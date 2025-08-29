Pourquoi nous voyons des crop circles (et cela n’a rien à voir avec les extraterrestres)

Vous survolez un état agricole lorsque vous remarquez un motif étrange et parfaitement de forme dans un domaine, clairement pas aléatoire et trop précis pour être l’œuvre de la nature seule. Cela pourrait ressembler à quelque chose d’un film de science-fiction, mais ne sautez pas encore aux extraterrestres. Alors que les crop circles sont depuis longtemps liés à la tradition d’OVNI, la véritable explication est probablement beaucoup plus terre-à-terre.

Le mythe moderne des cultures de cultures a commencé dans les années 1970 en Angleterre, lorsque de grands modèles complexes ont commencé à apparaître dans des domaines locaux sans explication. Les cultures dans des zones spécifiques étaient mystérieusement aplaties, tandis que les plantes environnantes sont restées intactes, provoquant des théories des débarquements d’OVNI. Combinées à une augmentation de l’intérêt public pour les extraterrestres et l’espace, ces impressions contre nature ont reçu une attention particulière des médias mondiaux malgré une principale prolongation en Angleterre.

Le phénomène a augmenté au cours des années 1980 et a culminé au début des années 1990, lorsque deux Anglais ont revendiqué la responsabilité des cultures du pays et ont expliqué leurs méthodes. Bien que leur confession ait dissipé une grande partie du mystère, la fascination demeure aujourd’hui.

Qu’est-ce qui provoque vraiment des circles de cultures?

Bien que les causes mystérieuses ou autrement du monde des cultures peuvent être plus fascinantes, aujourd’hui, la raison probable est due à des pratiques agricoles, à la météo ou aux artistes.

Couper pour l’ensilage

Lors de la coupe des champs d’herbe ou de maïs pour l’ensilage, une alimentation animale fermentée et élevée, les agriculteurs coupent des sections de cultures plus humides que les autres et quittent le reste, ce qui entraîne un schéma géométrique sur le terrain. «Lors de la coupe pour l’ensilage, le niveau d’humidité est essentiel», explique Becker. «Certaines zones se séchent plus rapidement que d’autres, donc les agriculteurs coupent certaines pièces mais pas d’autres.» D’en haut, les carrés coupés dans un champ peuvent ne pas avoir de sens pour ceux qui ignorent cette pratique de coupe.

Lignes de carreaux

Les tuyaux perforés sont installés plusieurs pieds sous terre dans une grille sous les champs, et les lignes de carreaux attrapent et égouttent l’excès d’eau pour améliorer le drainage. «Il y a un motif chaque fois que vous avez des lignes de carreaux installées», dit Becker, «et si c’est une année très humide, vous obtiendrez une meilleure croissance des cultures sur les lignes de carreaux», ce qui peut produire un modèle de récolte à l’aspect non naturel.

Systèmes d’irrigation centrale

Les systèmes d’irrigation centrale pulvérisent l’eau du centre d’un champ dans un motif circulaire. Avec les graines GPS, les agriculteurs peuvent désormais planter des champs de cultures circulaires pour correspondre au schéma de l’arrosage. Inhabituels lorsqu’ils sont vus d’en haut, ces champs circulaires ne sont que le résultat de nouvelles technologies de plantation et de pratiques agricoles efficaces.

Lightnning et vent

«Le vrai Crop Cercle le plus courant serait une grève de la foudre», explique Becker. « La foudre frappera dans une zone et fera frire les plantes », laissant une section endommagée dans un champ. Il ajoute que le vent peut également provoquer des motifs inhabituels, renversant les cultures matures sur son chemin.

Farces

Alors que la prévalence des crop circles a culminé il y a des décennies, certaines personnes les produisent toujours comme des farces. «Cette pratique est courante, en particulier en Angleterre», explique Becker. «C’est principalement les gens qui s’amusent, poussant les cultures et créant des modèles géométriques.»

Échanges de maïs ou marketing

Inspirés par la popularité des cultures, de nombreuses fermes créent désormais des labyrinthes de maïs complexes pour le public chaque automne. Exigeant une planification et une exécution élaborées, ces conceptions sont rendues possibles par les Seeds GPS et la technologie numérique. De même, les spécialistes du marketing ont utilisé des champs de cultures pour des publicités à grande échelle, faisant la promotion d’émissions de télévision, de produits et d’événements comme l’offre olympique de Londres en 2012.

