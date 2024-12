La tendance déco rétro que les stars des maisons invendables de HGTV recommandent à la revente

Lorsque vous emménagez dans une maison, votre premier réflexe est souvent de la mettre à jour et de l’améliorer, en lui apportant un décor moderne. Bien que cela puisse être formidable si vous n’envisagez pas de vendre de sitôt et que vous aimez le décor que vous avez choisi, ce n’est peut-être pas la meilleure option si vous êtes préoccupé par la revente. Lyndsay Lamb et Leslie Davis de « Unsellable Houses » de HGTV connaissent une chose ou deux sur la préparation des maisons en vue de la revente, et ils soutiennent que la meilleure stratégie est d’accentuer le charme de la maison en s’appuyant sur des choix de décoration et de design d’époque.

L’âge d’une maison est rarement un secret, et les acheteurs potentiels ne se laisseront pas tromper en pensant qu’une maison centenaire est une nouvelle construction simplement parce que vous avez choisi d’ajouter des éléments de décoration tendance. Comprenez plutôt qu’une maison plus ancienne est susceptible de plaire aux acheteurs qui apprécient le charme vintage et qui décorent pour le souligner. Les choix de décoration tels que les appareils électroniques plus anciens, ainsi que les éléments tels que le papier peint et les éléments intégrés peuvent faire ressortir la beauté unique de votre ancienne maison, l’aidant ainsi à se démarquer dans l’esprit des acheteurs potentiels.