Si vous souhaitez soutenir votre faune locale, plantez ceci

Lorsque les amateurs de plantes pensent à l’asclépiade, ils imaginent probablement aussi les papillons monarques. Selon le New York Times, les papillons monarques et l’asclépiade entretiennent un partenariat solide. Les papillons se nourrissent et pondent sur l’asclépiade tout en répandant ses graines.

Cependant, l’asclépiade attire et profite à bien plus de créatures que les papillons monarques. Voyons comment cette plante copieuse soutient la faune indigène, pourquoi elle est si excellente pour nos plus grands écosystèmes et quelles variétés sont les meilleures pour les jardins familiaux.

Quelle faune l’asclépiade attire-t-elle ?

Selon le Service forestier des États-Unis, « l’asclépiade commune constitue le mégamarché alimentaire naturel pour les insectes ». Plus de 450 types d’insectes mangent une partie de l’asclépiade, notamment des mouches, des coléoptères, des fourmis, des abeilles, des guêpes, des pucerons, des mites et, bien sûr, des papillons.

De nombreux invertébrés et rongeurs aiment également manger de l’asclépiade, notamment les escargots, les limaces, les tétranyques, les lapins et les écureuils. Une exception notable ? Cerf. Le Fois dit que ces mammifères n’aiment pas les sécrétions chimiques de l’asclépiade.

Comment l’asclépiade soutient-elle des écosystèmes plus vastes ?

L’asclépiade constitue une source de nourriture fiable pour les espèces menacées comme les papillons, les abeilles et les guêpes, améliorant considérablement leur taux de survie. Les scientifiques ont également observé l’effet inverse. À mesure que l’asclépiade indigène disparaît, les stocks d’espèces diminuent.

L’impact de l’alimentation des insectes se fait sentir bien au-delà de la classe des insectes. Comme le dit Eric Lee-Mäder, écologiste à la Société Xerces, Fois, Les insectes se situent au bas de la chaîne alimentaire de nombreux animaux.

Lorsque les pucerons peuvent se nourrir d’asclépiades, il dit que les « insectes bénéfiques » comme les coccinelles et les chrysopes peuvent se nourrir des pucerons. Puis, à leur tour, les oiseaux mangent les coléoptères et les chrysopes. Du coup, cette humble asclépiade nourrit directement ou indirectement tout un écosystème. Les pollinisateurs répandent les graines d’asclépiade, apportant ce festin dans de nouveaux endroits et écosystèmes.

Quelle variété d’asclépiade dois-je planter ?

Lee-Mäder raconte Fois les asclépiades sont « parmi les plus élaborées du règne végétal » avec « une complexité comparable à celle des orchidées rares ».

Des dizaines d’espèces d’asclépiades ont évolué pour survivre aux conditions météorologiques difficiles et aux prédateurs du monde entier. Soixante-treize espèces sont originaires de la seule Amérique du Nord, selon le programme éducatif à but non lucratif Monarch Watch.

Lorsque vous réfléchissez aux espèces d’asclépiades à planter dans votre jardin, recherchez des variétés indigènes. Monarch Watch fournit une carte pratique sur son site Web montrant quelles variétés sont originaires de régions spécifiques des États-Unis.

Pour faire simple, la National Wildlife Federation note que l’asclépiade commune, l’asclépiade des marais et l’asclépiade « ont des aires de répartition particulièrement larges et constituent de bons choix dans la plupart des régions ». L’asclépiade des marais et l’herbe à papillons sont généralement disponibles dans les pépinières locales, mais vous pouvez toujours collecter vos propres graines.