Les gaines de puces à drapeau rouge supérieur du fixateur ignorent toujours (et celle à éviter)

Le vieil adage dit: « Ne jugez jamais un livre par sa couverture. » Il s’avère que la même chose peut également être appliquée aux maisons. HGTV Star Chip Gaines exhorte les acheteurs à ne pas s’inquiéter si votre première impression d’une propriété ne répond pas à vos attentes. Souvent, votre regard d’introduction à une maison potentielle sera la vue de la rue. Et si cela comprend une mauvaise présentation ou une pelouse moins que loyale, cela peut initialement vous désactiver la propriété. Mais Gaines conseille de ne pas laisser l’aménagement paysager entraver votre décision, car les solutions faciles sont généralement tout ce que l’espace extérieur a vraiment besoin pour être le meilleur.

En ce qui concerne l’attrait visuel de la pelouse avant, les modifications cosmétiques peuvent être apportées assez facilement. Il existe de nombreuses façons de maintenance à faible entretien pour paysager une cour avant pour plus d’attrait de trottoir. Des améliorations adaptées aux bricolages comme les fausses herbes, les nouvelles plantes ou une nouvelle couche de peinture sur la façade peuvent être suffisantes pour revigorer complètement l’extérieur. Ce qui est le plus important, ce sont les espaces dans lesquels vous résiderez chaque jour comme les chambres, les salles de bains et la cuisine. Parfois, l’espace à l’extérieur de la maison pourrait utiliser un peu d’amour supplémentaire parce que les intérieurs ont reçu le plus d’attention. Être trop critique à l’égard de l’apparence en plein air peut vous empêcher d’acheter une maison idéale pour vos besoins. N’oubliez pas qu’il y a des espaces à l’intérieur de la maison qui sont plus difficiles à résoudre – et ce sont les problèmes possibles qui méritent vos deuxièmes pensées.