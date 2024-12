Les effets à long terme de la brique sur la valeur de revente des maisons

La plupart d’entre nous apprennent dès l’enfance que la brique constitue une structure solide et fiable qui assure la sécurité des occupants, quels que soient les grands méchants loups qui se cachent à l’extérieur. Offrant plus qu’un simple look classique et élégant, les briques sont plus résistantes au feu et aux intempéries que d’autres matériaux de construction comme le stuc, le bois ou le vinyle. Il ne pourrit pas et ne se décolore pas non plus, nécessitant moins d’entretien au fil des années avec rien de plus qu’une séance de récurage ou de lavage sous pression peu fréquente pour égayer votre maçonnerie. Alors que le marché immobilier devrait connaître une forte hausse en 2025, nous avons voulu en savoir plus sur les effets à long terme de la brique sur la valeur de revente d’une maison.

Outre un entretien minimal, les maisons en brique offrent également une efficacité énergétique accrue, ce qui peut réduire les coûts des services publics. La brique stabilise les températures intérieures grâce à son épaisseur, ce qui réduit la charge de votre unité CVC tout au long de l’année. Les maisons en briques qui résistent aux vents puissants et aux conditions météorologiques extrêmes ne sont pas qu’un conte de fées : des études ont constamment montré que le placage en briques d’argile est plus efficace pour contrôler l’humidité, résister aux tremblements de terre et offrir une résistance aux chocs contre les ouragans à grande vitesse que les autres extérieurs résidentiels.