Les agents immobiliers de rénovation de la maison disent que la valeur de la propriété pourrait diminuer

Avec tant d’incertitude sur le marché du logement d’aujourd’hui, il est compréhensible que vous soyez confus quant au type de rénovations améliorera vos résultats. Internet regorge de conseils sur les couleurs de peinture de la porte d’entrée qui peuvent augmenter la valeur de revente, que les matériaux de comptoir aiment (et hainent), et les principaux drapeaux rouges qui éloignent les acheteurs potentiels. Si votre maison est plus âgée ou se sent dépassée, vous envisagez peut-être plus que des mises à niveau cosmétiques mineures avant de la répertorier à vendre. Mais réfléchissez à deux fois avant de faire une conversion majeure qui se traduit par perdre une chambre, car il s’agit d’un seul agent immobilier pour la rénovation de la maison pourrait diminuer la valeur de votre propriété.
Les stocks limités, les prix en flèche et les angoisses des taux d’intérêt, en font une période difficile pour vendre votre maison. En plus d’obtenir votre prix d’inscription correctement, vous réfléchissez probablement aux fonctionnalités les plus susceptibles d’attirer les acheteurs. Selon Zillow, 77% des acheteurs décrivent les maisons ayant le nombre souhaité de chambres comme extrêmement importantes. En fait, seul le budget et la climatisation se classent!
À mesure que la vie multi-générationnelle devient plus courante et que les propriétaires se déplacent à moitié aussi souvent qu’auparavant, de nombreux acheteurs considèrent soigneusement le nombre de chambres pour s’assurer qu’ils accueillent les enfants, les beaux-parents, les invités et les espaces de travail à distance maintenant et à l’avenir. Selon l’agent immobilier du Texas, Jordan Suber, « la conversion d’une chambre en un autre type d’espace (comme un bureau à domicile, une salle de sport ou une salle de stockage) peut réduire la valeur de votre maison, surtout si elle réduit le nombre de chambres en dessous de ce qui est typique pour les maisons similaires dans la région. » Au lieu d’une conversion complète, pensez à organiser une chambre de rechange pour démontrer que c’est un potentiel polyvalent à la place.
La réduction du nombre de chambres est susceptible de réduire la valeur de l’inscription et de l’évaluation de votre maison
La réduction du nombre de chambres peut réduire considérablement l’attrait de votre maison avec des acheteurs potentiels. Éliminer une chambre pour créer un placard ou une suite plus grande est une erreur courante, surtout si vous êtes impatient de vendre votre maison historique. « Les propriétaires, dans une tentative erronée de rendre une vieille maison plus actuelle, combinent deux chambres dans une plus grande ou de créer une suite parentale au détriment d’une autre chambre. » Greg Kurzner, courtier basé à Atlanta, a averti. « Mais si vous transformez une maison de 4 chambres en une maison de 3 chambres – lorsque des maisons comparables ont 4 chambres, la maison pourrait valoir moins après l’amélioration », a-t-il déclaré. C’est un sentiment répété ad nauseam par les agents immobiliers à travers le pays.
Ce ne sont pas les seuls à sonner l’alarme. Des évaluateurs comme Ryan Lundquist avertissent également que les évaluations des «pommes à pommes» de votre maison seront basées sur le vrai nombre de chambres. Si vous convertissez une chambre en une tanière, une salle de sport ou une salle de jeux, les acheteurs peuvent voir la situation dans son ensemble, mais Lundquist dit « C’est un moyen rapide de perdre la commercialisation (et peut-être de la valeur.) »
La FHA, VA, Fannie Mae, Freddie Mac et même les prêts conventionnels nécessitent généralement des évaluations qui suivent des directives strictes en ce qui concerne les dénombrements de chambres précises. Si vous retirez ou modifiez une chambre, l’évaluation pourrait entraîner une évaluation plus faible ou des complications de prêt. La conversion d’une chambre en un autre type d’espace peut également créer des défis importants de zonage, de conformité au code, d’autorisation et d’assurance qui peuvent élever leur tête laide avant de vous rendre à la table de clôture. Considérez soigneusement une conversion pour éviter les amendes, ou pire, les références coûteuses qui font que l’acheteur potentiel coule rapidement dans l’autre sens.