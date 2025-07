Honda pour arrêter la fabrication de toutes les tondeuses à gazon à gaz à gaz

Honda a annoncé début octobre qu’elle ne fabriquerait plus de nouvelles tondeuses à gazon à gaz, signalant la fin d’une époque en soins de pelouse. Alors que la technologie des batteries progresse rapidement, les soins de pelouse à propulsion électrique se penchent de manière majeure – et ses homologues alimentés à gaz pourraient être en train de sortir.

«La tendance loin du gaz est très claire où je suis», explique Jeff Cordulack, qui gère les voies et moyens biologiques de soins de la pelouse entièrement électriques à Stamford, Connecticut. «Je reçois des appels téléphoniques chaque semaine de personnes qui veulent passer du gaz et des toxines. La moitié des clients sont axés sur la nature, et l’autre moitié ne peut tout simplement pas gérer le bruit des souffleurs de gaz omniprésents, en particulier avec la tendance du travail de la maison récemment.»

Les clients de Cordaluck ne sont pas les seuls qui se préoccupent des niveaux de bruit de la tondeuse et des préoccupations environnementales. Ces mêmes facteurs sont également parmi les moteurs de la décision de Honda de quitter le marché américain des tondeuses à gazon alimentaire. La société prévoit officiellement de cesser toute la production de modèles de gaz d’ici la fin de septembre 2023, vendant son inventaire restant jusqu’en 2024.

Pourquoi Honda abandonne les moteurs à tondeuse à gazon à gaz?

Un porte-parole de Honda a déclaré à Family Handyman que la décision était «motivée par les forces du marché telles que les réglementations environnementales plus strictes, le déplacement des préférences des clients et notre concentration sur la croissance des produits rentables dans notre portefeuille».

Cela va-t-il affecter d’autres produits Honda?

Il n’apparaît pas. Honda a déclaré qu’il «continuera de vendre le reste de sa gamme de produits de pelouse et de jardin et de produits électriques de type industriel tels que les moteurs GX, les générateurs et les pompes à eau, et continuent de soutenir ses opérations de service et de pièces sur le marché américain.»

La société a refusé de commenter tout autre aspect de cette décision, par exemple si tout stock restant de tondeuses à gazon à gaz sera actualisée ou quels sont leurs plans pour les modèles électriques.

Qu’arrivera-t-il à l’usine de fabrication de tondeuses à gazon de Honda?

Les tondeuses à gazon à gaz de Honda sont actuellement produites à la Honda Power Equipment à Swepsonville, en Caroline du Nord. L’année prochaine, cette installation commencera plutôt à fabriquer des véhicules tout-terrain, qui sont actuellement produits dans son usine de Timmonsville, en Caroline du Sud. L’usine de Timmonsville se déplacera pour se concentrer uniquement sur la production côte à côte de Honda.

D’autres fabricants cesseront-ils de fabriquer des moteurs à gazon à gaz?

Aucun autre fabricant n’a fait d’annonces officielles, mais il semble que le marché des tondeuses à gaz se rétrécit. En 2021, la Californie a annoncé qu’elle interdirait la vente d’équipements de pelouse à gaz d’ici 2024. Plus de 100 municipalités ont également interdit l’équipement à gaz, avec beaucoup plus de villes envisageant une législation similaire.

«Il y a beaucoup d’activités sur ce front de la part des populations locales qui souhaitent apporter des changements dans leurs villes», explique Cordulack. «Je passe beaucoup de temps à des appels à parler avec les comités de la ville de mon entreprise et de mon équipement tout électrique.»

Les tondeuses à gaz sont-elles nocives?

En plus d’être ennuyeux audible, les tondeuses à gaz génèrent entre 90 et 105 décibels, ce qui peut causer des dommages auditifs permanents aux humains, ainsi que perturber la communication de la faune et les oiseaux nicheurs. Une heure de fonctionnement d’une tondeuse à gaz émet autant de dioxyde de carbone que de conduire une voiture à 300 miles, et ensemble, tout cela ajoute à 5% de la pollution atmosphérique de notre pays. Les équipements de jardin et de pelouse brûlent environ 3 milliards de gallons d’essence par an aux États-Unis, à peu près équivalent à la consommation d’énergie de 3 millions de maisons.