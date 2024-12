Ce que Drew Scott recommande de faire avant de mettre votre maison en vente

Croutch a ensuite partagé une statistique fascinante qui souligne encore davantage l’importance de désencombrer votre maison avant de la mettre en vente. « 98 % des visites sont programmées uniquement après avoir visionné des photos d’une propriété en ligne, donc si vos photos ne sont pas superbes et minimes, les acheteurs peuvent choisir de ne pas procéder à une visite en personne », a-t-elle révélé. De toute évidence, cela vaut la peine de prendre le temps de retirer vos affaires excédentaires et de ranger l’espace avant de prendre des photos pour vos annonces en ligne. Croutch a également indiqué que les propriétaires devraient organiser les tiroirs, les placards et autres espaces de rangement isolés. Ne présumez pas que les acheteurs potentiels n’y chercheront pas. En fait, ils le feront probablement. « Les acheteurs ouvriront certainement ces coins et recoins pour aider à » visualiser « l’espace de stockage qu’offre une maison », a confirmé Croutch.