Tags jaunes sur la route? Voici ce qu’ils veulent dire

Il y a tellement de choses à garder à l’esprit lorsque vous conduisez. En plus des règles standard de la route, vous devez comprendre la signalisation de la rue et les différentes marques de chaussée que vous pourriez rencontrer. Certains d’entre eux sont assez simples. «Arrêtez-vous à l’avance» est explicite et une flèche dans votre voie signifie que c’est une voie de tour. Mais d’autres sont un peu moins courants et n’ont pas toujours de sens immédiatement évident. Par exemple, que signifient ces étiquettes jaunes au milieu de la route?

Quelles sont ces étiquettes jaunes au milieu de la route?

Ces étiquettes jaunes sont des marqueurs de route temporaires. Ils sont assis sur la route pour aider les conducteurs à voir où devraient être les marques de voie si le tronçon de route contenant ces marques est en réparation ou autrement non visible en raison d’une usure normale. En règle générale, vous verrez ces marqueurs sur la route pendant la construction ou d’autres travaux routiers.

L’État de la Division des services d’ingénierie du ministère des Transports de Californie (SCDTDES) dirige les équipes de construction et d’autres travailleurs des réparations routières pour les utiliser «pour une délimitation de la chaussée temporaire sur les projets de couche de sceau bitumineux». De même, le Louisiane Department of Transportation and Development (LDTD) fait référence à ces étiquettes jaunes comme des «onglets réflectalisés» et explique qu’ils devraient être utilisés comme «Un marquage temporaire uniquement sur le parcours de traitement de surface (joints de puce).«

Quelle est la différence entre les étiquettes jaunes et les bosses?

D’autres marqueurs routiers à court terme, ou «des marqueurs de chaussée surélevés temporaires», comme l’appelle le LDTD, «peut être utilisé comme marquage temporaire dans les zones de travail pour les changements de voie à court terme». Selon le département, ils sont «généralement utilisés en conjonction avec Striping pour plus de soulignement la nuit».

Le SCDTDES divise les marqueurs de chaussée temporaires appropriés en groupes en fonction de la durée du projet de réparation. Le délai dicte la combinaison des marqueurs appropriée pour la route en question.

Il existe également plusieurs types de marqueurs de voie permanentes. Ceux qui ressemblent les plus similaires aux étiquettes jaunes temporaires sont des points surélevés jaunes réfléchissants. Le LDTD les appelle «des marqueurs de chaussée surélevés rétroréflectifs» et dit qu’ils devraient être utilisés «comme complément du rayures de la chaussée en ligne centrale brisée, des autoroutes individuelles à quatre voies et quelques applications de lignes de bord».

Que vous regardiez des marqueurs de voie temporaire ou permanent, leur signification est la même. Ils aident les conducteurs en rendant les délimitations de voie plus claires pour éviter la confusion sur la route. Si vous les voyez en conduisant, traitez-les comme si vous peiniez les lignes de voie.

Source

Directive pour la sélection des matériaux et des dispositions spéciales standard pour le rayage du trafic et le marquage de la chaussée Version 3.0, State of California Department of Transportation, Division of Engineering Services.

Manuel des marquages de la chaussée, Département de transport et de développement de la Louisiane.

En rapport