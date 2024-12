Signes révélateurs de dégâts d’eau dans un sous-sol rénové

Bencker explique que l’odeur pourrait être causée par des niveaux d’humidité trop élevés ou par une source d’eau ruisselante potentiellement plus grave cachée quelque part à proximité. La source du problème – et l’étendue des dégâts déjà causés – dicteront les prochaines étapes et les réparations nécessaires. « Parfois, un déshumidificateur suffit, mais pour des problèmes plus importants, vous aurez peut-être besoin d’une pompe de puisard ou d’un système de ventilation pour maintenir l’air en mouvement et l’humidité à l’extérieur. Au bas de l’échelle, vous pourriez dépenser environ 1 000 $ pour installer une ventilation de base, mais en ajoutant une pompe de puisard. Ce système pourrait rapprocher le total de 3 000 $. » Demander à un inspecteur en bâtiment ou à un autre professionnel d’examiner l’étendue des dommages pour vous peut vous aider à prendre une décision éclairée quant à savoir si vous souhaitez ou non faire une offre pour la maison.