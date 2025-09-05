Le guide du débutant à l’art des fleurs de tête morte

1 heure ou moins
Débutant
0 $ – 20 $
Introduction
De l’identification des fleurs dépensées aux techniques de coupe appropriées, ce guide couvre tout ce que vous devez savoir sur les fleurs mortes.
Au début du printemps et de l’été, les jardins sont incroyables avec une nouvelle croissance pleine de fleurs. Au fur et à mesure que l’été progresse, vous remarquerez que certains jardins continuent de sembler merveilleux, et d’autres semblent fanés et tristes. Je suis prêt à parier que si je vois un jardin avec des fleurs en fleurs continuellement, le jardinier est mort dans le cadre de leur entretien et de l’entretien de leur jardin.
La tête morte prolonge la durée de vie de la plante et du cycle de floraison en éliminant les fleurs mortes, décolorées ou flétries. Avec des fleurs mortes enlevées, une plante peut concentrer son énergie sur une nouvelle croissance au lieu de transformer cette énergie en production de graines trop tôt dans la saison. À titre d’exemple, si vous êtes des pétunias ondulés mortels tout l’été, ils fleuriront et dureront plus longtemps dans l’automne. Un autre avantage de la tête est qu’il empêche la moisissure et la maladie, qui peuvent se développer sur des fleurs qui sont mortes mais sont toujours attachées au corps principal de la plante.
Deadhead n’est pas compliqué, mais il faut du dévouement dans la forme de temps et une routine régulière. Ma mère le trouve thérapeutique; D’autres peuvent le trouver trop long. Dead-hendrant aidera toujours votre jardin à cultiver plus de fleurs, et voici à quel point il est simple de faire.
Outils requis
- Gants de jardinage
- Haine tenue des cisaillements de coupe avec une lame droite ou une lame incurvée
Matériaux requis
- Plantes avec des fleurs florales décollantes
Projet étape par étape (3)
Conseils pour les fleurs mortes
- Les outils propres font des coupes propres. Les outils de jardinage sales et rouillés peuvent répandre des champignons et des maladies, et même vos mains peuvent transférer une infection aux plantes. Nettoyez les outils et lavez-vous les mains avant de commencer à travailler dans le jardin.
- Toutes les plantes n’ont pas besoin de morts. Certains prospéreront lorsque vous les maîtriserez et que certains souffriront. Connaissez vos plantes et ce qui leur convient le mieux.
- Ne choquez pas vos plantes: Lorsqu’une fleur est coupée, la plante détecte une plaie et libère des produits chimiques pour le sceller et se protéger. Ce processus prend beaucoup d’énergie. Ne coupez pas trop de fleurs pour éviter que votre plante ne soit choquée. Il est préférable de se rendre un peu à la fois, étalé pendant des jours, au lieu de dépouiller les plantes de toutes leurs fleurs et de les forcer à surmener.
- À quelle fréquence? Treat, vos fleurs et vos plantes doivent être faites fréquemment. Soyez conscient de ne pas être mort lorsqu’il fait trop chaud ou que les plantes sont stressées en raison d’un manque d’eau. Il est préférable d’arroser vos plantes la veille de la prise de vue ou de garniture pour permettre à l’eau de s’infiltrer dans toute la plante. Vous voulez faire mal une plante saine et bien hydratée.
Identifier les fleurs fanées
Identifiez les fleurs fanées ou fanées. La tête morte peut être effectuée une fois que vous voyez la fleur commencer à se flétrir.
Deadhead la fleur avec des cisaillements d’élagage
Une fois que vous avez identifié la fleur que vous souhaitez retirer, soyez judicieux sur l’endroit où vous avez coupé. Regardez la tige sous la fleur fanée, s’il y a des feuilles mortes, retirez-les également et coupez là où la tige est verte et les feuilles ont l’air saines.
Utilisez toujours des cisaillements d’élagage propres pour couper les fleurs. Certaines personnes aiment pincer les fleurs à la main, mais cela peut contaminer votre plante avec des bactéries nocives.
Recherchez la fleur ou la plante spécifique que vous êtes mort pour confirmer qu’il bénéficiera de l’élagage ou de la garniture et vérifiera où il est préférable de couper. Voici où faire cuire quelques fleurs communes:
- Roses: Coupez la tige à un angle vers le bas juste au-dessus où la rose a cinq feuilles saines sur une petite branche.
- Hortensias: Coupé juste en dessous de la fleur fanée et au-dessus des feuilles saines ou d’autres fleurs en cours.
- Pétunias: Couper juste sous la base de la fleur
- Géraniums: Réduire plus loin la tige au-dessus d’un articulation où commence une nouvelle croissance
- Tulipes et jonquilles: Coupez la fleur plus bas sur la tige au-dessus des feuilles. Assurez-vous de ne pas couper les feuilles car ils rassembleront la lumière du soleil et l’énergie pour fortifier les ampoules pour la prochaine saison. Une fois que les feuilles sont devenues jaunes et ont commencé à sécher, vous pouvez couper les feuilles.
FAQ
La tête morte produit-elle plus de fleurs?
Généralement, oui. De nombreuses annuelles et vivaces continueront de fleurir tout au long de la saison de croissance s’ils sont régulièrement morts.
Que se passe-t-il si vous ne faites pas de fleurs de pointe?
Pour ces fleurs qui bénéficieront de la tête morte, si vous ne le faites pas Les morts, ils passeront de leur cycle de floraison au cycle de production de graines, puis éventuellement dans le cycle de fin de vie. Dead-hending prolongera la vie de vos fleurs et de vos plantes.
Quel est le bon moment pour commencer des fleurs mortes?
Chaque type de fleur a une chronologie différente pour bénéficier de la tête morte. La tête morte est recommandée dès qu’une fleur flétriste et commence à mourir.