L’erreur de plancher en bois qui pourrait vous coûter de l’argent sérieux sur la ligne

Il n’y a rien de plus excitant pour un nouveau propriétaire que de tirer un tapis vieux et mince et de trouver des planchers de bois franc d’origine en dessous. Du moins, pour la plupart d’entre nous. Cependant, certaines personnes voient ces planches usées et pensent immédiatement à les remplacer. Mais, si vous êtes un propriétaire qui soupçonne, il peut y avoir un signe révélateur que de beaux planchers de bois franc se cachent sous votre tapis obsolète, il suffit parfois de soulever une couverture d’évent pour le découvrir. N’oubliez pas – la seule chose que vous ne devriez pas faire, même si ces étages sont rayés, bosselés et un peu pire pour l’usure, est de les remplacer.
L’une des principales raisons pour lesquelles vous devriez envisager de remettre en place vos planchers de bois franc au lieu de les remplacer est que si jamais vous envisagez de vendre votre maison, cela ajoute une valeur significative – jusqu’à 5%. Les acheteurs aiment souvent les maisons avec des détails originaux charmants, et un magnifique plancher en bois est comme une pièce maîtresse pour une maison. En préservant vos planchers de bois, vous préservez une fonctionnalité très adorée qui fait appel à une grande variété d’acheteurs potentiels. Les remplacer par des alternatives moins chères comme le stratifié ou le vinyle pourrait en fait endommager la valeur de votre maison, dans ce cas. Au lieu de les remplacer, vous devriez envisager de vous remettre en place pour restaurer leur beauté et protéger votre investissement pour une vente plus rapide et plus rentable. Et si vous n’envisagez pas de vendre, vous avez simplement prolongé la durée de vie de votre magnifique revêtement de sol.
Comment préserver vos planchers de bois et maximiser la valeur
Si vous souhaitez protéger votre investissement, il existe de nombreuses façons de restaurer et de protéger votre parquet. Les produits de nettoyage en bois peuvent éliminer certaines taches et crasse. Il existe également des moyens d’éliminer la peinture du bois dur sans produits chimiques. Mais, si vous avez besoin de remettre entièrement vos sols, vous voudrez d’abord poncer, tacher, puis appliquer une couche de finition protectrice. Vous pouvez tacher votre propre plancher de bois franc sans professionnel, sauf si vous n’êtes pas sûr de vouloir tenter de ruiner votre revêtement de sol. Dans ce cas, vous voudrez appeler un professionnel pour refonquer vos sols car il est beaucoup moins cher que de les remplacer et c’est ce que vous essayez d’éviter de faire en premier lieu.
Si vos sols sont au-delà de l’épargne – ils ont une déformation, des fissures profondes ou sont gravement endommagées par l’eau – c’est à ce moment-là qu’il est temps d’envisager de les remplacer. C’est le pire des cas, mais si c’est la réalité, votre meilleure option est de les remplacer par le parquet équivalent moderne. Peu importe son âge, le parquet en bois est toujours le meilleur moyen d’augmenter la valeur de votre maison. Et si vous pouvez vous le permettre, c’est définitivement un investissement qui sera énormément payant.
Pour protéger vos planchers de bois à partir de problèmes futurs, c’est toujours une bonne idée de s’assurer que leur revêtement protecteur est en bon état. Essayez d’éviter de porter des chaussures à talons tranchants, de poser des tapis dans les zones à fort trafic, d’éviter les liquides assis sur la surface de la planche et nettoyez régulièrement vos sols avec le nettoyeur de bois approprié.