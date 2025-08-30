David Bromstad de HGTV partage la seule chose que vous ne devriez jamais sauter lors de la chasse à la maison

Si vous envisagez d’acheter une maison, vous avez probablement trouvé de nombreux conseils importants pour les acheteurs d’une maison pour la première fois sur Internet. Des éléments clés à rechercher lors d’une journée portes ouvertes aux stratégies de négociation, il y a un monde d’informations pour vous aider. Mais David Bromstad, star de HGTV et hôte de « My Lottery Dream Home », a un conseil qui se démarque au-dessus du reste: avant même de commencer la recherche de la maison de vos rêves, prenez pré-approuvé. Bromstad, qui donne toujours d’excellents conseils d’achat de maisons pour le budget, garantit que cette étape est non négociable.
Les lettres de pré-approbation ont été essentielles sur le marché de la gamme de réduction de la compétition d’aujourd’hui juste pour que votre offre soit prise au sérieux. Même en 2025 – où les acheteurs commencent à retrouver un effet de levier – avoir cette lettre prête à partir peut faire ou casser l’atterrissage de la maison de vos rêves. Dans une interview avec la liste, Bromstad a déclaré: « Si vous êtes à la chasse à la maison et que vous n’êtes pas (pré-approuvé), et que vous trouvez une maison que vous aimez le marché en ce moment est si chaotique. Vous n’allez pas avoir le temps et vous n’obtenez pas cette maison. »
Une pré-approbation n’est pas seulement un morceau de papier. C’est votre première étape vers l’achat confiant de la maison. Suivre les conseils de Bromstad pourrait faire la différence entre perdre la maison de vos rêves et marcher prêt à faire une offre que le vendeur ne peut pas refuser.
Pourquoi Bromstad veut que vous obteniez le feu vert avant de commencer votre recherche de maison
Si vous ne savez pas pourquoi HGTV Star, David Bromstad, veut que vous ayez préalable à l’approbation avant de regarder les maisons, vous n’êtes pas seul. Beaucoup de gens entrent dans le processus d’achat de maisons sans aucune idée préalable et peuvent ne pas se rendre compte que la pré-qualification et la pré-approbation signifient deux choses différentes. La pré-qualification est un processus rapide qui vous donne un numéro de stade, cependant, il n’est pas aussi précis que la pré-approbation. La pré-approbation prend plus de temps à obtenir et est toujours nécessaire même si vous avez été préqualifié. Bromstad a dit à Realtor.com: « Assurez-vous que vous êtes pré-approuvé (pour une hypothèque) avant de regarder. Parce que si vous ne l’êtes pas, et vous trouvez votre maison de rêve, cette maison sera probablement dans une guerre d’enchères et que la pré-approbation prend du temps. Donc vous perdez cette maison, et ensuite vous vous sentirez comme si vous avez perdu votre âme. »
En plus de vous rendre meilleur pour les vendeurs, une pré-approbation ouvrira les yeux à ce que vous pouvez vous permettre de manière réaliste. Vous pouvez faire tous les mathématiques que vous voulez dans votre tête et penser qu’un certain paiement mensuel est gérable, mais comme Bromstad l’a dit à Realtor.com, « Les maisons ne sont pas pour la fatigue. Vous pourriez penser: » Oh, je paie autant de loyer « , mais avec une maison, vous avez besoin d’assurance, et si quelque chose se cache, vous le réparez. » La pré-approbation vous aidera à vous préparer et à vous empêcher de devenir «pauvres de la maison» à l’avenir.
La pré-approbation ne garantit pas un prêt
Un grand mythe sur les pré-approbations? Que vous avez garanti un prêt une fois pré-approuvé. Pas vrai. Une pré-approbation ressemble plus au prêteur qui vous donne le feu vert pour commencer à faire du shopping, mais ce n’est pas exactement une affaire. L’approbation finale dépend de facteurs tels que des changements soudains dans les situations financières, l’évaluation de la maison à venir ou supérieure au prix d’achat et le processus de souscription long et fastidieux qui confirme tous vos documents financiers.
Une fois que vous avez trouvé la maison parfaite, la pré-approbation David Bromstad exhorte tout le monde à obtenir peut également aider à un processus de clôture rapide, qui mange souvent beaucoup de temps. Étant donné que vos documents financiers ont déjà été examinés, une grande partie de la durée de travail est à l’écart. S’il n’y a pas d’autres préoccupations et que vous n’êtes pas allé vous acheter une toute nouvelle voiture, le processus de souscription devrait se dérouler assez bien.
Il y a tellement de pouvoir à entrer dans une journée portes ouvertes avec une pré-approbation. Cela montre que les vendeurs et leurs agents que vous avez préparés financièrement, faisant de votre offre l’un des plus fiables. Dans l’interview de Bromstad avec la liste, il propose un dernier conseil d’achat de maisons, « Assurez-vous simplement que vous l’aimez … ce sera le plus grand achat que vous fassez dans votre vie. »