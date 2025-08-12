L’endroit le moins cher absolu que vous pouvez acheter une maison au Massachusetts

L’achat d’une maison est au mieux un processus compliqué, et trouver l’emplacement optimal de votre maison de rêve peut être la partie la plus difficile si vous êtes à petit budget. Nous aimons garder une trace des endroits où vous pouvez trouver les meilleures offres, et pour le Massachusetts, cet endroit est actuellement au nord d’Adams – une ville nichée dans les montagnes du Berkshire. Les maisons se vendent en moyenne pour seulement 244 000 $. Dans un état où la valeur médiane de la maison dépasse 650 000 $, certains propriétaires peuvent être considérés comme un vol. Mais qu’est-ce qui rend cette ville si abordable? Que vous soyez un acheteur pour la première fois, un investisseur ou quelqu’un qui cherche un style de vie plus simple, North Adams vaut un examen plus approfondi.

L’emplacement est généralement la considération la plus importante pour les propriétaires potentiels, et North Adams est une ville très éloignée qui borde le Vermont et New York, avec une population d’environ 13 700 habitants. Il est connu comme une ville post-industrielle, où le déclin de la fabrication dans la région, culminant dans les années 1980, a entraîné une lutte économique qui a provoqué un changement majeur dans le paysage économique et culturel de la ville. La ville a commencé à se réinventer à la fin des années 2010 en tant que hotspot touristique, ainsi qu’en tant que plaque tournante pour les artistes, les entrepreneurs et les familles qui cherchent à échapper aux environnements urbains animés de New York et de Boston. Cela dit, North Adams est toujours aux prises avec des taux de criminalité élevés qui se trouvent bien au-dessus des moyennes de l’État et nationales. Maintenant qu’il est apparu comme l’endroit le moins cher pour acheter une maison dans le Massachusetts, il vaut la peine de vérifier ce qu’il a à offrir aux propriétaires potentiels et à décider si l’immobilier abordable en vaut la peine.