Retracer l’émergence de l’agriculture

Agriculture communautaire, de la ferme à la table, marchés de producteurs, étiquetage propre. Ces termes sont tous des ajouts de plus en plus populaires à la langue vernaculaire américaine moderne.

Leur émergence a beaucoup à voir avec la préférence croissante pour des aliments frais non souillés par une transformation excessive et l’ajout de niveaux malsains de sodium et de sucre, sans parler des ingrédients multisyllabiques plus adaptés à un laboratoire de chimie qu’à la cuisine d’une femme au foyer.

Alors que beaucoup cherchent à reconnecter la préparation des aliments et leurs sources naturelles d’origine, d’autres découvrent qu’il est également possible pour les quartiers ruraux de forger un lien plus ferme et plus direct avec la nature, les sources alimentaires cultivées localement et les modes de vie actifs en plein air. En Ontario, au Canada, trois communautés résidentielles dévoilent des designs qui invitent les nouveaux arrivants – dont beaucoup sont fatigués de la vie dans les grandes villes – à revenir sur la terre qui a soutenu d’innombrables générations précédentes de familles rurales. De plus, ils le font de manière sérieuse, ciblée et conséquente.

B+H Architects et l’entreprise canadienne de technologie résidentielle CABN sont les forces motrices d’une nouvelle communauté de 67 logements hors réseau à consommation nette zéro dans le canton d’Augusta, à une heure de Toronto. Les architectes ont laissé la nature dicter le processus de conception et déterminer où les maisons et les équipements seraient placés. Les forêts anciennes et les zones humides restent intactes et les maisons sont construites uniquement sur des terres déjà touchées par l’agriculture. L’eau, la nourriture et le compost récoltés sont réinjectés dans le système d’autosuffisance de la communauté.

« Nous allons au-delà de la séparation de longue date entre les systèmes « humains » et « naturels » et reconnaissons plutôt que les humains sont un élément essentiel de notre environnement naturel », déclare Jamie Miller, directeur du biomimétisme de B+H. « Cette distinction artificielle a eu de profondes ramifications sur notre développement conventionnel, et avec le canton d’Augusta, nous avons planifié et conçu ce site de manière à ce que l’activité humaine contribue positivement à la fonction écologique du lieu dans son ensemble. »

Il s’agit d’une coopérative agricole résidentielle de 152 acres située dans la ville de Blue Mountains, en Ontario, à environ deux heures au nord de Toronto. Le promoteur Castlepoint Numa, une entreprise désireuse de redonner à la région ses racines agricoles, propose un principe simple.

Thornbury Acres offrira aux familles une vie agricole épanouissante et durable, ainsi que des ressources, des terres et une expertise, tout en préservant le patrimoine agricole chargé d’histoire de la région. Le développement propose 37 propriétés, avec des parcelles de 800 pieds carrés que chaque ménage peut posséder et gérer. Ils partagent également la responsabilité financière de l’entretien et de la production des actifs communs de Thornbury Acres, parmi lesquels une grange communautaire et des cultures supplémentaires.

« Aujourd’hui plus que jamais, les gens s’instruisent et prennent des décisions éclairées sur la provenance de leurs aliments », rapporte Harley Valentine, partenaire de Castlepoint Numa. « Nous allons encore plus loin en donnant aux familles la possibilité de devenir intendants de la terre et de prendre le contrôle de leur cycle de consommation alimentaire grâce à un mode de vie coopératif bien soutenu. (C’est) un modèle qui crée un précédent pour l’agriculture régénérative à l’échelle humaine dans les zones rurales qui s’éloignent de l’agriculture commerciale à grande échelle.

Également à Blue Mountains, Craigleith Ridge est un nouveau lotissement de maisons en rangée situé entre la baie Georgienne et les Blue Mountains, plaçant les résidents à quelques pas du village de Blue Mountain et de la plage de la baie. Créé par SvN Architects + Planners et Parkbridge Lifestyle Communities, Craigleith Ridge est un développement défini par des sites archéologiques protégés et une topographie spectaculaire, avec des cours d’eau naturels traversant le territoire.

Les zones de protection de l’environnement ont préservé à la fois la faune et un grand nombre de noyers cendrés matures le long de la crête de Nipissing qui traverse le site. Les zones archéologiques ont été étudiées avec l’aide de la Nation Ojibway de Saugeen.

« Chaque unité sera unique au sein des communautés de Craigleith et Blue Mountain et renforcera les objectifs plus larges du développement visant à connecter la communauté à la nature », explique Drew Sinclair, partenaire de SvN Architects + Planners. « Notre conception vise même à célébrer les zones archéologiques à la fois par la protection diligente de ce patrimoine culturel ainsi que par des panneaux d’interprétation et d’autres éléments de conception pédagogique. Cela garantit que nous concevons un espace qui rend hommage à la terre et accueille les nouveaux membres de la communauté dans la ville de Blue Mountain.