Que faire lorsque les panneaux latéraux de votre CA ne tiennent pas dans votre fenêtre

L’été est officiellement là, et le temps chaud ne va nulle part de sitôt. Si vous utilisez des unités Windows AC, il est temps de les faire glisser hors de stockage, de nettoyer les filtres et de les lutter dans vos fenêtres. Mais que se passe-t-il si cet été, vous avez emménagé dans un nouvel endroit et que votre fenêtre AC ne rentre pas dans le nouveau cadre de fenêtre. Ou peut-être que vous avez acheté un nouvel AC et les panneaux latéraux ne réussissent tout simplement pas l’espace dans une grande fenêtre. Maintenant quoi?

C’est le problème que j’ai rencontré lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle maison et que les fenêtres de la chambre étaient trop larges pour mon climatisation. Je pensais au début que je devrais en acheter un nouveau, mais avec un peu de créativité – et du plexiglas – je l’ai fait fonctionner. À l’avance, nous expliquerons différentes options pour s’adapter à un climatiseur si les panneaux latéraux ne correspondent pas à votre fenêtre, avec des conseils de Micah Sherman, un expert Virtual HVAC à Frontdoor.

Que sont les panneaux latéraux AC?

Les panneaux latéraux sont attachés aux côtés de l’unité AC – les pièces extensibles en plastique qui comblent l’espace entre l’unité et le cadre de la fenêtre. Les panneaux latéraux servent à plusieurs fins importantes. Ils gardent les insectes, la pluie et la poussière de votre maison, et aident à empêcher l’air froid généré par l’AC de s’échapper à l’extérieur. Ces panneaux sont inclus avec l’unité de fenêtre et sont conçus pour s’adapter à ce modèle spécifique.

Que faire si mes panneaux latéraux AC ne tiennent pas dans ma fenêtre

Utiliser un seul panneau

Si la fenêtre est trop étroite pour accueillir les deux panneaux latéraux, retirez-en un pour un meilleur ajustement. Positionnez l’unité AC plus proche d’un côté de la fenêtre au lieu de le centrer, puis étendez le panneau restant pour couvrir l’écart. Vous pouvez également retirer les deux panneaux si votre CA ne s’adapte toujours pas et sceller les lacunes avec un passage inévite ou du ruban adhésif.

Utiliser des panneaux personnalisés

Si vos panneaux ne sont pas assez longs pour combler l’écart de fenêtre, vous pouvez fabriquer des panneaux personnalisés à partir d’une variété de matériaux, notamment:

Contre-plaqué

Planche de mousse rigide

Mousse de caisse à œufs

Plexiglas

Carton

Quel que soit le matériau que vous choisissez, «mesurez et coupez à la taille, puis le collez dans les lacunes de la fenêtre pour s’assurer qu’aucun air extérieur ne fuit dans la pièce», explique Sherman. Assurez-vous d’abord de retirer les panneaux latéraux existants avant d’installer vos remplacements personnalisés.

Utilisez un CA plus grand

Si votre ouverture de fenêtre est un pied ou plus large que votre unité AC avec les panneaux latéraux entièrement étendus, envisagez de passer à un modèle plus grand. Un climatiseur mieux ajusté réduira la taille des lacunes latérales et minimisera le besoin de scellage supplémentaire.

Sceller les lacunes avec de la mousse ou un passage à latérus

Si les panneaux s’adaptent presque mais laissent de petites lacunes, utilisez une isolation en mousse à dos adhésif, un dépistage des incendies ou du ruban adhésif pour fermer les espaces. Cela fonctionne mieux pour les ajustements mineurs.

Comment branchez-vous l’espace autour d’un AC?

Scellez toutes les lacunes restantes entre les panneaux latéraux et la fenêtre avec un passage inébranlable, du ruban adhésif du peintre ou du ruban adhésif. Le ruban de protection contre les inondations de phoque flexible est un produit d’étanchéité conçu pour être facilement retiré sans laisser de résidu derrière, ce qui en fait une bonne option pour les installations temporaires.

Alternatives aux panneaux latéraux AC

De l’avis de Sherman, «la meilleure alternative serait la planche et le ruban adhésif en mousse», ajoutant: «Cela fournit un peu d’isolation contre les températures extérieures, et si elle est bien coupée, peut sceller très efficacement l’écart dans la fenêtre.» Les autres options incluent la coupe des panneaux personnalisés à partir de contreplaqué, de carton ou de mousse de caisse à œufs. Le plexiglass permet une visibilité accrue et la lumière du jour dans la pièce, mais peut être difficile à couper sans le craquer. Apprenez à couper du plexiglas.

FAQ

Pouvez-vous monter une fenêtre AC avec un panneau latéral?

Les panneaux latéraux ne fournissent aucun support structurel ou de sécurité sur un climatiseur de fenêtre. Le support qui s’adapte autour de l’unité est ce qui le maintient en place, il est donc parfaitement sûr d’installer un CA en utilisant un seul panneau latéral.

À propos de l’expert

Micah Sherman est un expert Virtual HVAC à Frontdoor avec plus de 12 ans d’expérience dans l’industrie.

En rapport