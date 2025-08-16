Pourquoi Chip Gaines dit que les mises à niveau de la pelouse devraient être la première étape avant de vendre votre maison

Vendre votre maison est une entreprise massive et qui vient avec une liste apparemment sans fin d’articles d’action. Qu’il s’agisse de nettoyer en profondeur le sous-sol ou de grimper enfin sur votre échelle pour changer les ampoules, vous pourriez trouver le vertige de savoir précisément où diriger votre énergie. Il peut donc être surprenant de découvrir que l’entrepreneur préféré de chacun, Chip Gaines, recommande de concentrer votre attention non pas sur la réparation de l’intérieur de votre maison, mais plutôt sur la mise à niveau de votre pelouse avant de vendre votre maison.
Les premières impressions comptent beaucoup, dit Gaines, et puisque vous approchez d’une maison de l’extérieur, le moyen le plus simple de renforcer l’appel de la trottoir de votre maison est d’investir dans les mises à niveau appropriées là-bas. « Je suis sérieux quand je dis que la boîte aux lettres est importante pour moi, le paysage autour de la boîte aux lettres est important pour moi, la passerelle est importante pour moi, le paysage autour de la maison est important pour moi », a déclaré Gaines The Spruce. Si la mise à niveau de votre pelouse est quelque chose que vous voulez ajouter à votre liste de tâches de pré-vente, vous devez attirer votre attention sur ce qui vous donne le plus de « coup pour votre argent », selon les mots de Gaines. Cela pourrait signifier poser de nouveaux gazons ou ajouter des plantes qui attirent vraiment l’œil sur votre maison. Même ceux qui sont sur un budget plus serré ou à court de temps peuvent obtenir des résultats stellaires avec des fruits suspendus plus bas, comme tirer les mauvaises herbes ou fournir du TLC à la pelouse actuelle.
Comment mettre à niveau votre pelouse
La recommandation de Gaines pour mettre à niveau votre pelouse mérite d’écouter; Le bon aménagement paysager pourrait augmenter la valeur de votre maison jusqu’à 28%, ce qui en vaut bien l’investissement. Cela étant dit, vous voudrez vous assurer que vos efforts ne sont pas gaspillés, donc le choix des bonnes mises à niveau est impératif. Pour un attrait maximal du trottoir, regardez la santé de votre pelouse: est-ce luxuriant et dense ou en difficulté visiblement? Si c’est ce dernier (et si vous essayez de vendre votre maison bientôt), vous voudrez peut-être opter pour la pose de nouveau gazon, car cela donnera rapidement des résultats spectaculaires. Tout d’abord, assurez-vous d’explorer les inconvénients que vous devez connaître avant d’utiliser du gazon dans votre cour. Le plus grand défi potentiel associé au nouveau SOD est le coût, qui peut être des milliers de dollars, mais il y a aussi le risque pour le gazon de ne pas prendre le sol. Afin d’éviter ce résultat, assurez-vous de travailler avec une entreprise de pontage SOD réputée.
Vendre une maison coûte suffisamment cher sans mordre des améliorations massives qui sont des milliers de dollars, mais les conseils utiles de Chip Gaines sont également pour les diyers qui peuvent mettre à niveau leurs pelouses sans dépenser beaucoup. Vous pouvez travailler beaucoup plus abordable à modifier le sol de votre pelouse que de poser entièrement un gazon entièrement nouveau; Le choix d’un engrais à libération rapide, par exemple, peut entraîner des améliorations en quelques semaines tout en restant rentables. Une autre astuce que Gaines jure est l’aération de votre pelouse pour améliorer son absorption des nutriments et diminuer le compactage du sol, ce qui le rendra beaucoup plus sain.