Voici comment garder votre maison en sécurité si vous avez une porte pour chien

Si vous ne voulez pas interrompre votre conférence téléphonique pour laisser votre chien de plaidoirie dans la cour pour un pot ou jouer une pause, une porte de chien pourrait être un ajout bienvenu à votre maison. Mais les portes en chien sont-elles sûres, ou sont-elles un risque de sécurité à domicile qui ne vaut pas la peine d’être pris?

Nous avons parlé à des experts en sécurité pour découvrir à quel point les risques sont réels et ce que vous pouvez faire pour aider à garder votre maison et ses habitants en sécurité si vous prévoyez d’installer une porte de chien.

Les portes en chien sont-elles un risque de sécurité?

Les cambrioleurs ont tendance à être des opportunistes, et une porte en chien déverrouillée peut être un point d’entrée à votre maison qu’ils pourraient essayer d’exploiter, surtout s’il convient à une grande race, comme un Labrador Retriever.

«En tant que professionnel de la sécurité à domicile et propriétaire d’un animal de compagnie, je comprends que les portes des chiens de commodité proposent, mais ils peuvent créer une vulnérabilité s’ils sont assez grands pour qu’une personne se répand ou placée dans un domaine qui n’est pas surveillé», a déclaré Sara Harshbarger, experte en sécurité et vice-présidente directe du consommateur chez Brinks Home.

Ce n’est pas seulement la porte elle-même qui peut être un problème. Kirk MacDowell, un expert en sécurité à domicile chez Batten Safe et PDG de Macguard Security Advisors, explique que la coupe d’une ouverture à votre porte ou à votre mur compromet son intégrité. « S’il y a un trou et que quelqu’un donne un coup de pied (la porte du chien) assez fort ou utilise un bloc de bois ou un autre outil, il présente le même risque de sécurité », dit-il. Même si un cambrioleur ne peut pas passer par la porte du chien ou le lancer, il peut être en mesure de le traverser pour déverrouiller la porte principale.

Cependant, bien que les cambriolages par les portes des chiens se produisent, l’entrée par les portes principales ou les fenêtres est plus courante. Il y a un argument selon lequel une porte de chien pourrait être dissuasif pour certains cambrioleurs, car il pourrait ne pas vouloir faire face à un résident potentiellement abondant et mordant.

Conseils de sécurité pour les maisons avec des portes en chien

Heureusement, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour réduire les risques de sécurité qui accompagnent l’installation d’une porte de chien et protéger votre maison.

Choisissez le bon emplacement

Harshbarger recommande «d’installer une porte de chien dans un emplacement discret qui n’est pas visible de la rue». Une porte de chien installée par mur dans cette ruelle latérale clôturée de votre maison sera moins visible que celle de votre porte d’entrée – le point d’entrée le plus courant pour les cambrioleurs.

Choisissez le bon type de porte de chien

Michaklootwijk / Getty Images

Sélectionnez une porte de chien verrouillable avec des fonctionnalités avancées. «Les modèles de volets de base offrent une protection minimale, tandis que les conceptions avancées – comme les portes automatiques automatiques ou électroniques qui ne répondent qu’au col ou à la micropuce de votre animal – offrent une sécurité beaucoup plus forte», explique Harshbarger. Ces modèles signifient également d’autres intrus indésirables, comme les rats, les ratons laveurs, les écureuils ou d’autres bestioles ne pourront pas entrer.

Certaines des meilleures portes de chien intelligentes ont même des capteurs qui déclenchent une cloche ou vous alerte via une application pour smartphone chaque fois que quelque chose ou quelqu’un entre. Cependant, cela pourrait devenir fastidieux rapidement si votre chiot est un utilisateur fréquent de la porte du chien.

Choisissez la bonne taille de la porte du chien

Plus la porte en chien est grande, plus il est facile pour les cambrioleurs de le faire passer à travers. Mesurez soigneusement votre animal de compagnie et commandez une taille qu’il peut passer confortablement et pas plus.

Verrouillez la porte de l’animal lorsqu’il n’est pas utilisé

N’oubliez pas de verrouiller la porte de l’animal lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce n’est probablement pas une bonne idée de laisser votre chien errer dans la cour de la nuit sans surveillance, et c’est un moment où un cambrioleur peut passer à travers la porte en chien invisible.

Ajouter d’autres mesures de sécurité

MacDowell recommande de surveiller votre cour et l’entrée de la porte pour le chien avec une caméra de sécurité à domicile ou un système d’alarme pour une tranquillité d’esprit supplémentaire. «Les détecteurs de mouvement sont une option plus rentable et offriraient toujours des avantages», dit-il. Les feux de capteur de mouvement extérieur peuvent également être un dissuasion utile des cambrioleurs et de la faune.

FAQ

Une porte pour chien rend-elle mon assurance habitation plus chère?

Selon l’agent d’assurance indépendant Colleen Parsons, avoir une porte pour chien ne rend pas l’assurance habitation plus chère. Alors que les détails de la couverture des polices d’assurance habitation varient en fonction du type, Parsons n’a pas vu des exclusions de vol liées aux portes des chiens. «Cependant, il est préférable d’être franc avec votre agent à propos de la possession d’une porte de chien et ils peuvent doubler avec leurs assureurs», dit-elle. «De plus, il pourrait y avoir d’autres préoccupations (politiques) lors de la possession d’un chien, comme la race et la mordant de l’histoire.»

Harshbarger souligne également qu’être proactif et associer une porte de chien à un système de sécurité domestique surveillé et installé professionnellement pourrait même réduire votre prime d’assurance.

Sur les experts