David Bromstad de HGTV partage la seule chose que vous ne devriez jamais sauter lors de la chasse à la maison

Si vous envisagez d’acheter une maison, vous avez probablement trouvé de nombreux conseils importants pour les acheteurs d’une maison pour la première fois sur Internet. Des éléments clés à rechercher lors d’une journée portes ouvertes aux stratégies de négociation, il y a un monde d’informations pour vous aider. Mais David Bromstad, star de HGTV et hôte de « My Lottery Dream Home », a un conseil qui se démarque au-dessus du reste: avant même de commencer la recherche de la maison de vos rêves, prenez pré-approuvé. Bromstad, qui donne toujours d’excellents conseils d’achat de maisons pour le budget, garantit que cette étape est non négociable.

Les lettres de pré-approbation ont été essentielles sur le marché de la gamme de réduction de la compétition d’aujourd’hui juste pour que votre offre soit prise au sérieux. Même en 2025 – où les acheteurs commencent à retrouver un effet de levier – avoir cette lettre prête à partir peut faire ou casser l’atterrissage de la maison de vos rêves. Dans une interview avec la liste, Bromstad a déclaré: « Si vous êtes à la chasse à la maison et que vous n’êtes pas (pré-approuvé), et que vous trouvez une maison que vous aimez le marché en ce moment est si chaotique. Vous n’allez pas avoir le temps et vous n’obtenez pas cette maison. »

Une pré-approbation n’est pas seulement un morceau de papier. C’est votre première étape vers l’achat confiant de la maison. Suivre les conseils de Bromstad pourrait faire la différence entre perdre la maison de vos rêves et marcher prêt à faire une offre que le vendeur ne peut pas refuser.