10 choix de revêtements de sol obsolètes qui détournent les acheteurs potentiels de votre maison

Et si vous avez du tapis sur votre escalier? Les marches recouvertes de polyester sont toujours une épreuve vers les acheteurs, d’autant plus que la moquette dans cette zone particulière nécessite souvent des TLC supplémentaires. « La moquette dans les escaliers est considérée comme un mal de tête de maintenance », explique Loguidice. Étant donné que les escaliers sont une zone à fort trafic, le tas de tapis obtient beaucoup plus d’usure. Cela peut conduire à un aspect aplati et emmêlé ou ses couleurs ou motifs s’estompant. Ceci, à son tour, rend la moquette beaucoup plus anciene qu’elle ne l’est. Cela peut également être pénible à nettoyer si la poussière et la saleté se déposent dans les crevasses d’angle où les accessoires sous vide ne peuvent pas facilement entrer. Pour cette raison, certains acheteurs pourraient sortir de l’achat ou offrir moins que le prix demandé.

Au lieu de cela, remédier à la situation en éliminant la moquette. « Retirer le tapis et rétablir les marches et les contre-l’écran d’origine est presque toujours un investissement à faire. Il donne (a) un look beaucoup plus ouvert, propre et élégant », note Loguidice. Cependant, si vous ne voulez pas vous débarrasser complètement de la sensation tactile de la moquette, un bon compromis est d’installer un coureur dans les escaliers. « Si une adhérence supplémentaire est nécessaire, un tapis de coureur de mode peut être installé sur les marches en bois finies, créant la sécurité et le design », partage Loguidice. « Cette mise à niveau simple peut vraiment ajouter la sensation de valeur et d’élégance à une entrée. J’ai eu des maisons à recevoir des offres rapides après cette mise à niveau spécifique. » Vous pouvez également le faire sentir plus concepteur en installant des tiges d’escalier, ce qui aide à maintenir le coureur en place. Un exemple d’option populaire est la tige d’escalier fleuron à balle, disponible sur le rajeunissement.