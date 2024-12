Ne cherchez pas de maison sans un outil essentiel pour vérifier les systèmes électriques

Il existe plusieurs types de testeurs de tension, chacun doté d’un ensemble différent de fonctionnalités et d’indicateurs uniques. D’une manière générale, les testeurs de tension sont utilisés pour détecter le courant électrique dans les circuits. Si les prises ne sont pas alimentées ou si elles ne sont pas câblées correctement, il est dans votre intérêt de le savoir.

Il existe des testeurs de tension sans contact qui ne nécessitent pas de toucher du métal. Bien que ceux-ci soient utiles, ils ne sont pas les plus précis ou les plus fiables, selon Ask This Old House et l’électricien Heath Eastman. La plupart des professionnels utilisent des testeurs de contact, ou multimètres, qui fournissent des informations sur la continuité, la résistance et d’autres éléments que les profanes n’ont pas vraiment besoin de connaître. Les chasseurs de maisons devraient garder un testeur de prise à portée de main, car ils sont littéralement prêts à l’emploi. Le testeur RT250 GFCI (GFCI signifie Ground Fault Circuit Interrupter) est un testeur de prise très apprécié avec un écran LCD qui affiche les tensions et les défauts. Il comporte également des voyants verts et rouges « Correct » et « Défaut » en bas pour des résultats encore plus rapides. L’identification des problèmes de câblage électrique donne aux acheteurs potentiels la possibilité soit de résoudre ces problèmes avec les propriétaires actuels avant de signer des documents, soit de se retirer complètement de la transaction.