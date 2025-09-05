Le guide du débutant à l’art des fleurs de tête morte

Temps 1 heure ou moins Complexité Débutant Coût 0 $ – 20 $

Introduction

De l’identification des fleurs dépensées aux techniques de coupe appropriées, ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur les fleurs mortes.

Au début du printemps et de l’été, les jardins sont incroyables avec une nouvelle croissance pleine de fleurs. Au fur et à mesure que l’été progresse, vous remarquerez que certains jardins continuent de sembler merveilleux, et d’autres semblent fanés et tristes. Je suis prêt à parier que si je vois un jardin avec des fleurs en fleurs continuellement, le jardinier est mort dans le cadre de leur entretien et de l’entretien de leur jardin.

La tête morte prolonge la durée de vie de la plante et du cycle de floraison en éliminant les fleurs mortes, décolorées ou flétries. Avec des fleurs mortes enlevées, une plante peut concentrer son énergie sur une nouvelle croissance au lieu de transformer cette énergie en production de graines trop tôt dans la saison. À titre d’exemple, si vous êtes des pétunias ondulés mortels tout l’été, ils fleuriront et dureront plus longtemps dans l’automne. Un autre avantage de la tête est qu’il empêche la moisissure et la maladie, qui peuvent se développer sur des fleurs qui sont mortes mais sont toujours attachées au corps principal de la plante.

Deadhead n’est pas compliqué, mais il faut du dévouement dans la forme de temps et une routine régulière. Ma mère le trouve thérapeutique; D’autres peuvent le trouver trop long. Dead-hendrant aidera toujours votre jardin à cultiver plus de fleurs, et voici à quel point il est simple de faire.

Matériaux requis