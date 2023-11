Pourquoi votre marque personnelle ne devrait pas concerner vous

Lorsque vous créez un site Web ou développez du matériel marketing pour vous-même, un point de départ peut sembler être la liste de vos récompenses et de vos réalisations. Vous possédez probablement des références et des compétences admirables qui pourraient être soulignées. Si vous avez une longue expérience ou une longue expérience, il peut sembler approprié de les inclure également.

Bien que ces points soient tous valables, les personnes qui consultent ces ressources peuvent ne pas être fortement attachées aux déclarations qui se concentrent sur vous. Lorsque les visiteurs cliquent sur votre site Web, il se peut qu’ils ne jettent qu’un coup d’œil aux réalisations que vous y avez répertoriées. Ils sont plus susceptibles de rechercher du matériel qui leur parle.

C’est pourquoi, lors de la création d’une marque personnelle, j’encourage toujours les professionnels à penser d’abord à leurs clients et à leur public cible. Une fois que vous comprenez ce qu’ils recherchent, vous pouvez répondre à leurs besoins. Vous serez en mesure de concevoir des solutions qui résolvent leurs défis et les aideront à améliorer leur vie ou leur entreprise.

Suivez ces étapes pour créer une marque personnelle qui aide les autres à se connecter à vous.

1. Mettez-vous à la place de votre client

J’ai eu la chance de découvrir le travail de Donald Miller, auteur à succès de « Building a Story Brand », par l’intermédiaire de mon coach Rod Santomassimo, fondateur du groupe Massimo. Miller souligne l’importance de comprendre les problèmes que vous aidez vos clients à résoudre. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la mise en valeur de vos points forts, portez votre attention sur vos clients et leurs besoins.

2. Créez des avatars clients

Avant de commencer à créer mon propre site Web personnel, JamesNelson.com, j’ai passé beaucoup de temps à réfléchir au public. J’ai créé des avatars qui représentaient les types de visiteurs susceptibles d’être intéressés par le site. J’ai fait de même pendant le processus d’écriture de mon livre, « The Insider’s Edge to Real Estate Investing ». Il était important de savoir à qui était destiné le livre et pourquoi ils le choisiraient. Le public comprenait des étudiants et des particuliers qui commençaient tout juste à se renseigner sur l’immobilier et à envisager de réaliser leur premier investissement. Il était également composé d’investisseurs immobiliers chevronnés qui pourraient chercher à intensifier leur jeu. S’adresser à plusieurs publics peut fonctionner, à condition que vous ayez des messages significatifs pour chacun.

3. Élaborer une proposition de valeur convaincante

Passez du temps à réfléchir à la valeur que vous offrez à vos clients. Vous souhaiterez définir clairement votre proposition de valeur et souligner comment vos produits ou services résolvent les problèmes de vos clients. Concentrez-vous sur les avantages qu’ils retireront en se connectant avec vous. Mon coach orateur, Joel Weldon, s’empresse de remarquer que le public est toujours plus intéressé par ce qu’il y gagne que par ce qu’il entend parler de vous. Plus vos supports marketing peuvent aborder ces points, mieux c’est.

4. Insistez sur la façon dont ils peuvent s’améliorer

Lorsque vous relevez les défis de vos clients et proposez des solutions, assurez-vous d’inclure la manière dont leur vie ou leur entreprise va changer. Sur votre site Web ou d’autres promotions, aidez les individus à voir ce qu’ils pourront accomplir s’ils se connectent avec vous. Peut-être pourront-ils augmenter leur épargne, constituer un portefeuille ou réduire le temps dont ils ont besoin pour accomplir des tâches. Si le client peut se visualiser sous un nouveau jour, il sera peut-être plus susceptible de rechercher ce que vous proposez.

5. Établissez-vous en tant qu’expert

Lorsque vous partagez des ressources, concentrez-vous sur la fourniture des informations que votre public cible espère trouver. Si vous pouvez leur donner ce qu’ils recherchent, ils commenceront à vous considérer comme une personne qui peut les aider à résoudre leurs problèmes. Les chances qu’ils se tournent vers vous la prochaine fois qu’ils auront besoin d’une solution augmenteront également.

Une fois que vous vous placerez dans le parcours d’un consommateur, vous serez en mesure de vous connecter avec lui et de lui fournir un produit ou un service qui l’aidera à résoudre ses problèmes. Ce faisant, pensez aux valeurs que vous défendez et à la manière dont elles vous distinguent de vos concurrents. Plus vous parviendrez à atteindre les clients sur le plan émotionnel et à vous établir en tant qu’expert, plus vous développerez votre réseau et vos futures opportunités commerciales.