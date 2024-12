Gardez les murs impeccables grâce à une astuce pour éviter les marques lors du déplacement des téléviseurs

Lorsque vous quittez un espace, l’un des plus gros problèmes est de transporter vos affaires de votre emplacement actuel vers votre nouveau en toute sécurité et sans dommage. Vous devez réfléchir à la manière d’éviter d’endommager les objets que vous déménagez ainsi que de faire des éraflures et des marques sur les murs de l’endroit où vous déménagez. Si vous êtes locataire et que vous comptez récupérer votre caution pour compenser les frais de déménagement, cela vaut la peine de prendre quelques mesures supplémentaires pour éviter d’endommager les murs. Pour garder vos murs sans marques lorsque vous déplacez un téléviseur, recouvrez-le de matériaux souples avant le transport. Cela pourrait également être un conseil utile à garder à l’esprit lors d’un simple réaménagement d’une pièce.

Aujourd’hui, le téléviseur moyen d’un salon mesure environ 55 pouces, ce qui permet de se cogner facilement et de laisser des traces. En enveloppant vos téléviseurs avec des couvertures, des serviettes de bain et des journaux, vous pouvez éviter que vos murs n’aient l’air d’avoir été battus par Mike Tyson. C’est une excellente façon de réutiliser de vieilles couvertures. Commencez par couvrir votre téléviseur avec des serviettes et des journaux, puis passez à des couvertures plus grandes, en attachant le tout avec du ruban adhésif ou du papier d’emballage. Cela protégera également l’écran lui-même des dommages. Si vous possédez des appareils électroniques plus petits, vous pouvez également recouvrir ces objets d’un tissu doux. L’utilisation d’une telle technique vous permet de travailler avec des objets que vous allez déjà déplacer de toute façon : vos serviettes, vos draps et vos couettes. Par conséquent, vous n’avez pas à dépenser plus d’argent ou de temps pour acheter des produits de déménagement supplémentaires ou à retoucher les coins endommagés des cloisons sèches.