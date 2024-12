La façon inattendue dont une clôture pourrait réduire l’assurance de votre propriétaire

Vous savez peut-être déjà qu’une clôture peut augmenter la valeur de votre maison en la rendant plus attrayante pour les acheteurs. Mais la barrière peut également vous faire économiser de l’argent en vous aidant à réduire le taux de votre assurance habitation. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais certains assureurs des compagnies d’assurance réduiront votre tarif, car la clôture réduit les risques qu’un cambrioleur ou un vandale frappe votre maison. Après tout, ils jouent un rôle clé dans la définition des limites de propriété et de la propriété, ce qui dissuade les criminels. De nombreuses études montrent que les maisons dotées de clôtures connaissent moins de cas de criminalité que les propriétés sans clôtures, et le ministère américain des Transports les présente comme bénéfiques pour la prévention du crime. L’Institut national de prévention du crime (NICP) propose même des cours sur la manière dont les barrières, l’aménagement paysager et l’éclairage peuvent jouer un rôle dans la limitation de la criminalité.

Alors, qu’est-ce que l’assurance habitation exactement ? Elle comprend généralement une protection contre les réclamations pour dommages corporels à votre encontre. Si quelqu’un entre légalement sur votre propriété et subit une blessure en raison d’une condition dangereuse, vous (et votre compagnie d’assurance) pourriez être responsable des frais médicaux et d’autres jugements financiers. Une clôture peut réduire la probabilité que vous soyez tenu responsable dans un procès en responsabilité civile ou en dommages corporels, de sorte que l’entreprise peut réduire votre tarif si votre maison en a un. Une clôture solide maintient également votre chien à l’intérieur de la propriété, réduisant ainsi les risques de poursuites pour morsure de chien.