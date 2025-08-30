L’erreur de plancher en bois qui pourrait vous coûter de l’argent sérieux sur la ligne

Il n’y a rien de plus excitant pour un nouveau propriétaire que de tirer un tapis vieux et mince et de trouver des planchers de bois franc d’origine en dessous. Du moins, pour la plupart d’entre nous. Cependant, certaines personnes voient ces planches usées et pensent immédiatement à les remplacer. Mais, si vous êtes un propriétaire qui soupçonne, il peut y avoir un signe révélateur que de beaux planchers de bois franc se cachent sous votre tapis obsolète, il suffit parfois de soulever une couverture d’évent pour le découvrir. N’oubliez pas – la seule chose que vous ne devriez pas faire, même si ces étages sont rayés, bosselés et un peu pire pour l’usure, est de les remplacer.

L’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager de remettre en place vos planchers de bois franc au lieu de les remplacer est que si jamais vous envisagez de vendre votre maison, cela ajoute une valeur significative – jusqu’à 5%. Les acheteurs aiment souvent les maisons avec des détails originaux charmants, et un magnifique plancher en bois est comme une pièce maîtresse pour une maison. En préservant vos planchers de bois, vous préservez une fonctionnalité très adorée qui fait appel à une grande variété d’acheteurs potentiels. Les remplacer par des alternatives moins chères comme le stratifié ou le vinyle pourrait en fait endommager la valeur de votre maison, dans ce cas. Au lieu de les remplacer, vous devriez envisager de vous remettre en place pour restaurer leur beauté et protéger votre investissement pour une vente plus rapide et plus rentable. Et si vous n’envisagez pas de vendre, vous avez simplement prolongé la durée de vie de votre magnifique revêtement de sol.