Tâches essentielles à accomplir au cours de votre première année en tant que propriétaire

Une fois que vous avez fermé votre nouvelle maison, le travail continue! Il y a sûrement quelques projets que vous avez hâte de réaliser, comme une nouvelle couche de peinture et quelques mises à niveau d’aménagement paysager. Mais il y a aussi un certain nombre de tâches vitales auxquelles vous ne pensez probablement pas, ce qui doit être effectué la première année après avoir acheté une maison.

«La première année de votre nouveau domicile établit les bases de tout ce qui vient après, mais la plupart des gens se concentrent sur la décoration au lieu des problèmes de maintenance critiques», explique l’agent immobilier et investisseur immobilier Eli Pasternak. «J’ai travaillé avec des clients qui découvrent des problèmes coûteux au cours de leur deuxième année parce qu’ils ont ignoré les panneaux d’avertissement au cours de la première année.»

Il existe également des tâches de maintenance standard auxquelles vous devez également vous habituer. «Commencez par les fondamentaux», explique l’agent immobilier Alexei Morgado. « La première étape consiste à garder votre système HVAC entretenu, ainsi que les gouttières, à inspecter le toit et les fenêtres et les portes pour minimiser les fuites et la perte d’énergie. Après cela, vérifiez tous vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, recherchez des fuites, nettoyez l’évent plus sèche et assurez-vous qu’il n’y a pas de ravageurs. »

Cela ressemble à beaucoup de travail, mais il est en fait gratifiant d’entrer dans l’esprit de bricolage. Vous apprécierez également d’apprendre à connaître votre nouvelle maison de l’intérieur. Voici quelques choses que vous devriez faire au cours de la première année après avoir acheté votre maison.

Changer les serrures

Changer les serrures de porte est une tâche en semaine, vous avez donc la sécurité de contrôler qui peut entrer dans votre maison. N’oubliez pas non plus de remonter les claviers et de reprogrammer les portes de garage.

« Même si les propriétaires précédents semblent gentils et dignes de confiance, vous ne savez jamais vraiment qui d’autre détient une copie de vos clés », explique l’agent immobilier Jonathan Ayala. «Les clés de rechange peuvent flotter, des agents immobiliers aux nettoyeurs.»

COÛT: Attendez-vous à ce que cette tâche coûte entre 100 $ et 300 $, selon le nombre de verrous et si vous le diyrez à l’aide d’un kit de rekeying ou appelez un serrurier.

Mise à niveau d’éclairage et de luminaires

Remplacez les ampoules à incandescence par des lumières LED éconergétiques pour aider à réduire votre facture d’électricité et à augmenter votre valeur de revente. Envisagez également de mettre à jour et de mettre à niveau les pommes de douche et les robinets pour économiser de l’eau et ajouter du confort.

«Les maisons qui sont plus âgées ont tendance à avoir des ventilateurs, des robinets, des lumières et d’autres luminaires qui sont obsolètes et utilisent une quantité considérable d’eau et / ou de puissance», explique l’investisseur immobilier Andrew Reichek. «La cuisine, les salles de bains et l’entrée ont le plus d’impact d’éclairage, et il devrait donc être concentré sur d’abord.»

COÛT: Attendez-vous à dépenser entre 20 $ et 500 $, selon la complexité, le style et le nombre de mises à niveau.

Inspecter les systèmes

Pasternak recommande d’obtenir une inspection de la maison entière dans les 90 jours suivant son emménagement pour aider à détecter les problèmes que l’inspecteur d’origine aurait pu manquer. De plus, pendant ce temps, vous pourriez également remarquer des problèmes.

«Votre première année est le moment de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas», explique l’expert immobilier Jon Wade. «Les petites mises à niveau comme la vérification du CVC, inspecter la plomberie ou la réparation du câblage ancien sont tous des mouvements intelligents précoces. Ces choses ne coûtent généralement pas beaucoup à l’avance, mais les ignorer peut entraîner des surprises coûteuses plus tard.»

COÛT: Un service HVAC de base coûte environ 100 $ à 300 $, tandis que les chèques de plomberie ou d’électricité sont généralement inférieurs à 200 $. Corrigez d’abord les choses urgentes, puis étalez le reste selon votre horaire et votre budget.

Systèmes de mise à niveau

Comme votre budget le permet, commencez à mettre à niveau d’autres systèmes qui vous aideront à rendre votre maison plus efficace et plus sûre. Cela pourrait inclure tout, de l’échange de vieux appareils à l’installation de caméras de sonnette et de capteurs de fuite.

«Les anciens systèmes HVAC et les chauffe-eau peuvent être des porcs énergétiques», explique Ayala. «Les remplacer en fait une solution plus confortable et de grande valeur, surtout si vous allez rester à long terme.»

COÛT: Les thermostats intelligents modifient également le véritable changeur de jeu, explique Reichek, réduisant votre consommation d’énergie de 15%, car leurs algorithmes apprennent vos routines. Vous pouvez en prendre un pour environ 100 $ à 200 $.

Inspectez le toit et nettoyez les gouttières

«Tout dans votre maison est protégé par le toit, alors assurez-vous qu’il est en bon état», explique Reichek. Sinon, vous risquez de fuites, plus la croissance des moisissures et les eaux stagnantes autour des fondations de votre propriété.

Deux fois par an, vérifiez des panneaux comme s’affaisser, les bardeaux et les dégâts manquants des tempêtes, et nettoyez vos gouttières pour que l’eau de pluie sache loin de votre maison.

COÛT: Les inspections de toit professionnelles coûtent généralement environ 200 $, et les nettoyages de gouttière peuvent être à la hausse de 200 $, selon la taille de votre maison (mais le nettoyage des gouttières est également une tâche de bricolage fine).

Peindre et personnaliser l’intérieur

L’un des projets de rénovation des maisons les plus courants au cours de la première année de déménagement dans un nouvel espace est la peinture intérieure. «Nous avons tendance à considérer la peinture comme une amélioration cosmétique, mais elle est également fonctionnelle», explique Ayala. « La nouvelle peinture scelle les surfaces, élimine les odeurs indésirables et vous permet de créer un espace qui vous appartient. » La nouvelle peinture est encore plus cruciale si les propriétaires précédents fument ou avaient des animaux de compagnie.

De plus, ne négligez pas la peinture extérieure. «La peinture fraîche protège les murs et le siège de l’humidité, des dommages causés par le soleil et l’usure», explique Wade. «Sautez-le, et vous vous retrouverez probablement avec des pelage, une pourriture ou même de la moisissure, en particulier dans les zones de la corde haute.

COÛT: En tant que tâche de bricolage, attendez-vous à dépenser environ 100 $ par pièce pour la peinture et assurez-vous d’utiliser des peintures avec un COV faible pour préserver votre qualité d’air.

Isolation

De nombreuses maisons n’ont pas d’isolation adéquate, en particulier dans les zones telles que le grenier, le sous-sol et les murs extérieurs, et cela peut créer un choc une fois que vous avez obtenu votre facture d’énergie.

«Les brouillons par fenêtres, portes et greniers peuvent ajouter jusqu’à des centaines de dollars par an en frais de chauffage et de refroidissement, et créent une maison inconfortable», explique Ayala. «Vous pouvez également inadverter par inadvertance l’humidité ou les parasites dans ces fissures.»

COÛT: Un audit énergétique professionnel varie généralement entre 200 $ et 600 $, tandis que les kits de bricolage et les articles d’étanchéité, comme un pistolet calfeutrant et un passage à incendie, sont plus soucieux du budget. Tout d’abord, vérifiez vos portes et vos fenêtres pour les fuites avec une bougie ou un bâton d’encens, explique Ayala. «Si la fumée commence à trembler, vous avez vous-même un projet», dit-il.

Tester et mettre à jour l’équipement de sécurité

Les détecteurs de fumée, les alarmes de monoxyde de carbone et les extincteurs doivent être remplacés tous les sept à 10 ans, selon les recommandations du fabricant – et c’est une tâche que la plupart des gens négligent.

«Vous l’avez deviné, les tester et les améliorer est une tâche qui sauve des vies, et vous auriez dû faire au cours de votre premier mois», explique Ayala. « S’ils n’ont pas été échangés, vous pourriez courir le risque de ne pas recevoir d’alerte d’urgence lorsque vous en avez besoin, comme lorsqu’il y a un incendie ou une fuite de gaz. »

COÛT: Prévoyez de dépenser 50 $ à 150 $ pour actualiser les anciens détecteurs, et envisagez d’investir dans un modèle intelligent qui peut vous tenir informé lorsque vous êtes absent.

Inspecter et sceller l’allée

Sceller une allée pavée est essentiel pour protéger la surface des dommages météorologiques et maintenir son apparence globale.

«Sans scellement, votre allée devient vulnérable à la fissuration, aux nids-de-poule et à la décoloration», explique Daniel Wickham, entrepreneur de l’allée. «Au fil du temps, cette négligence peut entraîner des dommages structurels importants, entraînant des réparations coûteuses ou même la nécessité d’un remplacement complet.»

COÛT: Si vous bricolez la tâche, attendez-vous à dépenser 200 $ ou plus, selon la durée et l’état de votre allée.

Aménagement paysager

L’aménagement paysager concerne l’esthétique, mais un bon aménagement paysager comprend également un classement approprié pour éloigner l’eau de votre maison et de vos fondations. Après des tempêtes de pluie, promenez-vous dans votre cour pour voir où l’eau se regroupe. Le sol doit se précipiter loin de votre maison et les coupes de gouttière devraient s’étendre au moins cinq pieds.

«Beaucoup de gens repoussent l’aménagement paysager, mais obtenir un début de tête votre première année donne aux plantes le temps de prendre racine et fait que votre cour a vécu», explique Wade. «Le laisser aller peut conduire à des mauvaises herbes, à l’érosion et à un espace que vous n’utilisez jamais vraiment.»

Commencez par les bases: effacez les débris et les mauvaises herbes, testez le sol et posez le paillis. Choisissez des plantes indigènes, car ils nécessitent moins d’arrosage et d’entretien, et aident les pollinisateurs, les oiseaux et autres animaux sauvages. Si vous réalisez la tâche, commencez petit, une section à la fois, pour empêcher la tâche de devenir écrasante.

Entretien

Créez une liste de contrôle de maintenance à domicile, pour les tâches annuelles, saisonnières et mensuelles. «Une maison bien soignée fonctionne plus facilement, nécessite moins de réparations et d’âges coûteux», explique Ayala.

Certaines tâches annuelles comprennent: les contrôles du système (y compris le CVC et les pompes de puisard), le nettoyage de l’aménagement paysager, la rédaction des dommages à la peinture, la modification des batteries d’alarme et l’inspection du toit.

Certaines tâches saisonnières comprennent: le nettoyage des gouttières, la coupe des plantes, les trous de calfeutrage, le sol en aérant, le nettoyage de la cheminée, la vérification du système d’arrosage et la préparation du temps de la saison prochaine.

Certaines tâches mensuelles incluent la modification des filtres HVAC et la recherche de signes de ravageurs.

Vous pouvez télécharger des applications gratuites et des outils de calendrier pour vous aider à maintenir la maintenance avec la maintenance. Ou, vous pouvez opter pour l’automatisation et les rappels avec des services comme Homezada ou Centriq, explique Ayala. Ceux qui coûtent entre 50 $ et 100 $ par an.

FAQ

Où je vis impact sur quoi faire dans ma première année?

Oui. Les risques climatiques et catastrophes naturels de votre région, tels que les incendies de forêt, les inondations et les ouragans, dicteront tous vos priorités.

«Si vous vivez quelque part avec la neige, l’isolation et le chauffage seront en haut de votre liste», explique Wade. » Dans une zone chaude et humide, vous voudrez rester en avance sur l’humidité et la moisissure.

Sur les experts