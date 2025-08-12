L’endroit le moins cher absolu que vous pouvez acheter une maison au Massachusetts

L’achat d’une maison est au mieux un processus compliqué, et trouver l’emplacement optimal de votre maison de rêve peut être la partie la plus difficile si vous êtes à petit budget. Nous aimons garder une trace des endroits où vous pouvez trouver les meilleures offres, et pour le Massachusetts, cet endroit est actuellement au nord d’Adams – une ville nichée dans les montagnes du Berkshire. Les maisons se vendent en moyenne pour seulement 244 000 $. Dans un état où la valeur médiane de la maison dépasse 650 000 $, certains propriétaires peuvent être considérés comme un vol. Mais qu’est-ce qui rend cette ville si abordable? Que vous soyez un acheteur pour la première fois, un investisseur ou quelqu’un qui cherche un style de vie plus simple, North Adams vaut un examen plus approfondi.
L’emplacement est généralement la considération la plus importante pour les propriétaires potentiels, et North Adams est une ville très éloignée qui borde le Vermont et New York, avec une population d’environ 13 700 habitants. Il est connu comme une ville post-industrielle, où le déclin de la fabrication dans la région, culminant dans les années 1980, a entraîné une lutte économique qui a provoqué un changement majeur dans le paysage économique et culturel de la ville. La ville a commencé à se réinventer à la fin des années 2010 en tant que hotspot touristique, ainsi qu’en tant que plaque tournante pour les artistes, les entrepreneurs et les familles qui cherchent à échapper aux environnements urbains animés de New York et de Boston. Cela dit, North Adams est toujours aux prises avec des taux de criminalité élevés qui se trouvent bien au-dessus des moyennes de l’État et nationales. Maintenant qu’il est apparu comme l’endroit le moins cher pour acheter une maison dans le Massachusetts, il vaut la peine de vérifier ce qu’il a à offrir aux propriétaires potentiels et à décider si l’immobilier abordable en vaut la peine.
Ce que North Adams a à offrir aux propriétaires
Cette ville offre une excellente opportunité pour le premier acheteur de maisons qui cherche à entrer sur le marché sans prendre une dette substantielle, surtout si vous envisagez d’investir dans un fixateur supérieur à rénover. La ville est également un rêve pour les travailleurs à distance à la recherche d’espace, un environnement plus calme et un endroit où leur argent peut aller plus loin. Si vous pouvez vivre et travailler où vous voulez, pourquoi ne pas le faire à côté des montagnes pittoresques, des rivières et des terres agricoles de North Adams – une zone si pittoresque qu’elle était autrefois appelée « Suisse américaine »?
Pour les jeunes familles dont le prix des endroits plus chers, North Adams peut ressembler à un excellent endroit pour élever leurs enfants. La ville a des écoles publiques bien évaluées, y compris un lycée local reconnu à l’échelle nationale pour la préparation au collège et l’excellence du curriculum. Avec un accès facile aux loisirs de plein air, ainsi qu’au musée d’art contemporain du Massachusetts, cette petite ville tente d’équilibrer le monde naturel avec des équipements culturels qui provoquent une sensation de ville. Bien que la ville ne soit pas pour tout le monde, elle offre un excellent rapport qualité-prix et une véritable opportunité d’investissement alors qu’elle continue de se revitaliser autour des arts.
Le taux de criminalité est élevé à North Adams
Dans North Adams, le faible prix de l’immobilier est livré avec un taux de criminalité notamment élevé – une préoccupation difficile à ignorer pour tous ceux qui recherchent la sécurité et la stabilité. C’est un problème avec lequel la ville est traitée depuis plusieurs années. North Adams a un taux global de criminalité de 37 incidents pour 1 000 résidents – c’est parmi les plus élevés de l’État et même de la nation pour des crimes violents et non violents. Le taux de crimes violents est particulièrement élevé dans le nord d’Adams par rapport à la moyenne de l’État. Les résidents étant confrontés à un sur 99,5 chance d’être victime d’agression et de vol, il place la ville au numéro 309 pour une liste sur une liste de 312 villes du Massachusetts. Le centre-ville est la partie la plus dangereuse de la ville, tandis que les zones plus loin sont plus sûres.
Même avec les possibilités potentielles pour les propriétaires, ces taux de criminalité élevés peuvent rendre de nombreuses personnes mal à l’aise, limitant l’intérêt des acheteurs et compliquer les efforts pour construire un quartier sûr et prospère. Bien qu’il existe des moyens de rendre votre maison plus sûre, le risque accru de criminalité représente un grave inconvénient – qui peut l’emporter sur l’attrait des prix bas et du charme pittoresque. La chose la plus importante est de considérer toutes les informations avant de faire le grand pas.