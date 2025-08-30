Des milliers d’autobus scolaires tirés des routes au-dessus du risque de feu

L’école commence bientôt, et pour de nombreuses familles, cela signifie le retour d’une routine: se lever le matin et attraper le bus. Mais que se passe-t-il lorsque les autobus scolaires sont rappelés? Vous pouvez le découvrir plus tôt que tard. Selon la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), près de 17 000 autobus scolaires ont des problèmes de freinage qui présentent un risque d’incendie. Si votre district utilise les bus touchés, c’est une bonne idée de trouver un autre moyen de transport jusqu’à ce que vous receviez un mot de votre district qu’il y a un transport sûr disponible.

Pourquoi ces bus sont-ils dangereux?

Selon le rapport de la NHTSA, les bus en question ont des problèmes électriques avec leurs assemblages de commutation de pression de frein. Dans les bus touchés, «L’ensemble de l’interrupteur de pression de frein peut couler le liquide de frein dans les composants électriques de l’interrupteur de pression de frein et provoquer un court-circuit électrique.» Les problèmes de freinage sont toujours dangereux, mais ce problème particulier est plus dangereux car «un court métrage électrique dans l’interrupteur de pression de frein peut surchauffer le circuit et augmenter le risque d’un incendie pendant la conduite ou la stationnement».

Quels bus scolaires sont rappelés?

La NHTSA affirme qu’International Motors, LLC (International) rappelle près de 17 000 véhicules. Si votre district utilise l’un des autobus scolaires suivants, vous voudrez peut-être organiser un transport alternatif jusqu’à ce que vous obteniez les directions autrement. La liste des autobus scolaires défectueux comprend:

2016 IC Bus CESB

2017 IC Bus CESB

2018 IC Bus CESB

2019 IC Bus CESB

2020 IC BUS CESB

2021 IC BUS CESB

2022 IC BUS CESB

2023 IC BUS CESB Certains de ces bus ont été réparés sous un rappel précédent, numéro 23v398, mais cette réparation était insuffisante.

Que pouvez-vous faire?

La NHTSA a conseillé aux propriétaires de «se garer à l’extérieur et loin des structures jusqu’à la réparation du rappel.» International Motors enviendra les lettres de notification des propriétaires fin septembre 2025 et ils disent que «les concessionnaires installeront un harnais de cavalier noir en silicone, gratuitement». Les propriétaires qui ont d’autres questions peuvent atteindre le service client international au 1-800-448-7825; Ils devront spécifier qu’ils demandent le rappel 25510. Comme mentionné ci-dessus, «les véhicules précédemment réparés sous 23V398 devront faire terminer le nouveau recours.» Le numéro NHTSA pour ce rappel est de 25V503000. » En ce qui concerne le grand public, si vous savez pertinemment que votre district utilise l’un de ces bus, vous devriez envisager de disposer du transport alternatif vers et depuis l’école jusqu’à ce que vous entendiez que les bus sont à nouveau sûrs.

Source

L’interrompre de pression de freinage peut court-circuiter et provoquer un incendieNational Highway Traffic Safety Administration, 2025.