10 choix de revêtements de sol obsolètes qui détournent les acheteurs potentiels de votre maison

Il y a des règles cardinales que les gens suivent pour vendre leur maison plus rapidement. Des touches personnelles comme les images ou les souvenirs de voyage sont emballés avant la première performance, et les couleurs de peinture excentriques vives sont échangées contre des neutres attrayants. Les espaces encombrés sont souvent éliminés et simplifiés afin de ne pas nuire aux os de la maison. Certaines personnes vont même jusqu’à la mise en scène de l’espace pour attirer un filet plus large d’acheteurs. Cependant, si vous avez fait ces swaps mais que votre maison n’obtient aucune offre, il est peut-être temps de regarder de plus près votre revêtement de sol. C’est peut-être la raison pour laquelle les acheteurs potentiels se détournent de chez vous.
Les planchers en bois gris sont une mode fanée
Si vous êtes ouvert à la mise à jour de votre revêtement de sol, recherchez des bois dans des tons chauds. « Au lieu de cela, je recommande du bois grand plan dans des tons chauds car ces choix se sentent frais, intemporels et aident les acheteurs à tomber amoureux d’une maison », explique Bright. Une teinte neutre comme le chêne blanc ou l’acajou se mélangera avec une large gamme de styles de conception, ce qui signifie qu’il plaira à un filet plus large d’acheteurs, vous aidant à capturer plus d’offres. Si vous n’avez pas le budget pour rénover, il existe des moyens de réorganiser vos planchers gris obsolètes sans les remplacer, comme les couvrir par des tapis à grande surface.
Le tapis dans les espaces de vie n’excite pas les acheteurs
Au lieu de cela, remplacez votre revêtement de sol par un plancher de bois franc pour le ROI le plus élevé. « Les planchers de bois franc standard sont le plus souvent un pari sûr et toujours une option sûre. Ils dégagent de la beauté sans âge, sont durables et peu d’entretien », explique le loguidice. Selon un rapport d’impact de rénovation en 2022 de la National Association of Realtors, l’installation de nouveaux planchers de bois vous obtient à 118% de retour sur investissement. Et si vous voulez suivre la voie moins chère de LVP, cela peut rapporter un ROI de 70% à 80%. « Je recommande fortement que les propriétaires échangent du tapis contre la planche de vinyle de luxe (LVP), qui a connu une augmentation fulgurante de la popularité », partage Rhodes. « LVP imite l’apparence du bois dur, est imperméable, résistant aux rayures et facile à installer, donc une alternative pratique et visuellement attrayante. » Certains acheteurs pourraient même préférer le LVP au bois dur car il est plus robuste et nécessite moins de maintenance.
La moquette sur les escaliers n’est plus un argument de vente
Et si vous avez du tapis sur votre escalier? Les marches recouvertes de polyester sont toujours une épreuve vers les acheteurs, d’autant plus que la moquette dans cette zone particulière nécessite souvent des TLC supplémentaires. « La moquette dans les escaliers est considérée comme un mal de tête de maintenance », explique Loguidice. Étant donné que les escaliers sont une zone à fort trafic, le tas de tapis obtient beaucoup plus d’usure. Cela peut conduire à un aspect aplati et emmêlé ou ses couleurs ou motifs s’estompant. Ceci, à son tour, rend la moquette beaucoup plus anciene qu’elle ne l’est. Cela peut également être pénible à nettoyer si la poussière et la saleté se déposent dans les crevasses d’angle où les accessoires sous vide ne peuvent pas facilement entrer. Pour cette raison, certains acheteurs pourraient sortir de l’achat ou offrir moins que le prix demandé.
Au lieu de cela, remédier à la situation en éliminant la moquette. « Retirer le tapis et rétablir les marches et les contre-l’écran d’origine est presque toujours un investissement à faire. Il donne (a) un look beaucoup plus ouvert, propre et élégant », note Loguidice. Cependant, si vous ne voulez pas vous débarrasser complètement de la sensation tactile de la moquette, un bon compromis est d’installer un coureur dans les escaliers. « Si une adhérence supplémentaire est nécessaire, un tapis de coureur de mode peut être installé sur les marches en bois finies, créant la sécurité et le design », partage Loguidice. « Cette mise à niveau simple peut vraiment ajouter la sensation de valeur et d’élégance à une entrée. J’ai eu des maisons à recevoir des offres rapides après cette mise à niveau spécifique. » Vous pouvez également le faire sentir plus concepteur en installant des tiges d’escalier, ce qui aide à maintenir le coureur en place. Un exemple d’option populaire est la tige d’escalier fleuron à balle, disponible sur le rajeunissement.
Le sol stratifié sombre ou trop orné est dépassé
Bien que le bois dur sombre soit considéré comme élégant, il ne l’a pas de même pour les copycates stratifiés, en particulier ceux installés il y a des décennies lorsque les planches n’étaient pas aussi réalistes qu’aujourd’hui. Voir des planches sombres avec des grains de bois flamboyants semble trop faux, ce qui rend la maison moins architecturale et plus soucieuse du budget. Cela peut détourner un large filet d’acheteurs potentiels, en particulier ceux qui placent une prime sur l’esthétique ou la qualité. « Alors que le stratifié a parcouru un long chemin, certaines des versions originales, en particulier celles avec des conceptions très sombres, presque noires et en bois ou celles qui essaient d’imiter les espèces de bois inhabituelles et très panachées avec une finition trop brillante, sont maintenant considérées comme dépassées », explique le loguidice. « Les consommateurs ont tendance à les considérer comme un élément de qualité inférieure, bien qu’ils soient durables. »
Si vous souhaitez remplacer votre revêtement de sol par un nouveau vinyle, optez pour des options dans des styles plus doux. « Recherchez des tons de bois plus légers et plus naturels avec une finition mate ou inférieure et des motifs de grains authentiques », explique Loguidice. En ce qui concerne les meilleures couleurs de plancher de bois franc, les experts recommandent des nuances plus claires comme le chêne blanc et l’érable. Mais si vous voulez faire l’obscurité, essayez plutôt l’acajou ou la noix. Cependant, gardez à l’esprit qu’il existe une différence entre le vinyle en feuille et le LVP. Bien que les deux soient fabriqués à partir de vinyle, l’un est de bien meilleure qualité que l’autre. Le vinyle en feuille, également connu sous le nom de «vinyle standard», est plus abordable, mais il est également beaucoup plus mince et offre une femelle moins authentique sous les pieds. Lorsqu’on lui a demandé quel sol serait le meilleur de mettre à niveau les planchers en vinyle foncé, le loguidice note que la « meilleure option serait toujours une planche de vinyle de luxe (LVP) pour la résistance à l’eau supplémentaire et une texture généralement plus réaliste, ou un bois dur d’ingénierie à mi-tons si le budget fournit un peu plus. »
Les tuiles de la qualité des années 1990 et du début des années 2000 peuvent empêcher les maisons de vendre
Il y a certaines tuiles que les acheteurs aiment, telles que des tuiles victoriennes bien entretenues qui sont pleines d’histoire ou de tuiles en terre cuite du milieu du siècle qui parlent de chaleur et de classe. Cependant, les tuiles des années 90 de qualité constante n’inspirent pas la même excitation. « Les vieilles tuiles en céramique ou en porcelaine, en particulier les années 1990 et au début des années 2000, avec des motifs denses ou des couleurs brunes / beige, sont une autre plainte courante. Les consommateurs se plaignent souvent que ce type de sols se sentent froids, institutionnels ou datés », note Rhodes. « Le coulis assombri vieilli continue uniquement d’accentuer l’effet visuel de l’usure. J’ai vu des maisons ne se vendant pas parce que les carreaux de la cuisine dans le couloir ont rendu la maison trop` `constructeur-basc. Ils peuvent également être difficiles à coiffer en raison de leurs couleurs datées, en particulier dans les zones principales comme la cuisine et le salon.
Au lieu de cela, mettez-les à jour avec de nouvelles carreaux pour le budget. « Les mises à jour avec des carreaux de porcelaine de grand format modernes dans des teintes neutres comme le gris clair ou la crème chaude peuvent rendre un espace plus grand, plus brillant et plus récent », explique Rhodes. Cependant, les tuiles à grand format sont souvent considérées comme la version des années 2020 de Builder-Basic, donc si vous voulez éviter cela, essayez LVP. « La LVP dans l’imitation de la pierre peut donner le même regard sur moins de dépenses et d’efforts », note-t-elle.
Feuille de vinyle (en particulier des motifs d’imitation-tuile) a tendance à se sentir bon marché
Rappelez-vous comment nous avons mentionné le vinyle de feuille plus tôt? Si votre maison y est couverte, vous pourriez perdre des acheteurs potentiels. Cela est particulièrement vrai si vous avez le type de vinyle qui essaie d’imiter la pierre plutôt que le bois dur. « Qui oublierait ce revêtement de sol en vinyle brillant, blanc cassé ou beige des années 90 et du début des années 2000, essayant souvent d’imiter les carreaux ou la pierre en céramique? Ils sont définitivement sur la liste » out « », confirme Loguidice. « Ils n’ont pas la texture et l’authenticité que les consommateurs recherchent aujourd’hui et ont tendance à épuiser rapidement les modèles. » Ces feuilles étaient souvent la marque de marque d’une rénovation budgétaire, de sorte que la maison pourrait potentiellement être perçue comme une valeur inférieure.
Si vous voulez garder le look carrelé des espaces humides comme les salles de bains et les cuisines, il est préférable de passer à LVT. « Pour les cuisines, les salles de bains et les commerces de services publics, les carreaux de vinyle de luxe (LVT) … est une excellente option abordable qui est beaucoup plus résistante à l’eau et a des apparences beaucoup plus réalistes que le vinyle plus ancien », recommande Loguidice. Il se sentira plus actuel et augmentera la qualité globale de votre maison. Il est également préférable d’investir dans LVT plutôt que par LVP si vous voulez imiter les carreaux, car le premier est disponible en pièces plus courtes et carrelées, tandis que la seconde se présente comme planches, ce qui la rend plus réaliste. Cependant, si vous avez une marge de manœuvre dans votre budget, vous voudrez peut-être passer à de vraies carreaux. « S’il y a suffisamment d’argent pour être dépensé, carreaux de céramique ou carreaux de porcelaine dans des tailles classiques et plus grandes (12×24 ou 24×24 pouces) avec moins de lignes de coulis est toujours une meilleure idée pour les zones humides, pour une apparence plus luxueuse », confirme le loguidice.
Le bois dur en difficulté ou à la main du milieu des années 2000 se lit comme étant résolument daté
Les tendances vont et viennent rapidement, il n’est donc pas étonnant que les conceptions populaires d’il y a dix ans soient maintenant datées. L’une de ces tendances de revêtement de sol était le bois dur à la main du milieu des années 2000. Les planches étaient spécialement affligées de rythmes et de bosses qui ressemblent à des « vagues » pour les rendre vieilles. Il y a dix ans, il a apporté du caractère et du charme à un espace grâce à son look rustique. Mais de nos jours, il semble trop fabriqué et même en plastique aux yeux de certaines personnes, ce qui nuise à l’attrait naturel que le bois dur est censé apporter. « Les rainures recueillent la poussière, et le manque de cohérence dans le » pénible « peut parfois sembler fabriqué plutôt que réellement vieilli », partage Loguidice. Plutôt que de ressembler à du bois récupéré, il ressemble à du bois dur obligé de paraître récupéré, ce qui le fait paraître inauthentique.
Au lieu de cela, remplacez le revêtement de sol par moins de bois dur traité. « Les bois durs plus lisses et plus lisses dans leurs taches naturelles ou mi-tons sont préférées par les consommateurs aujourd’hui », explique le loguidice. La finition mate rend le bois plus naturel et tactile, ce qui correspond à la tendance biophile inspirée de la nature d’aujourd’hui qui se concentre sur l’ajout d’éléments terreux aux pièces. Cependant, si vous voulez une texture dans votre revêtement de sol, il y a une solution de contournement. « Les finitions à brosses en fil doux sont même acceptables, tant que la pénible n’est pas trop extrême. Le but est de rendre l’espace léger, aéré et vraiment classique, pas faux rustique », explique Loguidice.
Trop de transitions de revêtements de sol peuvent se sentir décousu et basiques
« Les acheteurs de luxe d’aujourd’hui s’attendent à des lignes épurées, à des matériaux cohérents et à un flux visuel transparent d’une pièce à l’autre », note-t-il. Alors, comment remédisez-vous cela? Si vous avez un plan d’étage ouvert, vous voulez le moins de variation possible. Si vous recherchez encore plus de confirmation que le mélange de types de revêtements de sol dans une maison de concept ouvert n’est pas le mouvement, c’est aussi une option de revêtement de sol que les frères Property sont fatigués de voir. Si vous avez des carreaux dans la cuisine mais LVP partout ailleurs, envisagez de les remplacer par les mêmes planches pour la rendre plus moderne et transparente. Cependant, si vous possédez un concept fermé, vous avez un peu plus de latitude, mais vous voulez toujours maintenir les transitions au minimum. Essayez de limiter les transitions vers un maximum de deux types de revêtements de sol différents par étage, et assurez-vous qu’ils ne sont pas du même matériau. Par exemple, une transition du bois vers les carreaux est bien, mais une des planches de chêne blanche en bois en acajou a l’air occupée et que la rénovation a été effectuée au coup par coup. Cela pourrait signaler aux acheteurs que vous l’avez fait pour économiser de l’argent et que vous pourriez avoir coupé les coins dans d’autres mises à jour de la maison.
De nombreux acheteurs se méfient que les planchers de bois franc à tachés sombres montreront trop de saleté
Au lieu de cela, pensez à éclaircir la tache à quelque chose d’un peu plus indulgent. « Si vous vous rétabliez, considérez les teintes de chêne au milieu ou naturel. Ils se sentent plus légers, plus frais et se rédigent magnifiquement avec des intérieurs modernes et traditionnels », recommande-t-elle. Certains exemples de tons moyen incluent le caryer, les cendres et l’érable.
Cherry ou le bois dur aux tons rouges a eu sa journée et est difficile à décorer
Envisagez plutôt de retenir vos sols à un ton plus contemporain. « Les taches de chêne légères à moyen ou les finitions inachevées donnent à un espace un espace aéré et ouvert, ce qui convient le mieux à la décoration contemporaine et à la mise en scène. Ils sont également beaucoup plus faciles à décorer, en particulier si les acheteurs cherchent à apporter leurs meubles après la fermeture », note-t-il. Voyant comment ces teintes légères et discrètes sont actuellement à la mode, votre maison apparaîtra rénovée et rafraîchie aux acheteurs, et donc plus souhaitable.