Ne tombez pas pour une petite arnaque de maison sur Amazon. Flags rouges à rechercher

La mise en garde, ou acheteur, est un avertissement que nous avons besoin depuis des lustres. Pour coller sur cette sage expression latine, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. Avec la somme d’argent surprenante, une maison moyenne coûte maintenant dans de nombreuses villes américaines, l’attrait de payer un ruban du prix moyen d’une maison de taille similaire pour votre propre maison est compréhensible. Cependant, ne vous laissez pas berner par le joli rouge à lèvres de ce cochon.

Il existe plusieurs maisons préfabriquées douteuses disponibles sur Amazon, certaines à des prix époustouflants, et beaucoup d’entre eux sont dignes de vos soupçons. Vous pouvez même trouver des vidéos de témoignages de consommateurs Jilted sur YouTube qui expliquent comment ils ont été pris par ces offres de taux de coupe. Les consommateurs sur ces maisons d’escroquerie partagent des histoires de commandes annulées sans remboursement, un service client inexistant et le produit n’arrivant jamais. D’autres acheteurs frustrés se plaignent d’obtenir le Runaroun lors de la commande, comme être invité à annuler leur commande Amazon et à réorganiser à un prix plus élevé dans un autre lieu. Plus alarmant, les examinateurs d’Amazon déclarent ne jamais recevoir la maison.