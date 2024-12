Solutions créatives pour transporter des objets si vous manquez de cartons de déménagement

Pourquoi déplacer des valises et des sacs polochons vides quand vous pouvez les emballer avec des objets qui occuperaient un espace précieux ? Comme ils sont spacieux, vous pouvez les utiliser pour transporter diverses choses, notamment des vêtements, des chaussures, des articles de toilette et des livres. De plus, leurs poignées et leurs sangles les rendent plus faciles à transporter, et celles à roulettes facilitent encore plus le transport des objets. Il en va de même pour vos porte-documents, même s’ils conviennent mieux aux objets de forme plate, comme les ordinateurs portables, les tablettes et les documents. Mais n’utilisez que des véhicules en bon état pour minimiser les complications sur la route.

Attribuez des valises spécifiques à certaines personnes ou pièces et emballez les articles en conséquence. Gardez les étiquettes à portée de main pour marquer leur contenu afin de pouvoir déballer efficacement après le déménagement. Réservez vos valises rigides aux objets cassables, car elles peuvent aider à les protéger des dommages. Ensuite, utilisez du vieux journal comme rembourrage pour garder les objets en sécurité pendant le déménagement. Si vous avez beaucoup de choses, utilisez des cubes d’emballage, comme le pack de 8 tissus de BAGAIL, pour organiser vos affaires et maximiser l’espace dans vos sacs. Gardez à l’esprit le poids des sacs emballés et évitez de les surcharger, surtout s’ils n’ont pas de roulettes.