5 robinets populaires vendus sur Amazon rappelé sur des niveaux de plomb dangereux

À l’approche de l’été, il n’y a pas de meilleur moment pour vous assurer d’avoir un robinet dans votre maison qui convient à vous laver les mains et à boire. Cela dit, plusieurs robinets populaires ont été vendus sur Amazon rappelé ce mois-ci par la US Consumer Product Safety Commission (CPSC). Même si vous pensez que votre robinet a fonctionné correctement ou que votre eau a bon goût, il ne peut pas faire de mal d’en savoir plus sur ceux rappelés pour revérifier que ce n’est pas votre robinet ou que l’un des mêmes matériaux ou mécanismes de tuyau dans le vôtre ne s’alignent pas.

À l’avance, en savoir plus sur les cinq robinets qui ont été rappelés, pourquoi les consommateurs sont invités à cesser d’acheter (et à les utiliser), et que faire si vous avez récemment acheté (ou utilisé) l’un de ces robinets.

Quels robinets Amazon sont rappelés?

Bien que le CPSC note que les vendeurs d’Amazon suivants n’ont pas encore convenu d’un rappel acceptable, il existe plusieurs robinets Amazon que le CPSC conseille aux consommateurs de cesser d’utiliser, notamment:

Robinets de cuisine de la marque Qomolangma (vendus pour environ 30 $ par Xiajun Li sous le nom du vendeur Amazon Qomolangma Sanitary Ware)

HGN Brand Kitchen Robinets (vendu pour environ 35 $ par Wenzhou XinxinweiyUyouxiangongsi sous le nom du vendeur Amazon HGN Sanitaryware)

Robinets de cuisine de marque Kicimpro (vendus pour environ 35 $ par Kaipingshikemuyulinweiyushiyeyouxiangongsi sous le nom du vendeur Amazon Kicimpro)

Vfauosit Brand Kitchen Faucets (vendu pour environ 40 $ par Jiang Men Cai Nuo Wei Yu You Xian Gong Si sous le nom du vendeur Amazon Whisper08)

NICTIE BRAND RAPHETH RABECES (vendu pour environ 25 $ par WenzhouzetaoweiyUyouxiangongsiunder le nom du vendeur Amazon Nictie).

Pourquoi ces robinets sont-ils rappelés?

Selon le CPSC, «les robinets ont été testés et contiennent du plomb qui peut lixiviation dans l’eau à des niveaux qui peuvent être particulièrement nocifs pour les jeunes enfants.» Beaucoup de ces robinets se sont également avérés contaminer l’eau qui s’écoule avec des substances dangereuses supplémentaires.

Que faire si mon robinet est rappelé?

Si vous utilisez l’un des robinets qui sont rappelés, le CPSC vous recommande de l’arrêter de l’utiliser immédiatement et de le remplacer. Si vous devez continuer à utiliser votre robinet pour l’approvisionnement en eau, il est conseillé de laisser l’eau fonctionner pendant 15 secondes avant la consommation.

FAQ

Pourquoi le plomb est-il dangereux?

Le plomb est un métal naturel mais toxique qui présente de nombreux risques pour la santé, en particulier pour les jeunes enfants. Le CPSC note que «l’ingestion de plomb peut provoquer des effets neurologiques nocifs sur les jeunes enfants, y compris les problèmes comportementaux liés à l’attention, une diminution des performances cognitives et un QI plus faible.»

L’Organisation mondiale de la santé note que bien que les jeunes enfants soient plus sensibles aux effets toxiques du plomb (en particulier dans leurs systèmes nerveux central) car ils peuvent absorber davantage de substance, les adultes peuvent également subir des dommages rénaux, des problèmes cardiovasculaires et un risque accru de pression artérielle élevée avec la contamination ou l’ingestion de plomb, en particulier au fil du temps.

Que se passe-t-il s’il y a du plomb dans l’eau?

S’il y a du plomb dans l’eau (ou des robinets amazoniens rappelés), arrêtez de le boire complètement. Le plomb dans l’eau est très dangereux pour tous les humains, mais surtout les jeunes enfants et les enceintes. Cela dit, les Centers for Disease Control (CDC) notent qu’à moins que vous ne soyez avisé ou que vous sachiez qu’il y a du plomb dans l’eau, il est généralement difficile à dire, car il n’est pas accompagné d’un goût, d’une odeur ou d’un visuel qui vous ferait savoir que le produit chimique est présent.

Si vous découvrez le plomb dans votre eau potable, vous devez informer les autorités locales et être testé (surtout si vous avez des enfants) par un médecin pour prendre les mesures nécessaires pour rester aussi saine que possible. De plus, vous voudrez également que des tuyaux ou des systèmes de plomberie soient évalués et / ou remplacés pour réduire la probabilité de contamination future.

Sources

CPSC.GOV: «CPSC avertit les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser des robinets de cuisine de marque Qomolangma vendus sur Amazon.com en raison d’une exposition dangereuse au plomb pour les jeunes enfants»

CPSC.GOV: «CPSC avertit les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser des robinets de cuisine de marque HGN vendus sur Amazon.com en raison d’une exposition dangereuse au plomb pour les jeunes enfants»

CPSC.GOV: «CPSC avertit les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser des robinets de cuisine de marque Kicimpro vendus sur Amazon.com en raison d’une exposition dangereuse au plomb pour les jeunes enfants»

CPSC.GOV: «CPSC avertit les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser des robinets de cuisine de marque VFauosit vendus sur Amazon.com en raison d’une exposition dangereuse au plomb pour les jeunes enfants»

CPSC.GOV: «CPSC avertit les consommateurs de cesser immédiatement d’utiliser des robinets de salle de bain de la marque Nictie vendus sur Amazon.com en raison d’une exposition dangereuse au plomb pour les jeunes enfants»

Who.it: «Empoisonnement au plomb

CDC.Gov: «À propos du plomb dans l’eau potable»

EN RAPPORT: