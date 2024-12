Les maisons invendables de HGTV partagent une fonctionnalité résidentielle qui prouve que les acheteurs sont imprévisibles

Comme l’acheteur, tous les téléspectateurs n’étaient pas aussi opposés au look vieilli. Un utilisateur de Reddit a déclaré qu’il appréciait le pot mais qu’il s’inquiétait de sa longévité : « Je l’aime bien mais il va bientôt pourrir. L’eau et le bois ne font pas bon ménage. »

D’autres observateurs du spectacle étaient plus enthousiastes. « Le piano était absolument incroyable ! » a déclaré un commentateur YouTube. Bien plus de gens se sont plaints du planteur que d’éloges, mais cela montre que même l’idée la plus obscure aura au moins quelques fans. Il aurait peut-être été préférable de transformer le piano en bar, ou au moins de trouver un moyen plus fonctionnel de recycler le piano. Dans l’état actuel des choses, l’exposition constante à l’humidité peut entraîner la pourriture du bois.

Si vous envisagez d’inscrire votre maison bientôt, vous pouvez prendre certaines mesures pour vendre votre maison plus rapidement. Donnez-lui une nouvelle couche de peinture, retirez les effets personnels avant de prendre des photos et aménagez l’espace afin que les acheteurs potentiels puissent facilement imaginer à quoi pourrait ressembler une pièce une fois meublée. L’option la plus abordable ? Il suffit d’appliquer une nouvelle couche de peinture. C’est peu coûteux et on estime qu’il augmente la valeur de votre maison de 2 % à 5 %.