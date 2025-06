Delsey Paris X Jeep a lancé une nouvelle ligne de bagages en plein air, et nous l’avons essayé

ATTENTION TOUS LES LA JEEP: Delsey Paris a lancé une nouvelle collection de bagages en jeep. Des sacs de bouchons roulants aux sacs à dos, la ligne des bagages est résistante à l’eau, durable et conçue pour le plein air.

La célèbre marque à bagages n’est pas la première à s’associer à Jeep. Il n’y a pas longtemps, Merrell et Jeep ont collaboré à une botte de randonnée en édition spéciale. Les éléments de signature de Jeep, comme la calandre à sept employés et la star de Willys, sont présentés sur les bagages. Même la doublure intérieure des valises dispose d’une carte de topographie imprimée. Les teintes audacieuses de la ligne de bagages sont également un clin d’œil à la marque Jeep.

Parce que nous aimons mettre la main sur toutes choses à l’extérieur, nous savions que nous devions accrocher des produits de la nouvelle ligne de bagages pour nous-mêmes. Nous avons sécurisé plusieurs sacs: un sac à dos et deux bagages, pour être exact. Voici comment les pièces sont arrivées en personne.

Quelle est la collection Jeep de Delsey Paris?

La collection Jeep comprend des bagages à côté du côté dans quatre styles de base: les transports, les filateurs et les troncs standard. Ils sont conçus pour être audacieux et robustes de roues de traction à double densité hors route, à double densité, de poignées pratiques et de protecteurs d’angle absorbant les chocs.

La ligne a également des sacs de sport et des sacs à dos. Les bouchons sont disponibles en trois styles de roulement et différentes tailles. Chacun comprend des roues testées en sentier et des matériaux hydrofuges. Six styles de sac à dos présentent des designs confortables, des manches d’ordinateur portable, des poches de bouteille d’eau et des sangles réfléchissantes.

Mary Henn / Family Handyman

Avantages: Coque en plastique dur durable

Léger

Roues faciles à manœuvrer

Verrouillage intégré

Poignée télescopique facile

Extensible

Finition mate

Plusieurs options de couleurs

Inconvénients: La coque extérieure légère est plus mince que prévu et peut ne pas survivre à une rugosité extrême

Nous mettons les bagages à l’épreuve

J’ai utilisé les bagages à carapace dure de la ligne de jeep Delsey Paris X lors d’un road trip à travers plusieurs États. Le grand coffre de spinner est énorme et a suffisamment d’espace pour contenir tout ce dont vous auriez généralement besoin pour quelques semaines de voyage. Il pèse environ 11 livres et mesure 14-1 / 2 par 16-1 / 4 par 31-1 / 2 pouces. Son volume est d’environ 121 litres. Pendant ce temps, le spinner extensible moyen est inférieur à neuf livres et mesure 11-1 / 4 par 17-1 / 4 par 26-3 / 4 pouces. Son volume est d’environ 85 litres.

Mary Henn / Family Handyman

Les deux filateurs ont coché les cases pour mes bagages incontournables de bagages: roues faciles à glisser et une poignée télescopique, une coquille extérieure durable et des poignées supérieures et latérales pour une saisie facile. Le grand spinner de tronc a un verrou approuvé par le TSA en haut pour une sécurité supplémentaire et deux poignées supplémentaires à l’avant.

Parce que les bagages sont conçus avec la durabilité en jeep, il semblait juste de l’utiliser pour un road trip. J’ai donc emballé et chargé mon Subaru (pas une jeep, malheureusement). Les bagages se sont bien empilés dans mon coffre et ont tenu sa forme malgré d’autres choses emballées sur le dessus. En déchargeant, j’ai laissé tomber la plus petite valise, qui est restée exempte de bosses et de rayures.

Je n’ai pas encore pris les pièces à travers la TSA, mais je suis convaincu qu’ils tiendraient. La construction des valises n’est pas différente de celle des bagages de Calpak, dont je possède des multiples et que j’ai utilisé pendant des années lors de divers voyages et vols. De plus, Delsey Paris offre des garanties mondiales limitées à deux et trois ans, selon les produits que vous achetez.

Les deux valises sont extensibles et ont diverses poches intérieures pour l’organisation. Ils ont également des sangles d’attachement et un diviseur en maillage pour aider à maintenir le contenu en place pendant les voyages. J’ai aimé que je puisse éloigner mes chaussures pour les garder hors de mes vêtements et que je puisse séparer mes vêtements et articles de toilette de chaque côté de la valise. Quand est venu le temps d’ouvrir les valises et de déballer, le contenu était soigneusement en place. Les roues des valises sont également conçues avec une traction supplémentaire pour les paysages accidentés, et je n’ai eu aucun problème à les transporter sur le gravier et l’herbe.

Nos produits préférés de Delsey Paris X Jeep

Si vous êtes un sur-packer à la recherche d’un grand coffre facile à haulaire, le grand coffre de spinner extensible est notre premier choix. Il est disponible en quatre couleurs: rouge piment, vert, vert, noir et sable chaud. Le logo Jeep est au sommet, et le célèbre design de calandre Jeep est au centre. Les quatre couleurs sont accentuées de roues orange vif et de poignées télescopiques. Le shell ABS / PC protège contre les éléments.

Mary Henn / Family Handyman

Le sac à dos à ordinateur portable polyvalent est d’une taille pratique pour un sac de tous les jours. Il est livré en green, orange vif, marine de chalets et noir. La poche supérieure a le logo Jeep, et la poche inférieure a une étoile, un clin d’œil au patrimoine militaire de la marque. Le polyester recyclé durable fait une transition de la classe à une aventure en plein air un jeu d’enfant.

Mary Henn / Family Handyman

Le spinner extensible moyen offre beaucoup d’espace pour les voyages de week-end. Il a une fermeture à glissière extensible, des sangles d’attachement, des poches et un diviseur en maille. Il est disponible dans des couleurs classiques comme le vert avocat et le beige, ainsi que la marine et le noir. Il n’a pas de système de verrouillage intégré, mais il a des fermetures à glissière imbriquées adaptées à un verrou de combinaison.

Où acheter les bagages Delsey Paris X Jeep

Mary Henn / Family Handyman

Mary Henn / Family Handyman Lancement du produit Delsey Paris x Jeep Medium extensible Spinner Delsey Paris a fait équipe avec Jeep pour une ligne de bagages exclusive et robuste.

Vous pouvez acheter la ligne de bagages Jeep à Delsey Paris. Le grand tronc de spinner extensible se vend 300 $, tandis que le fileur extensible moyen est de 240 $. Les sacs à dos varient en prix de 60 $ à 90 $ et les sacs de bouchons roulants se situent entre 120 $ et 180 $ (selon la taille que vous sélectionnez).