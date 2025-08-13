Comment quelques centimètres d’eau peuvent déclencher une crue soudaine

Parfois, les crues soudaines se terminent par une tragédie de masse, comme ce fut le cas lorsque la rivière Guadalupe a dépassé les camps d’été au Texas. Mais le plus souvent, les gens sont tués par des eaux de crue soudaines lorsqu’ils essaient de conduire ou de les traverser et de se faire emporter.

«J’ai travaillé comme témoin expert pour une affaire dans le comté de San Diego qui a coûté la vie du conducteur et d’un garçon de 5 ans, parce que le conducteur a parcouru un ruisseau inondé dans un SUV et a été balayé en aval», explique l’expert des inondations éclair, David T. Williams. « C’était déchirant. »

Pour aider à sensibiliser à ne pas sous-estimer la puissance des eaux de crue qui coulent, le National Weather Service (NWS) a créé une campagne intitulée «Turn Round, Don’t Nayt». Le département émet également divers avertissements d’inondation éclair pour alerter les personnes de dangers potentiels.

Voici ce qu’il faut savoir sur les causes des inondations soudaines et des stratégies pour vous protéger.

Qu’est-ce qu’une inondation soudaine?

Une crue soudaine est une montée ou une augmentation soudaine de l’eau, comme une rivière dépassant ses rives. Les causes peuvent inclure de fortes précipitations, la fonte de la neige et du grésil, des glissements de boue dans un plan d’eau, une défaillance du barrage ou de la digue, ou une rupture soudaine d’un barrage de glace.

«Les inondations soudaines crée généralement des flux d’eau dangereux qui peuvent rapidement détruire les propriétés et la vie, alors que les ruisseaux et les ruisseaux tranquilles se transforment rapidement en torrents mortels», explique Bruce Jones, météorologue en chef de Midland Radio.

Combien d’eau provoque une crue soudaine?

La quantité d’eau provoque une crue éclair varie en fonction du terrain d’une zone, mais même une petite quantité d’eau peut rapidement devenir dangereuse en fonction de sa vitesse et de sa profondeur. Selon NWS, six pouces d’eau rapide peuvent renverser un adulte et 12 pouces peuvent emporter la plupart des voitures.

«Dans le désert chaud, un pouce de pluie va rapidement courir du sol cuit au four, provoquant l’inondation des lits des ruisseaux», explique Jones. «Dans le centre du Texas, des collines calcaires avec de l’eau à terre de terre végétale peu profonde, donc, là, une pluie de quatre pouces peut créer des inondations catastrophiques.»

Comment une inondation éclair se produit-elle?

Les crues soudaines sont souvent causées par des précipitations intenses sur une courte période (la définition technique est de six heures ou moins).

La topographie des terres et des voies navigables détermine également l’intensité de l’inondation. Par exemple, les zones urbaines avec de grandes bandes de chaussées imperméables sont susceptibles d’avoir des inondations plus intenses, tout comme les régions sous les régions montagneuses récemment brûlées par un incendie de forêt, car il n’y a pas de végétation pour collecter et ralentir l’eau. Les inondations sont également plus susceptibles de se produire si le sol est déjà saturé par des pluies précédentes.

Même s’il ne pleut pas dans votre région, la pluie en amont peut provoquer une crue soudaine. C’est pourquoi il est essentiel de transporter une radio météorologique ou un autre appareil qui peut vous alerter sur les conditions des crues soudaines, surtout lors de la randonnée et du camping dans des zones soutenues par les inondations soudaines, explique Williams.

«Souvent, les inondations soudaines font des bruits forts au fur et à mesure qu’ils vont en aval, en raison de la turbulence et du mouvement des débris, alors soyez attentif à ces bruits», explique Williams.

Combien de temps durent les inondations soudaines?

Ça dépend. Souvent, les inondations soudaines durent quelques heures, mais parfois ils peuvent persister pendant plus d’une journée. Encore une fois, cela dépend de la quantité de précipitations et du terrain.

Qu’est-ce qu’un avertissement d’inondation éclair?

Le National Weather Service (NWS) émet des avertissements sur les inondations éclair lorsqu’une crue soudaine est imminente ou se produit. Si vous recevez une alerte dans votre région, prenez des mesures immédiates en vous déplaçant sur un terrain plus élevé.

NWS émet également un certain nombre d’autres alertes d’inondation. Les avis d’inondation et les montres d’inondation, qui signalent tous les deux que les conditions sont favorables aux inondations, alors préparez-vous à l’évacuation et continuez à surveiller la météo.

Selon les ressources de la région, des avertissements sont émis de diverses manières, y compris les sirènes, les annonces radio et télévisées ou les textes 911 inversés.

Sur les experts

David T. Williams A plus de 45 ans d’expérience dans l’industrie des ressources en eau et dirige actuellement DTW et Associates Engineers, Inc. à Commerce City, Colorado. Ses certifications et diplômes incluent PhD, PE, PH, CFM, CPESC, F. ASCE, F. Ewri et BC.Wre.

A plus de 45 ans d’expérience dans l’industrie des ressources en eau et dirige actuellement DTW et Associates Engineers, Inc. à Commerce City, Colorado. Ses certifications et diplômes incluent PhD, PE, PH, CFM, CPESC, F. ASCE, F. Ewri et BC.Wre. Bruce Jones a travaillé comme météorologue en chef chez Midland, la principale marque de radio météorologique de la NOAA, depuis plus de 17 ans. Avant cela, il a travaillé comme météorologue en chef pour KSNT-TV à Topeka, Kansas.

En rapport