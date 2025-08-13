Les avantages et les inconvénients de l’obtention du WiFi de votre fournisseur de téléphonie cellulaire – vous convient-il?

Alors que les Américains sont confrontés à l’inflation et à la hausse des coûts partout où ils se tournent, beaucoup recherchent des moyens de réduire les coûts. Une option de plus en plus populaire est Internet de la maison cellulaire, qui offre une vitesse et une fiabilité adéquates à un taux mensuel inférieur à celui des services de câble ou de fibre. L’étude de satisfaction ISP de Power 2024 JD révèle que les clients utilisant des Internet cellulaires rapportent une plus grande satisfaction à la fois à la qualité des services et à l’abordabilité du plan par rapport à celles atteints de câble ou de fibre.

Alors, Internet à domicile cellulaire vous convient-il? Lisez la suite pour en savoir plus sur cette option Internet à domicile avec l’aide de l’ingénieur et de l’enthousiaste technologique Nate Sumner.

Qu’est-ce que le service Internet cellulaire?

Internet à domicile cellulaire, également connu sous le nom de sans fil fixe, se connecte aux tours cellulaires à proximité comme un smartphone. «Les transporteurs fournissent une passerelle 5G pour ramasser les signaux cellulaires et fournir Ethernet et WiFi à votre maison similaire à ce que vous obtiendriez d’un fournisseur de câble ou de fibre», explique Sumner.

Au lieu d’utiliser des connexions câblées par câble ou en fibre, la plupart des sociétés Internet cellulaires fournissent aux clients un appareil dédié qui fonctionne à la fois comme un modem et un routeur, souvent sans frais supplémentaires.

En quoi Internet cellulaire est-il différent du câble ou des fibres?

Outre les différences dans la façon dont le service Internet est livré à votre maison, les fibres et les câbles Internet sont moins largement disponibles que Internet cellulaire, en particulier dans les zones rurales, en raison de défis de connectivité à forte intensité de main-d’œuvre. Cellular Internet est également beaucoup plus rapide à configurer, car il ne nécessite pas une ligne de service pour être installée à votre domicile. Cependant, le câble et les fibres fournissent généralement un service plus rapide et plus fiable une fois qu’ils sont en place.

Avantages et inconvénients Internet cellulaires

Pros

Peu coûteux: Cellular Internet coûte 50 $ à 70 $ par mois avec peu ou pas de frais de démarrage ou d’équipement, tandis que le câble et les fibres varient de 50 $ à 110 $ par mois. «Le sans fil fixe est en croissance rapide et compétitive, donc les transporteurs ont souvent des offres, des verrous de prix et d’autres avantages pour les nouveaux clients, ce qui peut souvent être l’une des options Internet moins chères pour les utilisateurs», explique Sumner.

Donne accès aux maisons rurales: Cellular est disponible dans de nombreuses zones rurales où Internet par câble ou en fibre est limité ou inexistant.

Configuration plus rapide: «Le câble et les fibres nécessitent une connexion câblée physique du transporteur à votre maison, donc, généralement, le sans fil fixe est plus rapide à déployer, en particulier dans les zones rurales», explique Sumner.

Inconvénients

Vitesses plus lentes: Avec des vitesses de pointe de 1 Gbit / G Cependant, les vitesses qu’offres à Internet cellulaire peuvent gérer l’activité Internet à domicile typique.

Démortisation: «Les opérateurs mettent les (plans sans fil fixes) en tant que données de priorité inférieure sur leur réseau, ce qui signifie qu’il y a une chance que votre Internet à domicile ralentit lorsque le réseau cellulaire est occupé (généralement les soirs en semaine)», explique Sumner.

Fournisseurs de services Internet cellulaires

Il existe plusieurs fournisseurs à choisir pour le service Internet sans fil. Les prix indiqués ci-dessous ne reflètent pas les remises pour les services groupés.

T-Mobile 5G Home Internet

Pour 50 $ à 70 $ par mois, T-Mobile 5G offre des vitesses allant jusqu’à 415 Mbps.

Verizon 5G Home Internet

Pour 50 $ à 70 $ par mois, Verizon 5G offre des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps.

Verizon LTE Home Internet

Les clients ruraux utiliseront probablement Internet 4G LTE de Verizon pour 60 $ à 80 $ par mois, avec des vitesses allant jusqu’à 50 Mbps.

Air Internet AT&T

Les clients peuvent s’attendre à des vitesses allant jusqu’à 300 Mbps pour 60 $ par mois.

L’Internet cellulaire est-il correct pour ma maison?

Internet cellulaire peut être une excellente solution pour réduire les coûts d’Internet ou pour ceux qui vivent dans des zones sans accès au service de câbles ou de fibres. «Pour certains utilisateurs (comme moi) sans autres options à large bande et signal de cellule semi-pauvre à l’intérieur de ma maison, je suis passé du service DSL comme ma seule vraie option pour avoir maintenant AT&T, Verizon et T-Mobile fixes sans fil à des vitesses allant jusqu’à 1 Gbps et téléchargement de 150 Mbps», explique Sumner.

FAQ

Pourquoi les fournisseurs d’internet cellulaires ne sont-ils pas disponibles dans ma région?

Si vous vivez dans une zone avec une faible densité de population ou un terrain extrême, vous n’avez peut-être pas de service Internet cellulaire.

Pourquoi mon Internet cellulaire est-il si lent?

La congestion du réseau, la position du routeur ou la distance et le terrain de votre domicile à la tour cellulaire peuvent tous avoir un impact sur les vitesses Internet.

L’Internet cellulaire est-il bon pour le jeu?

Bien que Internet cellulaire puisse être suffisant pour une certaine activité de jeu, il a généralement une latence élevée et peut être lente pendant les temps d’utilisation élevés. «Tout comme la vitesse, la latence peut être frappée ou manquée avec un sans fil fixe», explique Sumner. « Cela dit, il y a beaucoup de gens qui utilisent régulièrement des jeux en ligne fixes et font régulièrement des jeux en ligne. »

À propos de l’expert

Nate Sumner est ingénieur et hôte de la chaîne Nater Tater sur YouTube, où il partage du contenu sur Smart Home Tech, 5G Home Internet et des projets de style de vie sur sa propriété de 47 acres.

