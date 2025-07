Mike Holmes dit que les portes de votre maison devraient probablement être plus larges et il a une très bonne raison

Vous pensez peut-être: « Pourquoi les constructeurs ne peuvent-ils pas simplement installer des portes plus larges? » Bien que la différence de prix pour une porte puisse sembler presque minimale, Mike Holmes a expliqué (via YouTube) lorsque les constructeurs construisent des développements résidentiels à grande échelle, « 2 $ pour chaque porte, c’est un chargement d’argent que le constructeur va dépenser, qui n’a pas à le faire parce qu’il fonctionne sur des points de code minimum. »

Les constructeurs sont une entreprise et ils doivent faire des bénéfices. En tant que tels, ils vont chercher des moyens de réduire le coût de la construction de toutes les manières possibles, il est donc logique pour de nombreux constructeurs de fonctionner pour respecter le code minimum. Changer ce code n’est pas une mince affaire, et Holmes a déclaré qu’il n’était généralement fait que pour protéger la maison et les résidents des catastrophes naturelles.

C’est pourquoi Holmes veut que les acheteurs de maison prévoient à l’avance pour les rebondissements inattendus de la vie et se plaident pour eux-mêmes. Bien que 32 pouces soit la largeur minimale pour répondre à la conformité ADA, 36 pouces est recommandé pour une maniabilité plus facile. Les propriétaires peuvent et devraient demander les portes plus larges de leurs constructeurs pendant la construction. Pour ceux qui sont dans des maisons plus anciennes, vous pourrez peut-être utiliser le truc de la charnière intelligente pour élargir votre porte ou l’avoir fait professionnellement pour un coût moyen de un peu plus de 4 000 $. Cela peut être un investissement élevé, mais cela vous évitera de lutter pour accéder à votre maison sur la route et pourrait vous donner un retour sur investissement de 50% si vous choisissez de vendre.