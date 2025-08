10 fleurs qui prospéreront en plein soleil

Fleurs de soleil complètes pour votre jardin Si votre jardin reçoit beaucoup de soleil direct, optez pour des plantes à fleurs qui aiment le plein soleil. Il y a beaucoup de choix et la plupart vous récompenseront avec de belles fleurs pendant une grande partie de la saison de croissance. Avant de choisir les plantes qui aiment le soleil, considérez votre zone de croissance du Département de l’agriculture des États-Unis (USDA). La même espèce peut être une vivace dans les climats plus chauds, mais une annuelle dans les régions plus froides qui éprouvent des températures glaciales. «Les fleurs vivaces ont une limite quant à la température hivernale minimale qu’elles peuvent tolérer. Les zones de plantation sont une ligne directrice qui peut nous aider à sélectionner les bonnes fleurs pour notre emplacement, ce qui nous permet de réussir davantage dans notre jardinage», explique Sharon Yiesla, spécialiste des connaissances de l’usine de la clinique de la plante à l’Arboretum de Morton. Il est également important de se rappeler que les plantes de cette liste nécessitent un soleil étendu pour fleurir à leur meilleur. «Certaines espèces peuvent avoir besoin de 6 à 8 heures de soleil par jour», explique Yiesla. Alors choisissez des plantes avec votre climat et les conditions du soleil à l’esprit pour le meilleur succès avec ces fleurs qui prospèrent au soleil.

10 Lantana Ces fleurs jadis du soleil complètes sont disponibles dans une variété de couleurs. Ils font mieux avec au moins six heures de soleil direct par jour. Certaines variétés présentent de magnifiques fleurs multicolores comme les images de celles ici. D’autres sont de couleur solide. Ils gèrent bien la chaleur et sont également un bon choix pour l’aménagement paysager par temps chaud.

Zinnias Lorsque ces fleurs adaptables se font plein soleil, elles peuvent atteindre jusqu’à trois pieds de haut. Cependant, ils feront également bien à l’ombre. Les zinnias tolèrent également bien la chaleur, bien que certaines espèces soient sensibles à la moisissure. Les progrès de la reproduction et de l’hybridation ont produit des espèces et des cultivars résistants aux maladies, bien même dans les étés d’usine du sud-est. Les zinnias sont des annuelles et de nombreux semis soixuellement dans le jardin chaque année. Ils sont indispensables dans un jardin de papillons, et certaines espèces attirent également des colibris. Parce que ce sont des annuelles, ils se transforment de la graine en fleur en temps record, et leurs fleurs durent tout l’été!

Tournesol Les tournesols sont les fleurs sauvages parfaites pour les banlieues! Certaines variétés de tournesols atteignent même jusqu’à 10 pieds de haut. Choisissez une variété qui reste une hauteur raisonnable, et vous apprécierez des fleurs voyantes et des graines savoureuses. Si vous choisissez le Soraya, attendez-vous à de superbes fleurs sur des tiges robustes, afin que vous n’ayez pas à vous soucier qu’ils tombent. Il pousse jusqu’à six pieds de haut et est également une jolie fleur coupée.

Dahlberg Daisy Les marguerites de Dahlberg sont originaires du sud du Texas et du nord du Mexique, ils aiment donc les conditions chaudes et sèches et ne profitent pas des sols prolongés à haute humidité ou détrempés. Plantez-les dans un sol sec et bien drainé et donnez-leur beaucoup de soleil. Une fois établies, ils prospéreront pendant des semaines sans trop de pluie. Ils sont intolérants au gel ou aux gel, alors commencez-les à l’intérieur des graines et transplant les transplantations à l’extérieur une fois que l’hiver a finalement abandonné dans votre région. Cette plante à faible croissance et étalée est la meilleure le long des frontières ou dans des paniers suspendus, où les gens peuvent apprécier de près les petites fleurs et le feuillage plumeux parfumé. Certains papillons utilisent même ces fleurs pour le nectar, vous pouvez donc les essayer comme bordant un jardin de papillons ensoleillé.

Vinca annuelle Vinca annuelle est une plante compacte, atteignant environ 15 pouces x 15 po. Plusieurs fleurs à cinq petales qui apparaissent en continu ont déclenché les feuilles vertes brillantes. Vinca est disponible dans une gamme de nuances, notamment le blanc, le rose, le rouge, le violet et la lavande. Vinca a besoin de peu d’entretien et la tête morte n’est pas nécessaire. Ils réussissent bien en plein soleil pour se séparer de l’ombre et peuvent tolérer une certaine sécheresse, bien qu’ils fleurissent mieux avec l’arrosage ordinaire. La traîne Vinca est merveilleuse pour les conteneurs ou comme couverture au sol. Les papillons visitent Vinca annuelle pour le nectar, bien que ce ne soit pas leur plante de jardin préférée.

Pentas Dans la plupart du pays, les Pentas sont cultivés en tant que annuelle, bien que vous puissiez les hiverner dans les zones sans gel. Ils sont facilement disponibles dans les pépinières dans la plupart des domaines et faciles à cultiver. Les grappes de minuscules fleurs en forme d’étoiles sont chargées de nectar, et les papillons de toutes tailles aiment les visiter. Faites pousser les pentas en totalité au soleil partiel et fournissez de l’eau ordinaire, d’autant plus qu’elles sont établies. Ils poussent bien à la fois dans le sol et dans les conteneurs.

Pivoine Des pivoines comme le soleil, donc lorsque vous les plantez, vous devez être conscient de l’emplacement. Évitez les arbres qui grandiront et les ombrageront. Avec son feuillage vert et ses fleurs voyantes, vous ne penseriez pas que la pivoine se porte bien dans un jardin sec, mais vous seriez surpris. Et comme les fleurs sont parfumées, c’est également un choix populaire en tant que fleur coupée. Les pivoines comme un soleil complet ou une teinte partielle, et atteignent une hauteur et une largeur allant jusqu’à 35 pouces. Un autre avantage est qu’ils résistent aux cerfs et aux lapins.

Barbe Penstemon, également connu sous le nom de BeardTongue, est un excellent ajout à un jardin tolérant à la sécheresse avec ses pointes en fleurs qui colorent le paysage au printemps et en été. Chaque pic de floraison se compose de plusieurs fleurs allant de couleur du rose pâle, de la rose, du magenta, du violet et du rouge selon l’espèce. En plus d’ajouter de la beauté au jardin, les colibris sont attirés par leur fleur tubulaire. La majorité des espèces de Penstemon sont dures et prospères sur la négligence. Leurs besoins sont peu nombreux et ils font mieux dans les jardins tolérants à la sécheresse avec un sol bien drainé, un soleil complet à l’ombre filtrée et de l’eau supplémentaire pendant les mois chauds de l’année.

Sauge russe La forme épineuse distinctive de la sauge russe avec ses fleurs bleu lavande est seule dans le jardin. Ce petit arbuste est souvent traité comme une vivace. Ses tiges et ses feuilles argentées sont parfumées, et ses fleurs peuvent apparaître dès le printemps à la fin du printemps et jusqu’au début de l’automne, selon votre zone. Les abeilles, les papillons et les colibris sont tous attirés par ce petit arbuste, mais les cerfs et les lapins ne le sont pas. Consultez notre liste de fleurs de parfum pour votre jardin. La sauge russe peut être cultivée dans une grande variété de climats de la zone 3 à la zone 10. En raison de sa rusticité, c’est l’une de nos fleurs de soleil complètes préférées. Dans les climats plus froids, il mourra au sol pour réapparaître au printemps. Ceux des climats plus chauds, zone 8 et plus, apprécieront cet arbuste toute l’année. La sauge russe extrêmement tolérante à la sécheresse a besoin d’un sol bien drainé, neutre à légèrement alcalin, de soleil complet et d’été chauds pour être à son meilleur.