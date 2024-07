Les avantages de la mise en concurrence du syndic pour les copropriétés

Rendue obligatoire par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, communément appelée loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové), la mise en concurrence du syndic représente une avancée significative dans la gestion de toute copropriété en France. Cette mesure vise à garantir une meilleure transparence et à faire jouer la concurrence entre les cabinets spécialisés. Découvrons ensemble les principaux avantages qu’elle procure !

La transparence dans la gestion d’une copropriété

Comme nous venons de l’indiquer, l’un des plus grands bénéfices de l’obligation de mise en concurrence du syndic est la transparence dans la gestion des copropriétés. En soumettant périodiquement le contrat de syndic à une mise en concurrence, les copropriétaires ont l’opportunité de comparer les offres proposées par différents prestataires. D’ailleurs, la loi ALUR spécifie qu’il faut étudier au moins deux propositions lors de l’assemblée générale avant de choisir la plus avantageuse en termes de tarif et de services fournis. De plus, cette mise en concurrence empêche les syndics de proposer des services superflus ou des frais cachés puisqu’ils savent pertinemment que leur offre sera scrutée et comparée à celles de leurs adversaires.

La possibilité de trouver un tarif raisonnable

L’obligation de mise en concurrence de plusieurs cabinets de gestion de copropriétés incite ceux-ci à modérer leurs tarifs. Les copropriétaires ont la possibilité de négocier des conditions financières plus avantageuses et de bénéficier de meilleurs services sans compromettre la qualité de la gestion de leur immeuble. On constate aussi une réduction des honoraires depuis la mise en vigueur de cette loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové. Pour cause, elle pousse les cabinets à proposer des prix compétitifs pour obtenir des contrats. En plus, la transparence dans les offres permet de s’assurer que chaque euro dépensé contribue effectivement à l’entretien et à l’amélioration de l’immeuble.

L’amélioration de la qualité des services

La mise en concurrence incite aussi les syndics à améliorer la qualité de leurs prestations pour se démarquer. En clair, ils paient plus attention aux besoins de chaque copropriété, restent réactifs face aux demandes des clients et gèrent les problèmes administratifs et techniques avec plus d’efficacité. En outre, l’obligation de mise en concurrence les amène à proposer des innovations pour séduire les copropriétaires, dont des applications de gestion en ligne, des suivis des travaux en temps réel, des réunions virtuelles, etc. Ils investissent également dans la formation continue de leurs équipes pour rester en conformité avec les dernières réglementations et proposer les meilleures pratiques du secteur.

Le renforcement de la responsable du syndic

Pendant l’assemblée générale, qui doit se tenir au moins une fois par an, les copropriétaires prennent le temps de comparer quelques offres afin de trouver celle qui apporte un maximum d’avantages. Ils peuvent même contacter les cabinets pour négocier avant de se décider. Concurrence oblige, les syndics doivent proposer des solutions adéquates pour une gestion plus rigoureuse de la copropriété. Cette loi renforce même la responsabilité contractuelle en exigeant des termes clairement définis et connus des copropriétaires. Pour finir, il existe des indicateurs spéciaux permettant d’évaluer la performance et la réactivité d’un syndic.