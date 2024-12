Property Brothers révèle des conseils pour minimiser les fonctionnalités que les acheteurs n’aiment pas

Vendre une maison dans laquelle vous avez créé d’innombrables souvenirs est une période effrayante mais passionnante. Avant que votre maison ne soit sur le marché, la première étape consiste à vous assurer que chaque acheteur peut s’imaginer en train de cuisiner dans votre cuisine, de lire un livre au coin du feu ou de se détendre pour une soirée cinéma. Avec l’aide experte de Property Brothers, nous vous montrons comment équilibrer les caractéristiques amusantes de votre maison tout en minimisant les choses que les acheteurs ne veulent pas.

Quel que soit l’âge de votre maison, les acheteurs recherchent des fonctionnalités plus récentes et plus modernes. et se moquent des comptoirs de cuisine en stratifié et des maisons qui n’ont pas de buanderie. Alors, gpréparer votre maison pour les acheteurs signifie donner l’impression qu’elle n’a pas été habitée et réparer les choses que vous avez reportées, comme des fissures dans le plafond ou des comptoirs ébréchés. Cependant, la première impression commence par la vue de votre maison depuis la rue. Lorsque l’extérieur n’est pas pris en charge, les acheteurs ne s’arrêteront pas pour regarder l’intérieur. La star de « Fixer To Fabulous », Dave Marrs, en a plein recommandations pour renforcer l’attractivité.

Mais pour mettre en valeur l’intérieur et mettre en valeur les meilleurs atouts de votre maison, désencombrez et dépersonnaliser la maison. Emballez les photos de famille et les œuvres d’art de vos enfants accrochées au réfrigérateur. Bien qu’il existe de nombreuses autres astuces économiques pour mettre en scène votre maison, Drew Scott, co-animateur de Property Brothers, parle des rénovations domiciliaires que vous avez négligées, mais que les acheteurs remarqueront lorsqu’ils visiteront votre maison.