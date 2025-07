Des cancérogènes détectés dans l’eau potable dans 19 États

Il y a des choses faciles que vous pouvez faire pour protéger votre santé et vos moyens de subsistance, comme ne pas prendre le volant d’une voiture si vous buvez ou vous absteniez de fumer chaque fois que possible. Mais il existe encore des moyens de vous exposer involontairement aux toxines dans votre environnement. Waterkeeper Alliance a récemment publié un rapport avertissant qu’ils ont trouvé des cancérogènes dans l’eau potable de plusieurs États.

Que sont les cancérogènes?

Les cancérogènes sont des composés qui provoquent un cancer. Une exposition prolongée à eux présente un grand risque pour la santé. Certains États, comme la Californie, ont des lois obligeant les entreprises à publier des avertissements s’ils utilisent des cancérogènes ou les ont sur place dans leurs usines. Certains cancérogènes sont de notoriété publique; Nous savons maintenant que l’utilisation des cigarettes est liée au cancer du poumon, par exemple. Mais d’autres ne sont pas si évidents.

Vous avez probablement entendu parler des «produits chimiques pour toujours»: des produits chimiques qui ne se décomposent pas dans l’environnement mais qui s’attardent à la place indéfiniment. Un ensemble de produits chimiques pour toujours est les substances per- et polyfluoroalkyle (PFAS). Selon le National Cancer Institute, «l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), le PFAS le plus étudié, a été classé pour la première fois en 2014 comme un cancérogène humain possible, et en 2023, le groupe de travail a amélioré la PFOA vers un cancérogène humain.»

D’où viennent les PFAS?

George Pachantouris / Getty Images

Waterkeeper Alliance prévient que les PFAS proviennent de nombreuses sources et vivent dans votre maison dans des endroits que vous n’auriez peut-être pas pensé possibles. Ils se trouvent dans «les ustensiles de cuisine antiadhésifs, les produits de soins personnels, les tissus résistants aux taches et la mousse de lutte contre les incendies». Les usines, les aéroports, les bases militaires et les décharges contribuent tous aux APF qui font leur chemin dans le sol et l’eau.

Vous pourriez penser que les contaminants du système d’eau peuvent être éliminés par les usines de traitement des eaux usées, mais vous vous trompez malheureusement. Waterkeeper Alliance explique que «les usines de traitement des eaux usées… reçoivent de l’eau contaminée par le PFAS des industries, des maisons et des décharges, mais la plupart ne sont pas équipés pour éliminer complètement ces produits chimiques.» Cela signifie que les PFA se retrouvent dans «l’effluent déchargé et s’accumule dans les boues d’épuration – le sous-produit solide du traitement des eaux usées». Ceci est leur billet dans l’environnement, car une grande partie de cette boue devient finalement engrais. Et, comme l’explique Waterkeeper Alliance, «Une fois dans l’environnement, les PFAS se déplacent dans l’air, l’eau et le sol – contaminant époustamment l’eau potable, la nourriture et même la poussière ménagère.»

Quels États ont des cancérogènes dans leur eau potable?

La plus récente étude de l’alliance des Waterkeeper montre que les États suivants avaient des niveaux détectables de PFA dans leur eau:

Alabama

Californie

Connecticut

Floride

Géorgie

Maryland

Michigan

Mississippi

New Jersey

New York

Caroline du Nord

Oregon

Rhode Island

Caroline du Sud

Texas

Virginie

Washington

Virginie-Occidentale

Wisconsin

L’organisation encourage les gens du pays à faire pression sur le Congrès et l’EPA à protéger les Américains de ces cancérogènes.

Source

PFAS | La crise invisible: découvrir des «produits chimiques pour toujours» dans nos eaux, Waterkeeper Alliance.

Exposition et risque de cancer du PFAS, National Cancer Institute, 2024.

En rapport