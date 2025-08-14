L’endroit le plus abordable pour acheter une maison aux États-Unis est cette ville du Midwest

Rêvez-vous d’acheter une maison sans vider votre compte bancaire? Il est temps d’emballer vos sacs et de se diriger vers Detroit, Michigan. Selon l’indice Zillow Home Value, une collection de données qui capture les valeurs des maisons à travers le pays, la valeur typique des maisons à Détroit est de 78 601 $ en juin 2025. Comparé au prix national médian, qui vient d’atteindre un niveau record de 435 300 $, le Midwest City offre des logements abordables difficiles à battre.

La baisse des prix des acheteurs soucieux du budget peut en avoir plus pour leur argent dans la ville de Motor, même si les taux d’intérêt restent élevés. Que vous souhaitiez dépenser moins de 100 000 $ pour une tige de fixateur ou que vous rêviez de vivre dans une maison pratiquement palatiale pour moins de 1 000 000 $, Détroit a beaucoup à offrir. Les maisons ont tendance à fausser plus anciennes, et vous trouverez beaucoup de brique robuste, de grands terrains et de détails historiques qui coûtent beaucoup plus cher sur d’autres marchés.

Vous voudrez faire des recherches minutieuses avant de vous installer dans un quartier pour vous assurer qu’il offre le style de vie que vous souhaitez. Il est également important de considérer les impôts fonciers de Détroit et les investissements dont vous pourriez avoir besoin pour apporter des améliorations, l’entretien et la sécurité personnelle. Mais les projets de revitalisation dans les zones du centre-ville de la ville ont augmenté le nombre d’entreprises et d’opportunités culturelles. Et bien que le marché du travail à Détroit soit particulièrement difficile, si vous êtes un travailleur éloigné à la recherche d’un endroit pour s’installer dans le Midwest où le coût de la vie est faible et que les commodités augmentent, elle devrait être sur votre radar.