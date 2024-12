L’installation d’une clôture augmentera-t-elle la valeur de votre maison ? Voici ce que nous savons

Une clôture nouvellement installée pourrait augmenter la valeur de votre maison, mais le résultat dépendra largement de la situation.. Certains facteurs liés à votre maison et à ses environs rendront la clôture plus précieuse. Par exemple, les maisons situées dans des quartiers familiaux qui attireront des acheteurs avec des enfants et des animaux de compagnie bénéficient d’une cour entièrement clôturée. Les clôtures de confidentialité sont également importantes dans les zones plus urbaines, car elles ajoutent un sentiment de sécurité, réduisent le bruit et améliorent l’atmosphère de la cour arrière. Les acheteurs seront particulièrement intéressés par une clôture plus sécurisée si les cambriolages sont fréquents dans le secteur, si la maison est située à proximité d’une route très fréquentée ou si la cour arrière dispose d’une piscine. De plus, il peut être intéressant d’installer une nouvelle clôture si votre clôture actuelle est en mauvais état, car cela pourrait rehausser l’attrait de votre maison.

Lors de l’installation d’une clôture, il est essentiel de s’assurer que les travaux sont exécutés correctement. Une clôture qui empiète sur la limite de propriété du voisin, ou qui est construite sur des racines d’arbres, un sol irrégulier ou à proximité de lignes électriques pourrait entraîner des problèmes plus graves à l’avenir. Ces problèmes pourraient très bien être révélés lors du processus d’inspection de la maison. Une clôture mal installée ou une clôture installée dans des zones non bénéfiques de la propriété risque de rebuter les acheteurs. Par exemple, une clôture privée autour de la façade de la maison aura un impact sur l’attrait extérieur de la maison et pourrait en fait réduire la valeur de la maison. Le matériau de la clôture est également important car il doit être à la fois durable et visuellement attrayant pour ajouter une réelle valeur.