Les guerriers blessés recevront de nouvelles cabanes de montagne au centre de retraite des anciens combattants

L’ancien Hells Angel Tim Wayne Medvitz a eu de grandes idées au cours des quinze dernières années. L’une d’elles consiste à utiliser ses compétences en alpinisme pour emmener des vétérans militaires grièvement blessés dans l’ascension des plus hauts sommets du monde. L’association caritative Heroes Project qu’il a créée après qu’un accident de moto ait brisé son corps et sa vie le fait depuis 2009, allant même jusqu’au sommet de l’Everest.

L’un des principaux terrains d’entraînement du THP, le mont Baldy, d’une beauté saisissante, en Californie du Sud, a inspiré le dernier effort du groupe, la création d’un centre de retraite pour vétérans. Ce complexe de cabanes et de bâtiments de loisirs sera construit sur la propriété du United States Forest Service à Icehouse Canyon, à trois kilomètres du mont. Baldy Village (et à quelques minutes en voiture de Los Angeles).

Sauf crise imprévue, le projet démarrera au début de 2024 et, espérons-le, ouvrira à l’automne 2025, a prédit Medvitz, ajoutant dans un e-mail : « Il a fallu quatre ans pour que l’USFS approuve ce projet. »

Site difficile

Le fondateur du groupe n’est pas intimidé par l’histoire d’inondations et d’incendies de la propriété, ni par la réputation meurtrière du sentier homonyme. ( l’a décrit de cette façon dans un article du 2 février 2023 : « Cette familiarité et cet accès facile depuis une immense zone urbaine se sont combinés pour donner à la montagne l’un des pires records de morts et de blessés aux États-Unis. Depuis 2020, il y a eu plus plus de 100 recherches de randonneurs disparus sur le mont Baldy, avec six décès confirmés, selon le département du shérif du comté de San Bernardino. » L’acteur britannique Julian Sands a perdu la vie sur ce sentier en randonnée solo l’hiver dernier.

Jusqu’à présent, aucun de ces décès, blessures ou opérations de recherche et de sauvetage n’a été associé à la formation des anciens combattants du THP ou aux événements de collecte de fonds des bénévoles. (J’ai participé* à ce dernier une fois en 2014 et j’ai trouvé la section Devil’s Backbone du sentier bien nommée ; le blog de randonnée l’a surnommé « picotements dans la colonne vertébrale » dans un article non daté.)

Medvitz, dont l’équipe a dû faire face à des conditions dangereuses lors des ascensions du THP – y compris une avalanche et un tremblement de terre en route vers un sommet record de l’Everest par un amputé marin – n’est pas intimidé par les défis physiques (ou de développement) de Baldy. Il est tout simplement enthousiaste à l’idée de faire venir davantage de vétérans pour profiter du cadre d’une beauté saisissante, de la compagnie de chacun et des nouvelles aventures qui y seront planifiées.

« Après 10 ans et des milliers d’heures de rêve, de rédaction, de conception et de négociation, THP est fier d’annoncer qu’à compter du 29 juin 2023, le permis d’utilisation spéciale du Service forestier des États-Unis est officiellement signé et entre nos mains ! » proclame son site Internet. « Chaque détail du VRC a été conçu pour que nos anciens combattants puissent se déconnecter du stress quotidien et renouer avec le soldat/marine disparu. » Compte tenu de ces nouveaux hébergements, le site note : « Nous sommes en mesure d’offrir un logement temporaire et un avant-goût du grand air, tout cela fait partie de notre expérience transformatrice. »

Résilience

« La seule façon de construire une installation comme celle-ci sur le terrain de l’USFS serait d’avoir un permis d’utilisation spéciale existant bénéficiant de droits acquis sur le terrain », a expliqué Medvitz dans sa note. « Le complexe Old Icehouse avait exactement cela et devait être ramené à la vie ; nous le ferons en partenariat avec l’USFS et avec une grande cause derrière cela. En ce qui concerne les inondations et les risques d’incendie, eh bien, toute retraite en montagne apportera tout ce que mère nature lui réserve », a-t-il réfléchi, avant d’ajouter que toutes les exigences de sécurité du Service forestier seront respectées. Les incendies de forêt en Californie sont devenus plus fréquents et plus intenses ces dernières années, y compris dans le domaine vital de Baldy, la planification de la résilience est donc une précaution nécessaire.

Logement du guerrier blessé

Scott Youngren, entrepreneur général de Homes for Our Troops, une autre organisation à but non lucratif au service des anciens combattants, aide l’aventurier implacable à construire le nouveau centre de retraite. Medvitz a partagé que le constructeur avait créé des maisons accessibles pour les anciens élèves du THP dans le cadre de son travail HFOT, donc ce nouveau mini complexe de montagne sera une sorte de retour aux sources pour lui – !

Julian Torres, vétéran des Marines de la région de San Diego et double amputé, a gravi le mont Kilimandjaro avec le groupe et a reçu une maison adaptative de HFOT. Il habite à moins de deux heures de la nouvelle retraite.

Le nouveau centre comprendra trois cabines, deux pouvant accueillir quatre personnes et une pouvant accueillir deux personnes. Il y aura également des emplacements de camping sous tente et un centre d’accueil/programmation.

Construire pour cette population doit traiter une gamme de blessures, visibles et invisibles, que l’expérience de Youngren avec HFOT aidera à éclairer. Ceux-ci incluent la perte d’un membre, les traumatismes crâniens et le stress post-traumatique. « Mt Baldy et la communauté Baldy ont toujours fait tout ce qu’il fallait pour sortir ces vétérans de leurs endroits sombres », a noté Medvitz.

Le cadre montagnard peut être une aubaine pour ceux qui souffrent du SPT en particulier, mais potentiellement un défi pour ceux qui ont des problèmes de mobilité. « Nous serons conformes à l’ADA », a commenté Medvitz. TBI est considéré comme un sujet phare des anciens combattants de la guerre en Irak et en Afghanistan, qui constituent le noyau de ses alpinistes. « Nous nous concentrons principalement sur les vétérans blessés au combat après le 11 septembre, mais nous élargirons notre action auprès des anciens combattants dans d’autres catégories une fois que nous serons opérationnels. »

Note de l’auteur

Cet article fait partie d’une série que je consacre aux aménagements militaires à chaque Journée des anciens combattants et Memorial Day. Vous pouvez lire des histoires passées dans mes archives de novembre et mai remontant à 2020.

J’ai noté* ci-dessus que j’avais participé à une collecte de fonds pour The Heroes Project, ce qui mérite d’être divulgué. J’ai fait deux dons de 500 $ chacun, un en 2014 dans le cadre de sa collecte de fonds Climb for Heroes et un l’année suivante pour un documentaire connexe (encore inédit) sur le sommet de l’Everest. Je ne sers (et n’ai jamais) exercé aucune fonction officielle au sein du groupe.