Est-ce que courir une lumière jaune contre la loi? Ce que les conducteurs devraient savoir

Le voyant de la circulation se déplace vers le jaune tout comme vous approchez de l’intersection. Pendant une seconde, tout est incertain. Votre pied plane entre le gaz et le frein. La voiture derrière vous est proche. Vous ne savez pas si l’arrêt est logique – ou si continuer vous causera des ennuis. C’est un moment que presque tous les conducteurs ont été confrontés. Mais quelles sont les règles réelles lorsque la lumière devient jaune?

Ce que signifie réellement une lumière jaune

Les lumières jaunes ne sont pas aussi claires que «le vert signifie» et «le rouge signifie s’arrêter». Ils signalent que le rouge arrive, mais cela ne rend pas automatiquement illégal pour entrer dans l’intersection.

Dans de nombreux endroits, il est légal de passer par une lumière jaune – s’il est le plus sûr de le faire. Le California Driver Handbook explique que les conducteurs doivent s’arrêter s’ils peuvent le faire en toute sécurité, mais sinon, ils peuvent procéder à la prudence. C’est généralement ainsi que cela fonctionne également dans d’autres États. Le jaune n’est pas un arrêt difficile, mais c’est un avertissement.

L’article 38.1 donne une direction encore plus spécifique: si votre véhicule a déjà franchi la ligne d’arrêt lorsque la lumière devient jaune, vous êtes autorisé à continuer. Si vous n’avez pas encore croisé et que vous pouvez vous arrêter en toute sécurité, c’est ce que vous vous attendez à faire.

Pourtant, ce n’est pas parce que quelque chose n’est pas toujours illégal qu’il est toujours sûr. Dans une enquête de 2015 de la National Highway Traffic Safety Administration, 40% des conducteurs ont admis qu’ils étaient parfois entrés dans les intersections au moment où la lumière est passée du jaune au rouge. 11% supplémentaires ont dit qu’ils l’avaient souvent fait. Ce type de comportement commence à pousser dans un territoire risqué. Dans la même enquête, 10% ont déclaré qu’ils avaient parfois coupé devant d’autres conducteurs et 2% ont admis qu’ils l’ont souvent fait.

Alors, où vient l’application? Si vous soufflez à travers une lumière jaune qui devient rouge pendant que vous êtes au milieu de l’intersection, un policier pourrait décider que vous avez couru un rouge. Cela dépend du timing, de votre vitesse et de la proximité de l’intersection lorsque la lumière a changé. Les caméras de circulation fonctionnent de la même manière. Si la lumière devient rouge avant que vos pneus avant entrent à l’intersection, cela va probablement compter comme une violation.

Pourquoi le timing lumineux jaune est important

Les lumières jaunes ne durent pas le même temps partout. Certains vous donnent suffisamment de place pour réagir. D’autres se retournent vers le rouge si rapidement que même les conducteurs prudents peuvent se faire prendre au milieu.

Selon l’Insurance Institute for Highway Safety, l’ajout d’une seule seconde aux lumières jaunes à Philadelphie a réduit le feu rouge de 36%. La plupart des gens n’essaient pas de violer la loi – ils ont simplement mal lu le timing. Un jaune légèrement plus long donne aux conducteurs une meilleure chance de s’arrêter ou de passer en toute sécurité.

L’Institute of Transportation Engineers a suggéré des normes, mais toutes les villes ne les utilisent pas. C’est pourquoi certaines intersections se sentent précipitées, même si vous faites tout correctement.

Est-il illégal d’entrer dans une intersection lors d’une lumière jaune?

Si vous êtes en doute, cela aide à réfléchir au but de la lumière jaune. Il est là pour vous donner le temps de vous arrêter. Si vous êtes déjà trop proche de l’intersection pour vous arrêter sans claquer les freins ou vous faire de l’arrière, l’attente est que vous continuerez. Mais si vous avez de l’espace et du temps, l’arrêt est généralement le meilleur appel.

Les lumières jaunes ne sont pas un laissez-passer libre, mais ils ne sont généralement pas illégaux non plus. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous allez, de votre proximité et de la question de savoir si vous pouvez vous arrêter en toute sécurité. Chaque intersection est différente et les règles ne vont que si loin. Une lumière jaune signifie que vous devez prendre une décision rapide et si c’est la bonne dépend de votre calendrier que de la loi.

En fin de compte, chaque pays et État a des lois de conduite uniques, alors vérifiez les lois où vous conduisez.

