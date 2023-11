Les résidences Pendry dans le New Jersey sont dotées d’une ferme en activité, d’un domaine historique et de luxes personnalisés

Prenez un domaine de style Tudor du XXe siècle, ajoutez-y un roi marocain et l’homme d’affaires britannique Richard Branson, ajoutez des betteraves et des tomates, et vous obtenez l’étoffe d’une nouvelle communauté ultra-luxueuse dans les collines du New Jersey.

Natirar, comme on l’appelle, est une communauté rurale basée sur le bien-être, la vie durable et la connexion avec la nature. Il est situé dans un parc de 500 acres (pensez à une intimité maximale) dans l’arrondissement de Peapack-Gladstone du comté de Somerset dans le New Jersey, à moins d’une heure de New York.

Une fois terminé, le projet de 90 acres comprendra une rénovation du manoir historique (nous en parlerons plus tard), un nouvel hôtel Pendry Natirar, un restaurant et une école de cuisine très appréciés, une ferme en activité et 24 résidences fermées nouvellement construites – deux des qui sont actuellement sur le marché pour un peu moins de 4 millions de dollars chacun.

Les résidences Pendry Estate situées au 45 Abby Road et au 47 Abby Road ont été conçues pour se fondre dans la campagne. Les résidences de ville (il n’y en a que 12 dans cette zone fermée) présentent un extérieur contemporain élégant fait de bois, de pierre et de baies vitrées pour célébrer le cadre et les vues environnantes.

Les maisons sur quatre niveaux comprennent deux chambres et trois salles de bains sur plus de 5 000 pieds carrés d’espace habitable. Un ascenseur relie les niveaux inférieur, principal et supérieur. Des vues grandioses se dévoilent depuis le belvédère sur le toit, qui dispose d’un espace intérieur pour un studio de yoga ou un bureau et d’un patio extérieur pour se détendre ou se divertir.

Le niveau principal se compose du salon doté d’une cheminée en pierre alimentée au gaz et menant à une terrasse extérieure ; la salle à manger; et cuisine du chef, avec comptoirs en quartz et électroménagers de qualité supérieure. Les chambres sont situées au niveau supérieur et une grande pièce polyvalente avec salle de bain se trouve au niveau inférieur. Une douzaine de résidences supplémentaires sont prévues dans la zone agricole du projet.

« Les résidences Pendry, qu’elles soient en ville ou ici, font référence à une « vie élevée », faisant référence aux services, aux commodités et à la qualité de la construction », explique Ashley Christus de Turpin Realtors. « Vous pouvez disposer de tous les services à votre disposition à l’hôtel dans les résidences. »

Les résidents ont accès aux services de conciergerie ainsi qu’à l’adhésion au Club privé Natirar ; le nouveau Pendry Hotel de 66 chambres avec spa, centre de santé et de remise en forme, tennis, restaurants et piscines (qui devrait être achevé en mai 2024) ; et des privilèges dans la ferme de 12 acres sur place, comme la livraison de produits frais à votre porte.

La propriété s’accompagne également d’un statut prioritaire au restaurant Ninety Acres et à l’école culinaire Natirar, ouverte en 2009, ainsi que de l’organisation de voyages pour les hôtels de la famille d’hôtels et de centres de villégiature Pendry-Montage (Pendry Hotels est une division de Montage International).

Parmi les acheteurs potentiels, il y a peut-être des familles vivant dans la région qui sont en train de réduire leurs effectifs et qui possèdent plusieurs maisons dans d’autres régions, mais qui souhaitent garder « un pied dans la communauté », explique Christus.

Le site date de 1912, lorsque l’héritière Kate Macy Ladd et son mari, Walter Ladd, ont achevé la construction du manoir Natirar de 33 000 pieds carrés, ainsi nommé en raison de l’orthographe rétrograde de la rivière Raritan située à proximité. À la suggestion de l’éditeur et homme d’affaires Malcolm Forbes, feu le roi Hassan II du Maroc a acheté la propriété en 1983, à une époque où ses fils étudiaient à proximité de l’université de Princeton.

Après la mort du roi, le comté de Somerset a acheté la propriété en 2023 pour 22 millions de dollars. Robert et Kim Wojtowicz ont loué 90 acres sur un domaine de plus de 400 acres pour développer une communauté de luxe de la ferme à la table qui est en chantier depuis deux décennies et demie. Les Wojtowicz se sont d’abord associés à Branson, mais sont ensuite passés à Montage pour compléter la vision.

Le manoir, qui a été utilisé comme lieu de mariage avec une grande salle de bal, sera rafraîchi et servira de zone de réception pour l’hôtel Pendry environnant. DesignAgency, basée à Toronto, s’occupera de l’ambiance et du style de l’hôtel.

Les résidents de Natirar ont également accès à des activités de plein air, telles que la randonnée, le vélo, l’équitation et l’observation des oiseaux dans le parc. La propriété située au 45 Abby Road se vend 3,85 millions de dollars ; Le 47 Abby Road coûte 3,95 millions de dollars. Ashley Christus de Turpin Realtors est l’agent inscripteur.