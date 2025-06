Solo Stove lance une glacière – et il a une nouvelle fonctionnalité froide

Ici à Famille à brisenous sommes de grands fans d’équipement en plein air qui nous maintient à l’aise. L’été dernier, je me suis donné ma mission personnelle de trouver les meilleurs refroidisseurs doux de grandes marques comme Yeti et Brumate. Et notre équipe de tests de produits a passé des semaines à identifier les meilleurs refroidisseurs durs. J’ai également passé du temps à perfectionner mon jeu Fire Pit et à terminer une série de critiques de poêle en solo, qui ont tenté de couvrir la gamme de produits de jardin apparemment sans fin de la marque.

Quand j’ai dit que Solo Stove lançait une glacière avec un système de refroidissement AC intégré, je savais que je devais le couvrir. Parlez du meilleur des deux mondes! Les étés dans le Midwest peuvent être super chauds et humides, donc une glacière qui promet de vous garder au frais pendant que vous appréciez vos boissons et collations glaciales me semble être une affaire gagnant-gagnant. Voici ce que nous savons de la frappe solo solo qui sera bientôt plus froide 47.

Via marchand Lancement du produit Filochill 47 pour poêle solo 47 Cette glacière innovante a une unité AC intégrée dans le couvercle.

Qu’est-ce que le refroidisseur solo solo Windchill 47?

J’ai personnellement testé une douzaine de refroidisseurs de grande marque, d’une glacière avec des lumières intérieures à celles avec des compléments sans fin. (Bonjour, accessoire de siège en cuir qui convertit instantanément votre refroidisseur de Yeti en un banc portable!) Alors que j’ai vu ma juste part de refroidisseurs électriques, le modèle de poêle solo est le premier avec plusieurs façons de rester au frais.

Solo Stove affirme que le nouveau Windchill 47 est le seul plus frais au monde qui se détend trois façons via la climatisation active, la brume et le stockage à froid. Le système de climatiseur portable de Windchill est construit directement dans le couvercle, et la glacière elle-même transforme la glace fondu en une belle brume qui refroidira votre front lors des jours d’été les plus chauds. Inscrivez-moi!

En plus du couvercle supérieur AC innovant, le Windchill 47 détient 65 canettes impressionnantes. La batterie rechargeable incluse promet plus de trois heures de puissance de refroidissement active sur une seule charge. Pour un refroidissement prolongé, vous pouvez également utiliser l’adaptateur d’alimentation du plug-in. Donc, disons que vous avez des tables pliantes installées dans le garage pour un repas d’été partagé, vous pouvez brancher le refroidisseur éolien pour la climatisation continue.

Caractéristiques du produit

Grâce à son isolation en mousse premium, la glacière en solo promet de garder les boissons et la nourriture froide pendant des jours. (Bien que notre équipe soit d’accord, nous aurions besoin de tester d’abord le plus frais pour s’assurer qu’il apporte réellement cette affirmation.) En plus des technologies de refroidissement supérieures, la toute nouvelle glacière a des ports USB-C et USB-A intégrés, afin que vous puissiez charger votre téléphone, votre haut-parleur portable, les écouteurs et tout autre appareil extérieur nécessitant une rechange rapide.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent les pièces jointes des accessoires comme un tuyau de ventilation qui se fixe à l’unité AC et peut diriger le flux d’air dans n’importe quelle direction. Il y a aussi un ouvre-bouteille, des roues tout-terrain, un drain orienté vers l’arrière, une poignée télescopique et d’autres accessoires complémentaires comme une table d’appoint et des porte-gobelets.

Nous ne pouvons pas penser à quoi que ce soit que ce refroidissement manque. Peut-être un haut-parleur intégré ou un éclairage extérieur? Pas de soucis – cela peut facturer les deux!

Où acheter

Le refroidisseur de Windchill 47 en solo innovant sera lancé en deux couleurs (bronzage et vert), et les prix commencent à – Bace vous-même – 650 $. Bien que certainement cher, le vent de vent n’est pas hors ligne avec d’autres glacières de grande capacité. Et les fonctionnalités technologiques intégrées semblent incroyables lorsque vous surchauffez à la plage ou au camping.

Le Windchill 47 est désormais disponible en pré-commande et commencera l’expédition début juin. Si tout se passe bien, les expéditions devraient arriver d’ici la fête des pères.