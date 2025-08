5 millions de piscines hors sol rappelées sur un risque de noyade mortel

L’été signifie des températures chaudes, et cela signifie souvent qu’il est temps d’aller nager. Si vous avez la chance d’avoir accès à une piscine dans le sol, félicitations! Vous n’avez probablement pas à vous soucier de l’installation et du remplissage d’une piscine chaque fois que vous voulez aller nager. Mais si vous avez une piscine au-dessus du sol, c’est une autre histoire. Vous pouvez avoir quelques étapes supplémentaires à prendre avant de pouvoir organiser une fête à la piscine. Malheureusement, la United States Consumer Product Safety Commission (USCPSC) vient de publier un rapport avertissant que des millions de piscines hors sol sont rappelées en raison d’un danger de noyade. Découvrez si le vôtre est l’un d’eux et que faire si c’est le cas.

Pourquoi ces piscines sont-elles rappelées?

Selon le rapport de l’USCPSC, les pools rappelés ont un problème avec leur sangle de compression. Plus précisément, «la sangle de compression qui entoure l’extérieur des jambes de la piscine peut créer un pied, permettant à un enfant d’accéder à la piscine, posant un risque de noyade.» Retirer les échelles n’est pas suffisant pour sécuriser la piscine. La sangle de compression créera toujours une implication utilisable même sans elles.

Jusqu’à présent, il y a eu au moins neuf décès chez les enfants âgés de 22 mois et 3 ans. Il y a également eu trois incidents supplémentaires où les enfants «qui ont eu accès aux pools rappelés auraient déjà utilisé la sangle de compression pour entrer dans la piscine.»

Quelles piscines présentent un risque de noyade?

Le rapport USCPSC indique que plus de 5 millions de piscines fabriquées dès 2002 posent ce risque de noyade. Si vous possédez une piscine au-dessus de 48 pouces ou plus profondément, utilise des sangles de compression dans sa conception et est fabriquée par l’une des sociétés suivantes, méfiez-vous. Le vôtre peut être dangereux. Les entreprises en question sont:

Bestway

Intex

Polygroup

Y a-t-il un correctif?

Si vous possédez l’une des piscines rappelées pour avoir posé un risque de noyade, ne vous inquiétez pas. L’USCPSC dit que vous pouvez demander un kit de réparation à l’entreprise qui a fabriqué votre piscine. Le kit se compose de «une corde qui se fixe à chacun des pôles de support vertical au niveau du sol et s’enroule autour de la piscine». Cette corde servira la même fonction de compression que l’ancienne sangle.

Assurez-vous de sécuriser la corde sur votre piscine avant de retirer l’ancienne sangle de compression. Jusqu’à ce que votre piscine soit réparée, vous «devez vous assurer que les enfants ne peuvent pas accéder à la piscine sans surveillance ou, alternativement, égoutter la piscine jusqu’à ce que la réparation puisse être installée.»

Source

Bestway, Intex et Polygroup rappellent certaines piscines au-dessus de 48 pouces et plus grand, la Commission de sécurité des produits de consommation des États-Unis (2025)