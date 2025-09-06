Nous avons essayé des dizaines d’outils sans fil – ce sont nos meilleurs choix de Home Depot

Économisez sur les outils sans fil du Home Depot Besoin d’un nouvel outil pour lutter contre les projets d’automne? Vous économiserez grand au Home Depot et marquerez rapidement, livraison gratuite. À Famille à brisenous avons testé des dizaines d’outils électriques sans fil. Des Nailers et Sanders de Brad aux scies à table, nous poursuivons toujours le meilleur équipement pour les bricolages et les pros. Quand vient le temps de stocker votre établi, nous vous avons couvert. Nos éditeurs ont testé plusieurs outils ci-dessous dans le Famille à brise studio ou chez eux. De plus, chaque choix est disponible dans notre destination préférée pour les outils sans fil: The Home Depot. Aucun autre détaillant n’offre autant de solutions sans fil pour l’alimentation par le biais d’un projet, le tout à un prix équitable. C’est le moment particulièrement idéal pour acheter, grâce aux économies d’outils sans fil du Home Depot. Maintenant jusqu’au 1er novembre, vous trouverez des réductions importantes sur les marques de haut niveau comme Ryobi, Milwaukee et Dewalt. Testé, fiable et prêt pour votre prochain projet, voici nos favoris sans fil. Ryobi One + Hybrid LED Hybrid LED Light En savoir plus Acheter au Home Depot Kit de perceuse / conducteur sans fil Ryobi One + Cordless En savoir plus Acheter au Home Depot Ryobi un + scie circulaire sans fil En savoir plus Acheter au Home Depot Ryobi One + Kit multi-outils oscillant sans fil En savoir plus Acheter au Home Depot Milwaukee M18 Brad Nailer sans fil En savoir plus Acheter au Home Depot Milwaukee m12 ponceuse de détail sans fil En savoir plus Acheter au Home Depot Scie à coupure sans fil Milwaukee M12 En savoir plus Acheter au Home Depot Scie de lawalt max sans fil réciproque En savoir plus Acheter au Home Depot Kit de scie de table sans fil de flexion flexible Dewalt En savoir plus Acheter au Home Depot Dewalt XR sans fil d’angle sans fil En savoir plus Acheter au Home Depot Montrer plus



Ryobi One + Hybrid LED Hybrid LED Light Un bon éclairage est essentiel pour faire le travail, en particulier dans les espaces sombres ou restreints. «Le feu de travail hybride Ryobi est un incontournable pour moi – il coche beaucoup de boîtes», explique le rédacteur en chef Ethan O’Donnell. Tout d’abord, c’est brillant—3000 lumens. Il est également léger, compact et super portable. «La lumière tourne à 360 degrés», ajoute Ethan. « Associez cela à toutes les capacités de montage, et les possibilités d’éclairage sont pratiquement infinies. » Propulsé par le système de batterie Ryobi 18V One +, il a également une sauvegarde cachée: retirez la batterie et branchez-la en utilisant le cordon intégré – parfait pour les moments juste dans le cas où vous manquez de jus.



Kit de perceuse / conducteur sans fil Ryobi One + Cordless Si vous ne possédez pas déjà un kit de forage sans fil, vous devriez. C’est un incontournable pour les correctifs de tous les jours et les plus grands travaux de bricolage. Le foret et le conducteur de Ryobi sont un choix solide, emballant la puissance et la vitesse dont vous avez besoin pour des tâches comme le forage des trous pilotes ou les vis de conduite avec facilité. Son mandrin sans clé de 3/8 pouces fait de l’échange dans la plupart des bits et des accessoires rapidement et sans tracas. Pesant moins de trois livres et atteignant des vitesses allant jusqu’à 600 tr / min, il est construit pour un forage rapide et efficace sur une variété de matériaux. Il dispose également d’un feu de travail LED intégré pour une meilleure visibilité et un déclencheur de vitesse variable pour le contrôle total, quelle que soit la tâche.



Ryobi un + scie circulaire sans fil La scie circulaire Ryobi contient une puissance de coupe sérieuse, offrant 4 700 tr / min et plus de 215 coupes rapides et propres par charge. Besoin de coupes inclinées? Pas de problème – représenter jusqu’à 50 degrés avec un 1-3 / 16 po de profondeur de coupe à 45 degrés, ce qui est parfait pour tout, du cadrage au travail de finition. Et si vous voulez moins de gâchis, vous pouvez ajouter l’adaptateur de poussière sous vide (vendu séparément) pour connecter votre VAC humide / sec et garder votre espace de travail propre pendant que vous coupez.



Ryobi One + Kit multi-outils oscillant sans fil Ajoutez à votre collection One + avec le nouveau Ryobi Multi-Tool amélioré. Offrant maintenant jusqu’à 20 000 OPM max avec un cadran de vitesse réglable, il est construit pour couper les cloisons sèches, le métal, le bois, le plastique, le composite et plus encore – avec du ponçage de précision pour un travail détaillé. Conçu pour un confort et un contrôle optimaux, cet outil possède la vibration la plus basse de sa classe pour réduire la fatigue et améliorer la précision. Une lumière à LED intégrée éclaire les espaces de travail sombres, tandis que le stockage de clé à clé Allen intégré facilite et facile les modifications accessoires.



Milwaukee M18 Brad Nailer sans fil «Si vous avez déjà lutté avec un tuyau de compresseur sur un pistolet à ongles, vous savez à quel point Brad Nailer a changé la donne», explique Carmen De La Paz, rédactrice en chef du projet. Ce Milwaukee Brad Nailer est une vedette. Il dispose d’un ajustement de profondeur pour différents types de bois et se propage automatiquement en cas de ralenti pour économiser la batterie. «J’ai jamais Avait une confiture avec cette arme – ce qui est plus que ce que je peux dire pour la plupart des autres marques », explique Carmen.



Milwaukee m12 ponceuse de détail sans fil La ponceuse détaillée de Milwaukee est conçue pour la précision. Il est parfait pour les coins, les contours et les endroits serrés où des ponceuses plus grandes ne peuvent pas atteindre. Il fournit des résultats rapides et lisses et une finition de qualité-taches. «La première fois que j’ai utilisé cette ponceuse détaillée, j’étais convaincu que ce devait être le prochain outil de ma boutique», explique Carmen. «Il est léger pour le travail de finesse mais contient toujours suffisamment de puissance pour lisser les surfaces. C’est de loin l’un de mes outils préférés de tous les temps!»



Scie à coupure sans fil Milwaukee M12 «J’ai acheté cette scie coupure de Milwaukee en vente, mais j’ai été attiré par sa taille compacte», explique Carmen. « Il est plus léger qu’un broyeur d’angle mais offre la puissance d’un outil pleine grandeur. » Cette petite scie est idéale pour les zones difficiles d’accès. Sa lame fonctionne perpendiculairement au corps, ce qui le rend parfait pour les espaces restreints et super facile à contrôler pour les coupes droites. «Maintenant que je l’ai utilisé, je paierais le prix fort – pas de question», explique Carmen.



Scie de lawalt max sans fil réciproque Besoin de faire des coupes dans des espaces difficiles à atteindre, comme sur le sol ou au fond d’une cavité murale? La scie réciproque sans fil Dewalt est à la tâche. Le déclencheur à vitesse variable de ce modèle offre jusqu’à 3 000 traits par minute. De plus, si vous devez changer la lame au milieu d’un projet, la pince à lame à quatre positions facilite la tâche (et sans outil). Les critiques ont également rave que vous pouvez installer la lame verticalement ou horizontalement pour une plus grande polyvalence.



Kit de scie de table sans fil de flexion flexible Dewalt «Les scies à table offrent les systèmes de stabilité, de puissance et de précision sur lesquels les bourdonneurs graves dépendent – les qualités difficiles à trouver dans une option portable», explique Ethan. Autrement dit, jusqu’à ce que nous trouvions le kit de scie à table Dewalt. Cette scie à table Dewalt comble le fossé entre les performances de l’atelier et la portabilité du site d’emploi. Sa base de cage en métal le rend incroyablement robuste, et l’arrière réglable vous permet de niveler sur les surfaces de travail inégales. La véritable vedette est le système de clôture à rack-and-Pinion. Avec 24 pouces de capacité RIP, il s’ajuste en douceur, se verrouille bien et reste précis, même après des voyages répétés dans et hors de la camionnette de travail.