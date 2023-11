Si vous travaillez à domicile, les écouteurs antibruit sont indispensables

En travaillant à domicile, vous évitez tout le bruit qui accompagne un environnement de bureau, y compris les interruptions intempestives des collègues qui passent pour discuter. Cependant, un environnement WFH présente son propre ensemble de défis, allant du bruit des tondeuses à gazon et des désherbeurs de vos voisins aux bruits domestiques et aux bruits bruyants des membres de la famille.

Heureusement, les écouteurs à suppression active du bruit (ANC) peuvent bloquer tous ces sons pour vous aider à vous concentrer sur le travail (ou les jeux – nous ne jugerons pas). Et cela peut conduire à une productivité accrue. « Avec moins d’interruptions et de distractions, vous pouvez travailler plus efficacement et accomplir vos tâches plus rapidement », selon le Dr Sapna Sriram, chiropraticien et expert en blessures chez Integra Health à Toronto. «Cela peut améliorer votre productivité globale, faisant des casques antibruit un outil précieux pour le travail à distance», nous dit-elle.

Les écouteurs antibruit offrent également d’autres avantages. « Une exposition continue à des bruits forts ou gênants peut entraîner du stress et de la fatigue, explique Sriram. « Les écouteurs antibruit peuvent créer un environnement de travail plus paisible, ce qui est essentiel au maintien du bien-être mental. » De plus, elle note qu’une exposition constante à des bruits forts, même lorsque vous êtes à la maison, peut avoir des effets à long terme sur votre audition. «Cependant, les écouteurs antibruit peuvent aider à réduire votre exposition à des niveaux de bruit nocifs», dit-elle.

Mais vous voulez que vos écouteurs antibruit le soient, surtout si vous les portez pendant une période prolongée. En fait, le niveau de confort est aussi important que la qualité du son lors de la pesée des écouteurs WFH dotés de fonctions ANC, selon le Dr Allen Conrad du centre chiropratique du comté de Montgomery dans le nord du Pays de Galles, en Pennsylvanie. Il nous dit qu’il est important de comprendre les types d’écouteurs pour prendre une décision éclairée. « Un type supra-aural ou supra-auriculaire signifie que le casque s’appuiera contre votre oreille, et avec un casque circum-aural ou supra-auriculaire, la coque de l’écouteur couvrira toute votre oreille. »

Sriram note que les écouteurs supra-auriculaires ont tendance à offrir une meilleure isolation passive du bruit. Cela peut compléter la suppression active du bruit pour une expérience de travail plus immersive et ciblée », explique-t-elle.

Quelle que soit votre préférence, voici quelques-unes des fonctionnalités à garder à l’esprit :

Si votre tête est plus grande que la caboche d’une personne moyenne, Conrad recommande de sélectionner une paire d’écouteurs WFH antibruit avec bras télescopiques extensibles. « Essayer de serrer une paire trop serrée peut exercer une pression supplémentaire sur les muscles temporaux, ce qui peut, avec le temps, entraîner des céphalées de tension – mais des bras extensibles peuvent aider à éviter cela », explique-t-il.

Sriram est d’accord, ajoutant qu’un bandeau réglable assure un ajustement sûr et confortable et évite l’inconfort ou les points de pression sur la tête.

« Les écouteurs légers sont moins susceptibles de causer de l’inconfort ou de la tension pendant de longues heures de travail », explique Sriram. Ceci est particulièrement important si vous avez tendance à rester assis devant un ordinateur pendant plus de 8 à 10 heures. « Cela peut ne pas sembler grand-chose au début, mais ces casques sont conçus pour que le bandeau passe par-dessus votre tête, et tout cela pèse sur votre cou et votre colonne vertébrale », explique Conrad.

Il recommande un casque antibruit plus petit et plus léger pour les personnes de petite taille ou celles ayant des antécédents de migraines et de douleurs au cou. « En règle générale, les écouteurs supra-auriculaires ont tendance à exercer moins de pression sur la tête et les oreilles que les types supra-auriculaires », explique Conrad. C’est un aspect essentiel à considérer si vous comptez porter les écouteurs pendant une période prolongée.

« Bien que les modèles de casques spécifiques puissent varier, certaines marques bien connues qui se concentrent sur la conception ergonomique incluent Bose, Sennheiser et Sony », explique Sriram. Cependant, comme les préférences individuelles en matière de confort peuvent varier, elle recommande d’essayer des écouteurs si possible.

Matériel

La qualité est un autre facteur à prendre en compte lors du choix d’un casque antibruit. « La plupart des écouteurs dotés d’une surface en cuir recouvrant vos oreilles sont très confortables et ont tendance à être le choix le plus populaire lorsqu’on envisage des écouteurs WFH haut de gamme conçus pour réduire le bruit », explique Conrad. Même si le cuir est agréable au toucher et procure une expérience relaxante, il affirme que cela affectera également le prix. « Et le cuir peut avoir tendance à se fissurer et à se dégrader avec le temps, bien qu’il existe des conditionneurs pour cuir qui peuvent aider à éviter cela », explique Conrad.

De nombreuses entreprises vendent également des écouteurs de remplacement allant de 10 $ à 20 $. Que vous choisissiez du cuir ou non, Sriram affirme que la qualité des écouteurs du casque est certainement un facteur à prendre en compte. « Les écouteurs antibruit dotés d’écouteurs bien rembourrés offrent un confort lors d’un port prolongé », dit-elle. « La mousse à mémoire de forme ou les coussins moelleux peuvent faire une différence significative. »

Connectivité et commandes intuitives

Une connexion sans fil sécurisée et des commandes logiques sont d’autres caractéristiques à prendre en compte. La plupart des meilleurs écouteurs antibruit peuvent être utilisés sans fil, mais ils comprennent également un câble analogique de 3,5 mm pour une utilisation filaire.

Et certains écouteurs utilisent la technologie multipoint pour se connecter simultanément à deux appareils. Par exemple, si vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, les écouteurs mettront en pause la lecture afin que vous puissiez répondre à un appel téléphonique, puis reprendront une fois l’appel terminé.

Le positionnement des commandes sur le casque peut faire du casque antibruit une joie à utiliser ou une expérience frustrante. « Des commandes faciles à atteindre et à utiliser peuvent réduire le besoin d’effectuer des mouvements gênants lors du réglage des paramètres pendant le travail », explique Sriram. Cependant, ce qui est confortable pour une personne peut être gênant pour une autre, alors faites attention au type et à l’emplacement des commandes pour voir ce qui vous convient le mieux.

Suppression du bruit réglable

Bien que vous achetiez des écouteurs antibruit pour bloquer le bruit, il peut arriver que vous souhaitiez entendre certains de ces bruits de fond. Certains écouteurs antibruit disposent d’un mode transparence lorsque vous souhaitez être conscient de votre environnement. D’autres écouteurs proposent une gamme de niveaux parmi lesquels choisir.

Voici quelques-uns des écouteurs antibruit qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience WFH :

Casque Bose QuietComfort 45

Comme vous avez peut-être pu le déduire de son nom, le casque léger Bose QuietComfort 45 peut être porté toute la journée sans être encombrant. Les coussins moelleux en cuir protéiné sont non seulement confortables, mais également durables – et ils possèdent également des propriétés acoustiques. Avec un mode silencieux et un mode conscient, vous pouvez choisir de bloquer complètement le bruit ou d’autoriser les sons ambiants – ou vous pouvez utiliser le mode personnalisé (dans l’application Bose Music) pour mélanger les deux modes. La durée de vie de la batterie peut atteindre 24 heures et l’égaliseur est réglable. Les choix de couleurs incluent le noir, le bleu pierre de lune, la fumée blanche et le vert cyprès.

Casque maître et dynamique MW75

Il est facile de tomber amoureux du design élégant des écouteurs Master & Dynamic MW75, qui sont fabriqués en aluminium anodisé, en verre trempé et en cuir d’agneau sur l’arceau et les coussinets d’oreille. Les coussinets d’oreille en mousse à mémoire de forme sont également remplaçables. Les écouteurs disposent de 3 modes ANC : ANC adaptatif, maximum ou toute la journée. La durée de vie de la batterie peut atteindre 32 heures (28 avec ANC activé) et la connexion multipoint vous permet de basculer entre deux appareils. Les écouteurs sont également compatibles avec les assistants vocaux. Certains des nombreux choix de couleurs incluent le métal argenté/cuir marron, le métal argenté/cuir noir, le cuir bronze/marine et le métal argenté/cuir gris.

Casque Soundcore Space Q45

Pour une option ANC confortable qui ne vous ruinera pas, pensez au casque Soundcore Space Q45. Les charnières en alliage d’aluminium glissent facilement et les écouteurs moelleux sont fabriqués dans des matériaux doux pour la peau. La suppression adaptative du bruit s’ajuste automatiquement au meilleur choix de réduction du bruit, mais en utilisant l’application Soundcore, il existe également une fonction de suppression du bruit personnalisée avec cinq niveaux parmi lesquels choisir. L’application vous permet également d’ajuster l’égaliseur et de modifier d’autres paramètres. La durée de vie de la batterie des écouteurs multipoints est impressionnante de 65 heures avec l’ANC désactivé et de 50 heures avec l’ANC activé. Les choix de couleurs sont le bleu, le noir et le blanc.

Casque Edifier WH950NB

Pour une sensation extra moelleuse et douce, les écouteurs Edifier WH950NB sont fabriqués en cuir protéiné souple et en mousse à mémoire de forme. Ils disposent d’une suppression active du bruit et de modes de prise en compte du son ambiant, ainsi que d’une option de réduction du vent (ce qui est utile lorsque vous êtes à l’extérieur). Les écouteurs disposent également de paramètres de mode musique, de mode jeu et de mode cinéma pour un son idéal, en fonction de votre activité. À l’aide de l’application Edifier Connect, vous pouvez activer le réglage du volume de sécurité pour garantir que les écouteurs ne dépassent jamais 85 dB (la limite de sécurité recommandée). Les têtes disposent d’une connexion double appareil et d’une autonomie de 55 heures, dont 34 avec ANC activé. Les choix de couleurs sont le noir et le blanc.

Casque Bowers & Wilkins Px8

Avec des bras légers en fonte d’aluminium, une garniture en cuir Nappa, des coussinets en mousse à mémoire de forme et des détails en métal taillé en diamant, ces élégants écouteurs Bowers & Wilkins Px8 offrent une belle apparence, un son immersif et un confort optimal. La suppression du bruit réglable peut être commutée entre les modes ANC. L’application offre plus de fonctionnalités, vous permettant d’ajuster les paramètres d’égalisation, d’activer la commande vocale, etc. Les écouteurs ont une autonomie de 30 heures et les choix de couleurs sont noir, bordeaux royal et beige.

Casque Beats Studio Pro

Les écouteurs Beats Studio Pro sont populaires pour une raison. Les matériaux élégants comprennent des coussins en cuir technique et des curseurs métalliques pour une écoute confortable, et les écouteurs disposent d’un mode ANC et d’un mode transparence. Lorsque vous utilisez l’audio USB-C, vous avez la possibilité de choisir entre trois profils sonores : le profil Signature pour la musique, le profil Divertissement pour les films et les jeux et le profil Conversation pour les appels téléphoniques. La durée de vie de la batterie est de 40 heures et il existe également une fonction « Trouver mon » au cas où vous perdriez les écouteurs. Les choix de couleurs incluent Deep Brown, Navy, Black et Sandstone.

Écouteurs Focal Bathbys

Le magnésium, le cuir et l’aluminium s’associent pour faire du casque Focal Bathbys une œuvre d’art. De plus, les grilles de l’écouteur disposent d’un système de rétroéclairage blanc (qui peut être désactivé si vous préférez). Les écouteurs disposent de 3 modes ANC : transparent, doux et silencieux, et les écouteurs sont également compatibles avec les assistants vocaux. L’autonomie de la batterie est de 30 heures sur les écouteurs légers, qui peuvent être utilisés avec l’application Focal & Naim pour définir les préférences et modifier les paramètres. Les choix de couleurs incluent Noir/Gris et Dune.

Sennheiser Accentum Casque

Si vous avez tendance à oublier de charger vos écouteurs, les écouteurs Sennheiser Accentum offrent une autonomie de 50 heures sur une seule charge. Avec les modes ANC et transparence, les écouteurs légers – dotés d’écouteurs rembourrés et d’un arceau doublé de silicone – vous permettent d’entendre les bruits extérieurs lorsque vous en avez besoin. Il existe également une application de contrôle intelligente qui vous permet de choisir entre le mode podcast ou l’amplification des basses, et fournit d’autres fonctionnalités personnalisables. Au moment de la publication, les écouteurs n’étaient disponibles qu’en noir.

Casque Sony WH-1000XM5

Les écouteurs en cuir souple et en mousse à mémoire de forme du casque léger Sony WH-1000XM5 en font un choix assez confortable pour bloquer le bruit lorsque vous travaillez à domicile. Les optimiseurs automatiques de contrôle du bruit sélectionnent automatiquement le meilleur mode en fonction des conditions de votre environnement. Les écouteurs disposent également d’une connectivité multipoint, sont compatibles avec les assistants vocaux et ont une autonomie de 30 heures. Les choix de couleurs sont le bleu nuit, le noir et l’argent.

Casque Shure Aonic 50 Gen 2

Si vous n’êtes pas fan du cuir, les écouteurs Shure Aonic 50 Gen 2 sont fabriqués en aluminium anodisé et sont dotés d’un arceau en similicuir de qualité supérieure et d’écouteurs (remplaçables). La suppression active du bruit hybride numérique réglable vous permet de sélectionner le niveau préféré de suppression du bruit dans l’application ShurePlus Play. De plus, les écouteurs disposent d’un mode musique, d’un mode cinéma et d’un mode podcast pour une expérience d’écoute plus personnalisée. La durée de vie de la batterie peut atteindre 45 heures et le noir est actuellement le seul choix de couleur.