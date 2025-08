Le type de maison obsolète des années 40 qui mérite un retour

En conduisant dans la rue de n’importe quelle ville ou banlieue, vous trouverez une variété de styles de maison différents ou de la même maison d’emporte-pièce en répétition. Cependant, il existe des styles de maison apparemment dépassés que nous ne voyons pas souvent qui méritent une autre chance de briller. Une maison unique qui pourrait faire un retour moderne est un spécial de l’après-Seconde Guerre mondiale des années 40. Connu sous le nom de Lustron Home, il y a environ 1 500 de ces maisons modernes et-minimalistes qui existent encore aujourd’hui.

Ces maisons étaient une solution à la crise du logement d’après-guerre et une pénurie de matériaux généralement utilisées pour la construction. L’entrepreneur Carl Strandlund a proposé un plan pour construire des maisons en acier recouverte d’un émail en porcelaine. Il s’agissait de maisons préfabriquées qui ont été construites en utilisant plus de 3 000 pièces. Souvent, ils ressemblaient à une maison de style ranch, bien que les murs en émail en porcelaine les fassent ressortir de la foule.

Les maisons Lustron ont été annoncées comme étant une preuve de feu, une preuve de la rouille et même une preuve des rongeurs. Ils seraient expédiés aux acheteurs partout où ils le voulaient et étaient assemblés sur la propriété. Même les murs et les armoires intérieurs ont été fabriqués avec de l’acier, ce qui rend ces maisons uniques en ce qui concerne la décoration, car ils n’avaient pas besoin d’être peints et de nombreux propriétaires se sont transformés en aimants pour accrocher l’art et la décoration sur les murs. Avec ces maisons, vous pouvez choisir entre deux et trois chambres, ainsi qu’un certain nombre d’autres fonctionnalités pour en faire la vôtre.