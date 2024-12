L’utilisation de pavés dans votre aménagement paysager augmentera-t-elle la valeur de votre maison ? Voici ce que nous savons

Même si le principal avantage financier d’une augmentation de la valeur d’un bien immobilier survient plus tard, lors de la vente finale de la maison, une valeur plus élevée de la maison peut vous être bénéfique de plusieurs manières, même plus tôt. Par exemple, selon le type de prêt, vous pouvez annuler votre assurance hypothécaire privée lorsque la valeur de votre maison atteint un certain niveau (ce qui signifie plus d’argent dans votre poche) ou puiser dans l’augmentation de la valeur nette de votre maison pour obtenir un prêt pour un article dont vous avez besoin. comme une voiture. Heureusement, il existe de nombreuses astuces astucieuses pour augmenter la valeur de votre maison. Des pavés installés avec goût, par exemple, peuvent améliorer votre attrait extérieur et susciter l’intérêt pour votre propriété, la rendant ainsi vendue plus rapidement.

En partie à cause de l’attrait accru d’une allée pavée ou de l’attrait d’un dîner au coucher du soleil sur une belle et propre terrasse, les pavés peuvent vous offrir un retour sur investissement (ROI) de 109 %, selon une enquête HomeLight 2021 (via Elite Coastal Aménagement paysager). Les 9 % supplémentaires méritent réflexion.

Pour mettre cela en perspective, le coût de construction d’une terrasse pavée peut être aussi bas que 10 $ par pied carré ou aussi élevé que 25 $ par pied carré. En travaillant dans la fourchette inférieure, un patio raisonnablement spacieux de 400 pieds carrés peut vous coûter environ 4 000 $. Du bon côté des choses, cela ajoutera environ 4 360 $ à la valeur de votre maison, ce qui est tout à fait décent à tous points de vue. Cependant, ne commencez pas à budgétiser avec ces chiffres, notamment parce que certains facteurs entreront toujours en jeu.