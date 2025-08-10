La populaire ville du Texas qui devient beaucoup plus abordable à louer

Lorsque vous décidez entre la location par rapport à la possession d’une maison, de nombreuses personnes se concentrent sur les différences de coûts pour essayer de faire le bon choix. Cela peut être frustrant, cependant, car les prix des logements peuvent fluctuer un peu au cours de plusieurs mois en raison de choses comme les variations des taux d’intérêt, de l’inflation et de l’offre de logements. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, ce sont les prix des maisons de location et des appartements fluctuent également régulièrement en raison de choses comme la saisonnalité et les conditions du marché. Les prix de location dépendent également considérablement de la ville où se trouve l’unité.
L’une des plus grandes baisses récentes des prix de la location se produit dans l’une des zones métropolitaines à la croissance la plus rapide aux États-Unis – Austin, au Texas. Selon Newsweek, les coûts estimés pour louer une maison ou un appartement à Austin ont baissé de près de 6% de l’été 2024 à l’été 2025. Cette réduction a laissé les prix de location à Austin à leur niveau le plus bas depuis 2021. Dans le rapport national de loyer de la liste des appartements pour la réduction de 6,8%, ce qui fait de la réduction des prix des États-Unis.
La réduction des prix d’Austin diffère de ce qui se passe aux États-Unis dans son ensemble. Les estimations de l’augmentation des coûts de location pour les unités unifamiliales en 2025 par rapport à 2024 sont plus à 2,7% aux États-Unis. Cependant, ce nombre représente un ralentissement par rapport à l’augmentation du prix moyen national de 2023 à 2024, soit 4,5%. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les coûts de location d’Austin se déplaçaient la tendance nationale.
Pourquoi le marché locatif d’Austin connaît-il une baisse récente d’une année à l’autre des prix?
Quand il s’agit de déterminer la meilleure ville du Texas pour vivre, Austin semble toujours se classer fortement. Une croissance démographique importante dans la région métropolitaine d’Austin montre en outre sa popularité, car la région métropolitaine a augmenté de plus de 50 000 résidents de 2022 à 2023.
Avec un niveau aussi élevé de croissance démographique et avec Austin étant un endroit populaire où vivre, il semble presque en arrière que les prix de la location baissent. Cependant, quelques raisons différentes expliquent la baisse des prix. Les développeurs d’Austin ont peut-être construit trop d’appartements récemment. Selon le Texas A&M University Texas Real Estate Research Center, la région du métro d’Austin avait environ 3 300 permis de construction délivrés pour les bâtiments avec plus de cinq unités de location en août 2023. Les années 2022 et 2021 ont également atteint environ 3 000 permis de construction pour des unités avec cinq unités locatives. Ce sont quelques-uns des chiffres mensuels les plus élevés jamais enregistrés pour ces types de permis de construction. Au moment où 2024 se sont déroulées, plus de 10 000 nouveaux appartements étaient disponibles à la location dans la région métropolitaine d’Austin, ce qui a fait chuter les prix de la location.
De plus, les coûts de location qui étaient extrêmement élevés pendant la pandémie en 2020 et 2021 ont amené le gouvernement de la ville d’Austin à générer une atmosphère plus conviviale pour construire de nouveaux logements locatifs. Ces unités sont désormais disponibles à la location, créant un approvisionnement plus important que dans d’autres régions des États-Unis.
Comment les locataires d’Austin peuvent profiter de ces prix de la maison et des appartements de location inférieurs
Les taux d’inoccupation sont également en hausse à Austin, ce qui donne aux locataires un peu de levier alors qu’ils tentent de trouver une grande unité de location à un prix avantageux avec les commodités qu’ils souhaitent. Pour un appartement de deux chambres, les taux d’inoccupation étaient un peu moins de 10% en avril 2025, contre près de 4% plus de trois ans plus tôt. Le taux d’inoccupation de 2025 représente un sommet local de 20 ans.
Une façon dont les locataires de la région d’Austin peuvent profiter de ces conditions sont par effet de levier. Les propriétaires peuvent être plus propres pour ne pas négocier sur leurs propriétés locatives lorsque les taux d’inoccupation sont faibles. Cependant, les locataires gagnent le dessus dans les négociations lorsque le marché est doux comme il l’est maintenant. Les locataires pourraient demander des choses comme un ou plusieurs mois de loyer gratuit pour avoir signé un bail de 12 ou 24 mois. Si vous êtes quelqu’un avec une bonne cote de crédit et des antécédents de prise en charge des appartements, demander un prix de location inférieur par mois est également une option. Pensez à demander au complexe d’appartements de renoncer à des choses comme les frais de stationnement ou les frais d’animaux.
Si votre unité approche de la fin du bail, vous pouvez demander ces concessions sur le bail suivant. Une entreprise de location préférerait garder un bon locataire que de passer par les dépenses et les tracas de trouver un nouveau locataire. Prenez le temps de rechercher les coûts pour des appartements similaires ailleurs dans la région d’Austin et utilisez ces faits pour négocier activement un prix inférieur conforme à ces unités.