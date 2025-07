Ford rappelle près d’un million de véhicules en raison de pompes à carburant défectueuses

Ford produit des millions de véhicules conduits aux États-Unis, il n’est donc pas tout à fait surprenant qu’il y ait souvent des rappels de Ford. Plus vous avez de véhicules sur la route, plus la probabilité que certains d’entre elles aient des problèmes. Le dernier rappel de Ford avertit que près d’un million de leurs véhicules ont un défaut de pompe à carburant, ce qui rend les voitures touchées dangereuses à conduire.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a récemment publié un mémoire expliquant le problème. Ce problème est suffisamment dangereux pour justifier un rappel immédiat, mais Ford n’a pas encore atterri sur une solution. Donc, s’il s’avère que vous possédez l’un des véhicules défectueux, il est préférable de minimiser votre utilisation jusqu’à ce que la société annonce un remède.

Pourquoi Ford se souvient-il de tant de véhicules?

Selon le mémoire de la NHTSA, Ford se souvient de près d’un million de véhicules parce que «la pompe à carburant à basse pression peut échouer». Ceci est dangereux car une pompe à carburant défaillante «peut entraîner un décrochage du moteur pendant la conduite.» Les stands de moteur sont effrayants, et s’ils se produisent pendant que vous conduisez (par opposition au démarrage de votre véhicule), il «augmente le risque d’un accident».

Encore une fois, si possible, réduisez votre utilisation de votre véhicule Ford défectueux jusqu’à ce que le constructeur automobile annonce un remède et que vous avez pu obtenir un rendez-vous. Vous ne voulez pas mettre votre vie, la vie de vos passagers ou la vie d’autres conducteurs sur la route en danger.

Quels véhicules Ford ont ce défaut de pompe à carburant?

Ford a annoncé qu’ils rappelaient plus de 850 000 véhicules dans le cadre de ce rappel, notamment:

2021 Bronco

2022 Bronco

2023 Bronco

2021 Explorer

2022 Explorateur

2023 Explorer

2021 Lincoln Aviator

2022 Lincoln Aviator

2023 Lincoln Aviator

2021 F-250 SD

2022 F-250 SD

2023 F-250 SD

2021 F-350 SD

2022 F-350 SD

2023 F-350 SD

2021 F-450 SD

2022 F-450 SD

2023 F-450 SD

2021 F-550 SD

2022 F-550 SD

2023 F-550 SD

2021 Lincoln Navigator

2022 Lincoln Navigator

2021 Mustang

2022 Mustang

2021 F-150

2022 F-150

Expédition 2022

Comment Ford va-t-il réparer ce défaut de pompe à carburant?

Comme indiqué plus tôt dans cet article, Ford dit que «le remède est en cours de développement». L’entreprise envoie des lettres de propriétaires initiales à la mi-juillet 2025 et enverra des lettres de suivi une fois qu’elle aura découvert un plan de réparation approprié. Si vous avez d’autres questions sur ce rappel, vous pouvez atteindre le service client Ford au 1-866-436-7332. Le numéro de Ford pour ce rappel est de 25S75 et le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25v455000.

Source

La pompe à carburant à basse pression peut échouerNational Highway Traffic Safety Administration, 2025

En rapport